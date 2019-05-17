Урожай подсолнечника будет близким к рекордному

Валовой сбор подсолнечника в России в 2019 году прогнозируется на уровне 12,3-12,4 млн т, сообщил «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. Это лишь на 2,8-3,5% ниже рекордного показателя 2018-го, когда производство составило почти 12,8 млн т. Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) оценивает урожай агрокультуры в России на уровне 12,5 млн т.



«В отличие от Минсельхоза России, мы не ждем снижения посевных площадей подсолнечника в этом году. Считаем, что они сохранятся на уровне прошлого года», — рассказал Хотько. В прошлом году сев подсолнечника, по данным Росстата, составил 8,1 млн га. В этом году, как заявляло аграрное ведомство, площади сократятся на 334 тыс. га или на 4,1%, до 7,8 млн га. В то же время в ИКАР полагают, что сев вновь будет проведен на 8-8,1 млн га.



В прошлом году Минсельхоз также прогнозировал сокращение сева, однако в итоге площади увеличились на 2,1%. «Несмотря на предыдущий рекорд и как следствие высокие запасы, подсолнечник в этом сезоне вновь показал хорошую маржинальность для фермеров. К тому же спрос со стороны переработчиков по-прежнему опережает предложение», — отметил Хотько. Кроме того, по его словам, Минсельхоз значительно — с 920 тыс. га до примерно 600 тыс. га — понизил прогнозные площади для Оренбургской области. «Однако никаких предпосылок для такого сокращения нет», — уверен Хотько. На сайте Минсельхозпрода Оренбургской области говорится, что план по подсолнечнику на этот год составляет 822 тыс. га, к 15 мая уже было засеяно 474 тыс. га.



По стране в целом, согласно оперативным данным российского аграрного ведомства, к 16 мая подсолнечник занял 5,8 млн га или 74% к прогнозной площади. Темп сева на треть опережает показатель прошлого года на эту дату. Такое опережение происходит в первую очередь за счет регионов Поволжья, а также Алтая, где сложились благоприятные погодные условия для проведения посевных работ, отмечает Хотько.



FAS USDA оценивает посевные площади подсолнечника в России в этом году на уровне 7,85 млн га без учета Крыма (в 2018-м агрокультура в республике занимала 77 тыс. га), что на 1,1% ниже прошлогоднего показателя. При этом урожайность, как полагают аналитики Минсельхоза США, сохранится практически на уровне 2018-го и составит 15,9 ц/га против 16 ц/га в сезоне-2018/19. Агентство «АПК-Информ» оценивает сокращение посевных площадей в 2019-м на 3% примерно до 7,9 млн га, в том числе из-за «низкого темпа сбыта сырья в текущем сезоне» и «заметно возросшего интереса российских аграриев к выращиванию альтернативных масличных культур», в том числе сои и рапса. В результате, по прогнозу «АПК-Информ», валовой сбор подсолнечника может снизиться до 11,5-11,7 млн т, что на 9% уступит показателю 2018-го.



Что касается экспорта подсолнечника, то в текущем сезоне он может составить 250 тыс. т, что в 2,5 раза больше объема, вывезенного в сезона-2017/18. По словам Хотько, сейчас активизировались закупки со стороны Беларуси, Казахстана, Армении, а также Турции. Если в первой половине сезона Турция практически не закупала российский подсолнечник, то на вторую половину сезона турецкое правительство ввело квоту на беспошлинный ввоз 300 тыс. т, что способствует возобновлению поставок в эту страну, поясняет Хотько. Кроме того, во второй половине сезона внутренние цены на подсолнечник снизились, что также способствует активизации экспорта. По данным аналитической компании «ПроЗерно», в апреле цены на подсолнечник в европейской части страны уменьшились на 1,5% до 20186 руб./т (с НДС), в первой половине мая — еще на 0,7% до 20040 руб./т.

