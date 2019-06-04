Аналитики понизили прогноз урожая зерна

Аналитический центр «СовЭкон» впервые в этом году пересмотрел в сторону понижения прогноз валового сбора зерна. Так, оценка сбора пшеницы уменьшена с 83,4 млн т до 82,6 млн т, а зерновых в целом — с 129,1 млн т до 127,2 млн т. Корректировка произведена из-за погодных условий во второй половине мая — первой половине июня, говорится в сообщении центра. «Количество осадков во второй половине мая в части регионов европейской России оказалось меньше нормы. В Поволжье и части южных регионов влагозапасы остаются ниже средних», — констатируют аналитики.



По данным Гидрометцентра, пониженная влагообеспеченность посевов в течение мая наблюдалась в ряде южных районов Приволжского и в отдельных юго-восточных районах Центрального федеральных округов. Удовлетворительным показатель был на части полей в восточных районах Юга России, а на отдельных полях — недостаточным и плохим. «На отдельных полях в восточных районах отмечается преждевременное пожелтение и засыхание листьев озимой пшеницы», — сообщает Гидрометцентр. Также опасное агрометеорологическое явление — почвенная засуха — отмечалась в конце месяца в Славогородском районе Алтайского края, «что было неблагоприятным для роста и развития растений и появления всходов ранних яровых зерновых культур поздних сроков сева».



Как ранее сообщал Национальный союз агростраховщиков со ссылкой на данные космического мониторинга, в ряде регионов Юга России и Поволжья наблюдаются зоны ярко выраженного дефицита накопительной влаги, в которых развитие сельхозкультур замедлено. В результате индекс вегетации зафиксировал отклонение от средних многолетних значений до 20% в Башкирии, Оренбургской и Саратовской областях, до 10% — в Мордовии, Татарстане, Ульяновской и Самарской областях.



В то же время на Дальнем Востоке из-за осадков разной интенсивности почти в половине дней прошлого месяца условия для проведения посевных работ оценены как неблагоприятные. «В ряде районов Амурской области, Хабаровского и Приморского краев, где осадки были сильными (за месяц выпало 120-160 мм осадков и более, или 170-230% нормы), неблагоприятными были условия и для появления всходов ранних яровых зерновых культур поздних сроков сева, так как почва была сильно переувлажнена», — отмечает Гидрометцентр.



Первая половина июня также прогнозируется существенно более сухой по сравнению с нормой на большей части России, обращают внимание эксперты «СовЭкона». По прогнозу Гидрометцентра, на преобладающей территории европейской части России агрометеорологические условия для завершения вегетации растений будут хорошими и удовлетворительными, на большей части азиатской территории страны - преимущественно удовлетворительными.



Аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует урожай зерновых на уровне 126 млн т, в том числе 80,8 млн т пшеницы. Майский прогноз «ПроЗерно» - на уровне 130,8 млн т, включая 82,3 млн т пшеницы, Института конъюнктуры аграрного рынка — 126,7 млн т и 81 млн т соответственно. Минсельхоз сохраняет прогноз на уровне 118 млн т, из которых 72-75 млн т придется на пшеницу. В 2017 году валовой сбор зерна составил рекордные 135,5 млн т, в прошлом - 113,3 млн т.



Ухудшение погодных условий в Черноморском регионе может оказать дополнительную поддержку ценам на новый урожай, которые демонстрируют рост с середины мая. По данным «СовЭкона», на прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу нового урожая укрепились сразу на $8 до $195/т (глубоководные порты FOB, 12,5% протеина). Основной фактор роста пока прежний — повышение мировых бирж на фоне рекордно медленного сева кукурузы в США. К 26 мая она была посеяна лишь на 58% площадей (против 90% год назад и 90% в среднем за последние пять лет). В России по состоянию на 3 июня яровые зерновые агрокультуры заняли 27,9 млн га или 94% к прогнозной площади, в том числе яровая пшеница — 11,7 млн га (96%), яровой ячмень — 7,7 млн га (98%), кукуруза на зерно — 2,6 млн га (100,2%).

