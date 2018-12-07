Агроинвестор



Динамика объема производства сельхозпродукции в России в 2018 году впервые за последние семь лет может быть отрицательной. Министр экономического развития Максим Орешкин в середине осени «винил» в этом растениеводческую отрасль. По его словам, проблемы с урожаем оказали серьезное негативное влияние на прирост ВВП. «По третьему кварталу это минус 0,5 п. п.», — отмечал он. Проблемы действительно были: затяжная холодная весна, поздний сев, засуха летом и уборка в неоптимальные сроки. Однако, несмотря на сложности в уходящему году, в стране собран третий по объему урожай зерна, получены рекорды производства по основным масличным, а увеличившаяся дигестия сахарной свеклы при сократившейся урожайности позволит выпустить до 5,6 млн т сахара, чего более чем достаточно для удовлетворения потребностей рынка. Главным же результатом «проблем» стал рост цен на большинство основных агрокультур, а также выравнивание доходности сельхозпроизводителей после прошлогоднего провала.