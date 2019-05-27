Внутренние цены на пшеницу нового урожая ожидаются на уровне от 9 тысяч рублей

По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), стартовые уровни цен реализации нового урожая под экспорт могут составить 8,9-9,3 тыс. руб./т с НДС за пшеницу четвертого класса на юге страны и порядка 7,9-8,3 тыс. руб./т за аналогичный товар в ЦЧР и Поволжье. Фуражный ячмень оценивается в среднем на 1 тыс. руб. дешевле пшеницы, рассказал «Агроинвестору» руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов.



По мнению руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, в июле-августе 2019 года пшеница может стоить на уровне начала сезона-2018/19 — в районе 9-9,5 тыс. руб./т в южных регионах, что в принципе соответствует утвержденным уровням минимальных закупочных цен в интервенционный фонд. «С учетом ожиданий более высокого урожая в течение сельхозгода, зерно, вероятно, будет стоить меньше, чем в уходящем сезоне, однако, скорее всего, больше, чем в 2017/18-м», — предполагает эксперт.



Майский прогноз ИКАР производства зерна в этом году составляет 127 млн т в базовом сценарии и 134 млн т в оптимистичном. В том числе урожай пшеницы может быть на уровне 81-85 млн т, а кукурузы — около 13-14 млн т. «Русагротранс» оценивает сбор зерна в 125,5 млн т, пшеницы — в 84 млн т. Однако с учетом улучшения ситуации с запасами влаги в ряде центральных регионов, а также сохранения благоприятных условий для вегетации на юге в перспективе оценка компании может быть повышена, не исключает Павенский.



Ценовые уровни на пшеницу нового урожая подвержены снижению на фоне благоприятных погодных условий и хороших перспектив нового валового сбора в странах Черноморского региона, соглашается аналитик аграрных рынков Черноморского региона компании Refinitiv (ранее — подразделение Financial and Risk Thomson Reuters) Светлана Малыш. С конца апреля экспортные котировки на пшеницу нового урожая с протеином 12,5% потеряли $10-13/т на базисе FOB (глубоководные порты Черноморского побережья) и опустились до уровня $180-185/т с поставкой в период июль— август. Для сравнения, в прошлом году цены на пшеницу нового урожая в этот период составляли $196-200/т. «Надо признать, что ценовые перспективы не самые радужные, — говорит эксперт. — В 2019/20 сельхозгоду в мире ожидается увеличение объемов сбора пшеницы в основных странах-производителях, поэтому конкуренция между поставщиками усилится». А тренд низкого уровня цен на зерновые, который, несомненно, затронет и Черноморский регион, продолжится.



По мнению директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, рынок пока недооценивает объем будущего урожая, поэтому экспортные цены на реализацию нового зерна сформировались на уровне $185/т. Он не исключает, что к началу сезона-2019/20 цены опустятся еще ниже. В прошлом сезоне была обратная ситуация, напоминает эксперт: в мае 2018 года новый урожай торговался в районе $170/т, а к июлю котировки выросли до $180/т.

