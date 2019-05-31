Экспорт зерна в мае составит 1,2 млн тонн

Согласно оценке аналитического центра «Русагротранса», в мае Россия может экспортировать 1,2 млн т зерна — в 3,5 раза меньше аналогичного месяца сезона-2017/18, рекордного по урожаю. В том числе экспорт пшеницы, как ожидается, составит 0,8 млн т, ячменя — 205 тыс. т, кукурузы — 175 тыс. т. В апреле отгрузки зерновых составили 2 млн т, в июне они могут снизиться до 0,6 млн т.



«Спрос на следующий месяц крайне низкий, новых контрактов практически нет», — сказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра Игорь Павенский. Цены на внутреннем рынке остаются на высоком уровне и по-прежнему неинтересны для экспортеров, поясняет он. Текущая конъюнктура рынка обусловлена в том числе низкими запасами относительно последних двух сезонов: на 1 мая остатки пшеницы в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях составляли 11,4 млн т, что на 33% меньше аналогичной даты в 2018-м. «Это на 22% ниже, чем в 2017-м, и лишь немного выше 2016-го», — сравнил Павенский.



В том числе на Юге запасы пшеницы сократились в годовом выражении на 43% до 2,4 млн т и находятся на минимуме за последние четыре года. «Запасы пшеницы в Центре на 1 мая составили 2,4 млн т. Таким образом, они снизились на 32% до пятилетнего минимума», — сказал Павенский. Остатки кукурузы в России к 1 мая составляли 2,2 млн т, что на 17% ниже начала мая 2018 года. В том числе на Юге сокращение оценивается в 25% до 561 тыс. т.



На июль большого числа экспортных контрактов также не наблюдается. «У экспортеров пока нет понимания, по какой цене аграрии будут продавать новый урожай. Очевидно, что внутренние цены с поступлением урожая скорректируются, однако насколько — пока не ясно», — отметил Павенский. По данным аналитической компании «ПроЗерно», в течение прошлой недели пшеница подешевела на 70-135 руб., однако по-прежнему остается на 27-33% дороже прошлогодних уровней. В то же время экспортные цены на пшеницу, падавшие до уровня $185 за тонну, сейчас приподнялись до $190/т. «Если будет дальнейший рост, то активность экспортеров может увеличиться. В плюс также может сыграть начало уборочной кампании, которая из-за жаркой погоды может стартовать раньше», — добавил Павенский.



По оперативным данным Минсельхоза, к концу мая яровой сев по-прежнему опережал прошлогодний темп. По состоянию на 29 мая в стране было засеяно 45,5 млн га — на 7 млн га больше площадей в 2018-м на эту дату. Яровые зерновые заняли 26,2 млн га или 88% от прогноза, в том числе яровая пшеница — 10,8 млн га (89% от плана), яровой ячмень — 7,3 млн га (93%), кукуруза на зерно — 2,6 млн га (99% ). Благодаря сохранению благоприятной для сева погоды и достаточных запасов влаги в почве в Центральном федеральном округе, а также снижению оценки гибели озимых аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз урожая зерна в России на 0,5 млн т до 126 млн т. Таким образом, валовой сбор в 2019 году может стать вторым после рекорда в 135,5 млн т, достигнутого в 2017-м. В прошлом году производство зерна в России составило 113,3 млн т.



На прошлой неделе Институт конъюнктуры аграрного рынка повысил прогноз урожая до 126,7 млн т, в том числе 81 млн т пшеницы. Компания «ПроЗерно» в конце мая увеличила оценку сбора до 130,8 млн т, в том числе 82,3 млн т пшеницы. Аналитический центр «СовЭкон» оценивал производство в следующем сезоне на уровне 129,1 млн т и 83,4 млн т пшеницы. Минсельхоз сохраняет прогноз на уровне 118 млн т, из которых 72-75 млн т придется на пшеницу.

