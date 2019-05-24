На Юге и в Поволжье дефицит влаги достигает 50%

В ряде регионов Юга России и Поволжья наблюдаются зоны ярко выраженного дефицита накопительной влаги, в которых развитие сельхозкультур замедлено. Об этом сообщает Национальный союз агростраховщиков со ссылкой на данные космического мониторинга. В частности, отклонения показателя накопительных осадков за последний месяц от средних многолетних значений наблюдаются на востоке Центрально-черноземного региона, в том числе по отдельным районам Тамбовской области они оцениваются в 40-50% от нормы.



«Аналогичная картина наблюдается на юго-западе Ростовской области и на севере Краснодарского края. В Кущевском, Староминском, Крыловском и Ленинградском районах Краснодарского края дефицит накопительных осадков составляет 40% от средних многолетних значений, а в Азовском и Неклиновском районах Ростовской области этот показатель ниже нормы на 50%», — сообщил президент НСА Корней Биждов. Зоны значительного снижения от нормативных значений (20-40%) зафиксированы также в Оренбургской области. По данным НСА, высока вероятность того, что дефицит накопительных осадков может отрицательно сказаться на начальном периоде активной вегетации и развитии сельхозкультур.



Как следствие в ряде регионов наблюдается существенный дефицит влаги в почве. Отклонения относительных показателей на 20% отмечается по всей территории Самарской области и в заволжских районах Саратовской области, до 20-30% — на западе и востоке Татарстана, в Пензенской, Тамбовской областях и Мордовии, а в Оренбургской области и Башкирии отклонения достигают 30-50% от нормы. При этом практически по всей территории Поволжья, Юга и на Южном Урале температура воздуха достигала +30°С, а в Самарской, Оренбургской областях и Башкирии поднималась до +34°С.



Эти факторы не могли не сказаться на развитии растений. Так, индекс вегетации зафиксировал отклонение от средних многолетних значений до 20% в Башкирии, Оренбургской и Саратовской областях. «Чуть меньше риски в Мордовии и Ульяновской области, в республике Татарстан и Самарской области, где отставание в развитии сельхозкультур составляет до 10%», — отметил Биждов. Ранее Минсельхозпрод Татарстана сообщал, что в регионе погибли озимые на 200 тыс. га или 36% озимого клина республики. Основной причиной гибели называлась осенняя засуха. В Саратовской области подтверждена гибель посевов на 89 тыс. га, сообщала пресс-служба правительства региона. В то же время министр сельского хозяйства Саратовской области Татьяна Кравцева отмечала 20 мая, что всходы яровых хорошие.



Проблемой дефицита влаги также озабочены аграрии Алтайского края. По словам замминистра сельского хозяйства региона Юрия Лукьянова, недостаток влаги заставляет вести посевные работы на предельной глубине заделки семян. «Это чревато возможными изреженными всходами и опасностью недополученного урожая», — предупредил он. Как сообщает пресс-служба законодательного собрания Алтайского края со ссылкой на спикера Александра Романенко, за весь май «выпало лишь пару миллиметров осадков». При этом температура воздуха невысока. «Перед агрономической службой стоит задача положить семя в сырую почву, но при этом она для этого еще холодная», — объяснил проблему Романенко. Тем не менее, заверил Лукьянов, посевная кампания по всем агрокультурам проходит в среднегодовые агротехнические сроки. Согласно оперативным данным Минсельхоза России, яровой сев в Алтайском крае к 20 мая был проведен на 46%. По данным управления сельского хозяйства региона, практически закончен посев подсолнечника, сахарной свеклы, рапса.



Минсельхоз России сохраняет прогноз по урожаю зерна в этом году на уровне 118 млн т, однако из-за погодных условий сбор пшеницы может оказаться ниже прогнозируемых ранее 75-78 млн т, сообщал накануне директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов. «Сегодня железной уверенности в том, что можно собрать такое количество пшеницы, нет — урожай будет 72-75 млн т», — говорил Некрасов. К 23 мая яровой сев в целом по стране проведен на 75% (39,3 млн т). Яровые зерновые агрокультуры посеяны на площади 22,3 млн га или 75,5% к прогнозной площади, из них яровая пшеница занимает 8,4 млн га (69% к прогнозу) яровой ячмень — 6,7 млн га (86%), кукуруза на зерно — 2,4 млн га (94%). Сев сахарной свеклы в стране практически завершен, подсолнечник посеян на 92% к прогнозу (7,1 млн га), соя — на 61% (1,9 млн га), яровой рапс — на 81% (1,2 млн га).



По данным Гидрометцентра, во второй декаде мая на европейской части страны удерживалась теплая, а местами жаркая погода. В ряде районов Центрального и большинстве районов Приволжского федеральных округов температура воздуха достигала 29-33°С, а почвы на глубине 10 см — до 27-30°С. «В условиях жаркой и сухой погоды верхний слой почвы подсыхал, и условия для появления всходов сельхозкультур были малоблагоприятными», — отмечается в агрометеорологическом обзоре. Однако в середине декады прошли дожди, и условия для появления всходов улучшились. В целом влагообеспеченность посевов Гидрометцентр оценивает как «в основном хорошую». В течение прошедшей декады озимые зерновые агрокультуры в северных районах кустились, на юге Центрального и юго-западе Приволжского округов у них продолжался рост стебля, ранние яровые зерновые культуры в зависимости от сроков сева находились в фазах всходов и листообразования. На большинстве полей Юга у озимых зерновых наблюдалось колошение и цветение, у ярового ячменя — листообразование и кущение, у сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы — листообразование.

