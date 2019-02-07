Средняя рентабельность агропроизводства увеличилась до 5-7%

По итогам 2018 года средняя рентабельность сельхозпроизводителей выросла до 5-7%, в то время как годом ранее показатель оценивался в 2-3%. Об этом на 10-й международной конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. «Последние 10 лет были очень позитивными для российского агрокомплекса отрасль активно развивалась под влиянием ряда внешних и внутренних факторов», — сказала она.



По оценке Минсельхоза, с 2007 года отечественный АПК увеличился в стоимостном выражении в 2,7 раза до 5119,9 млрд руб. Ежегодно сельское хозяйство прирастало в среднем на 3,5%, добавила Фастова.



Маржинальность производства тех или иных агрокультур в текущем сезоне складывается совершенно по-разному в зависимости от региона, отметил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Так, на юге доходность многих позиций сократилась, увеличение отмечалось только по пшенице, ячменю, а также незначительно по сахарной свекле. Заметное влияние на прибыль оказала засуха, сократившая урожайность многих агрокультур. В частности более чем на 60% уменьшилась маржинальность сои и рапса (в среднем примерно до 7,5-8 тыс. руб./га и 2-2,5 тыс. руб./га соответственно), вдвое — кукурузы (до 1,5-2 тыс. руб./га). Самой доходной в 2018/19 сельхозгоду в южных регионах стала пшеница — около 30 тыс. руб./га.



В центре страны доходность практически всех основных агрокультур, за исключением рапса, напротив, увеличилась, рассказал Рылько. Наибольший рост (более чем в три раза) отмечался по кукурузе и сахарной свекле. Прибыль с гектара первой приблизилась в среднем к 25 тыс. руб., второй — составила около 15 тыс. руб. Наибольшую доходность наряду с кукурузой в центральной России также показала соя (примерно 25 тыс. руб./га).



Маржинальность растениеводства в Поволжье тоже выросла, хотя показатели и остаются на более низком уровне, чем на юге и в центре страны. Самой маржинальной благодаря высокой урожайности стала сахарная свекла, подчеркнул Дмитрий Рылько. Прибыль с гектара этой агрокультуры составила в среднем примерно 8-9 тыс. руб. Хорошую доходность (около 7-8 тыс. руб./га) дала и кукуруза, которая в прошлом году демонстрировала отрицательные результаты. Немного восстановился в Поволжье и рынок ячменя: в прошлом сезоне маржинальность агрокультуры стремилась к нулю, а в этом приблизилась к 2-2,5 тыс. руб./га. На пшенице местные аграрии зарабатывали в среднем 6-7 тыс. руб./га.

