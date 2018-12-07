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К растениеводам вернется маржа. Неблагоприятные погодные условия сократили урожаи, но помогли вырасти ценам на ряд агрокультур
Инна Ганенко
Агроинвестор
7 декабря 2018
Уходящий год сложился для растениеводческого рынка неоднозначно. Зерновой и свеклосахарный сегменты показали снижение объемов выпуска продукции и увеличение цен на нее. Масличная отрасль, напротив, обновила рекорды производства, но стоимость основных агрокультур немного опустилась. Тем не менее общая рентабельность растениеводства в 2018-м должна подрасти, считают эксперты. Впрочем, затраты тоже увеличатся — не менее чем на 10%
журнал «Агроинвестор»
декабрь 2018
Фото: Grimme


Динамика объема производства сельхозпродукции в России в 2018 году впервые за последние семь лет может быть отрицательной. Министр экономического развития Максим Орешкин в середине осени «винил» в этом растениеводческую отрасль. По его словам, проблемы с урожаем оказали серьезное негативное влияние на прирост ВВП. «По третьему кварталу это минус 0,5 п. п.», — отмечал он. Проблемы действительно были: затяжная холодная весна, поздний сев, засуха летом и уборка в неоптимальные сроки. Однако, несмотря на сложности в уходящему году, в стране собран третий по объему урожай зерна, получены рекорды производства по основным масличным, а увеличившаяся дигестия сахарной свеклы при сократившейся урожайности позволит выпустить до 5,6 млн т сахара, чего более чем достаточно для удовлетворения потребностей рынка. Главным же результатом «проблем» стал рост цен на большинство основных агрокультур, а также выравнивание доходности сельхозпроизводителей после прошлогоднего провала.

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