Сельхозпроизводство сократилось на 0,6% в 2018 году

Производство продукции сельского хозяйства в России в 2018 году снизилось на 0,6% в сопоставимых ценах, следует из предварительных данных Росстата. В фактических ценах выпуск АПК составил 5,12 трлн руб., что на 88 млн руб. меньше показателя 2017-го. Таким образом, снижение зафиксировано впервые с 2012 года, когда индекс сельхозпроизводства сократился на 4,8%. В 2016-м рост составлял 4,8%; в 2017-м, согласно уточненным данным по итогам сельхозпереписи, — 3,1%.



Отрицательная динамика зафиксирована благодаря продукции растениеводства, производство которой в прошлом году снизилось в сопоставимых ценах на 2,4%. В том числе в сельхозорганизациях этот показатель сократился на 4,5%, в фермерских хозяйствах — на 5,4%. Как ранее поясняло Минэкономразвития, нисходящая траектория обусловлена снижением урожая основных агрокультур по сравнению с предыдущим годом. Так, по данным Росстата, после рекорда в 135,5 млн т в 2017-м валовой сбор зерна сократился на 16,7% до 112,9 млн т, сахарной свеклы — на 20,6% до 41,2 млн т. В то же время по масличным урожай вырос до максимального в истории уровня, в том числе подсолнечника — на 20,2% до 12,6 млн т, соевых бобов — на 8,4% до 3,9 млн т, рапса — на 31,1% почти до 2 млн т. Валовой сбор картофеля удалось нарастить на 3,3% за счет роста урожайности (на 4,7%), сбор овощей сохранился практически на уровне предыдущего года.



Выпуск животноводческой продукции в 2018 году показал рост, однако в сравнении с предыдущим годом он замедлился вдвое. Если в 2017-м индекс производства в животноводстве составлял 2,6%, то в 2018-м — 1,3%. Самым динамичным, как и в прошлом году, стал сектор свиноводства, выросший за год на 5,5% до 4,8 млн т, в том числе в сельхозорганизациях прирост составил 8,2%. Выпуск говядины в стране увеличился на 2,3% до 2,8 млн т, при этом поголовье КРС продолжило сокращаться — на 0,8% до 18,1 млн голов. Производство мяса птицы в прошлом году составило 6,7 млн т, что лишь на 0,7% больше показателя 2017-го. Производство молока за год выросло на 1,5% до 30,6 млн т, яиц — на 0,1% до 44,9 млрд штук.



В прогнозе социально-экономического развития России до 2036 года, опубликованном Минэкономразвития в ноябре, заложен рост АПК на 1,1% в 2018 году. При этом еще в конце октября глава министерства Максим Орешкин признавал, что динамика может быть отрицательной «из-за плохого урожая». Тем не менее Минсельхоз настаивал, что сельское хозяйство России по итогам 2018 года покажет рост. В декабре в интервью РИА Новости глава аграрного ведомства Дмитрий Патрушев прогнозировал, что он составит 1%. «У нас увеличилось за последний год производство крупного рогатого скота на 2,5% — мы смогли переломить четырехлетний негативный тренд в этой сфере, растет производство молока, мы который год подряд собираем серьезные урожаи», — пояснял Патрушев.



Драйверами отрасли в прошлом году стали овощи защищенного грунта (производство увеличилось примерно на 20%), свинина (плюс 8,2%) и молоко в сельхозорганизациях (плюс 3,6%), ранее отмечал «Агроинвестору» партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. В 2019 году ситуация с драйверами, скорее всего, не изменится, полагает он. Так, сохранение господдержки молочного сектора будет привлекать инвесторов как в производство сырья, так и в переработку. В мясном направлении крупные игроки продолжат реализацию и запуск проектов. Тепличные комплексы также будут строить, хотя уже с 2020 года, по мнению эксперта, стоит ожидать снижения темпов роста производства овощей защищенного грунта.



К 2036 году производство сельхозпродукции должно увеличиться на 55% к уровню 2018-го, следует из прогноза Минэкономразвития. В том числе в 2019-м рост АПК запланирован на уровне 1,3%. Минсельхоз ожидает динамику в текущем году на уровне 1-1,5%.

