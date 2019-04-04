Производство масличных к 2024 году может вырасти до 33,5 млн тонн

По данным Минсельхоза, объем экспорта продукции масложировой отрасли по итогам первого квартала 2019 года (без учета стран ЕАЭС) вырос на 23%. Об этом на Масложировой конференции, организованной Масложировым союзом России при информационной поддержке «Агроинвестора», рассказала замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. К 2024 году, напомнила она, вывоз продукции данного сегмента должен увеличиться до $8,6 млрд.



Для того, чтобы расширить отгрузки масложировой продукции за рубеж Минсельхоз выделил три основные задачи, решение которых поможет достигнуть запланированных показателей. Во-первых, ведомство делает акцент на развитии рынков сбыта. «Нас за границей никто не ждет, внешние рынки нужно завоевывать», — отметила Лут. Это, в первую очередь, работа государства, подчеркнула она.



Во-вторых, необходимо сосредоточиться на производстве сырья для переработки. По прогнозу ведомства, к 2024 году урожай масличных должен увеличиться до 33,5 млн т против около 20 млн т в 2018-м. В-третьих, необходимо совершенствовать работу самих масложировых компаний, повышать уровень эффективности производства, чтобы российская продукция была конкурентоспособной по цене и качеству. «Благодаря комплексной работе государства и бизнеса мы сможем не только нарастить объемы экспорта, но и повысить доходы отрасли», — сказала Оксана Лут.



По словам заместителя гендиректора «МЭЗ Юг Руси» Сергея Каменецкого, общие мощности переработки масличных в стране сейчас составляют 23,5 млн т, из них 18 млн т рассчитаны на переработку подсолнечника. На обеспечение вывоза масложировой продукции в запланированных объемах потребуется ежегодно выделять на эти цели около 7,5 млн т из общего урожая этой агрокультуры. «По грубым оценкам, это около 140 млрд руб., — подсчитал топ-менеджер. — Чтобы своевременно выполнять экспортные контракты, компании должны постоянно иметь полугодовой запас сырья. При средней рентабельности сектора в 2-3% ни один переработчик не может себе этого позволить. Сейчас предприятия делают запасы максимум на один-два месяца». В таких условиях брать обязательства по регулярным внешним поставкам становится затруднительно. Поэтому отрасли необходимо льготное краткосрочное финансирование, считает Каменецкий. Сейчас отрасль не имеет возможности получать такие кредиты, напомнил он.



Оксана Лут сообщила, что Минсельхоз планирует внести соответствующие дополнения в постановление о господдержке экспорта. До конца апреля правительство должно их утвердить, уточнила она. Однако выделять краткосрочные льготные кредиты переработчикам масличных планируется только с привязкой к экспорту. Если компания не будет поставлять свою продукцию за рубеж, то рассчитывать на данную господдержку она не может. Однако, как подчеркнула Лут, в первую очередь предприятиям необходимо работать над своей эффективностью. Если производство будет оставаться низкоэффективным, то никакие льготные кредиты ему не помогут, добавила она.

