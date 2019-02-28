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До 20% растительных масел к 2024 году может отправляться в Китай
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
28 февраля 2019
Экспорт шрота планируется нарастить в 50 раз
В 2018 году экспорт российского подсолнечного масла в Китай увеличился на треть
Фото: Д. Гришкин

К 2024 году доля растительных масел, экспортируемых из России в КНР, может составить 20%. Об этом заявил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев на саммите «Торговля пищевыми маслами и зерновыми культурами в странах Великого шелкового пути» в Китае. В ходе саммита Масложировой союз и китайская Национальная ассоциация растительных масел подписали соглашение о сотрудничестве.

На сегодняшний день более половины семян масличных, выращенных в России, экспортируется в Китай. В прошлом сезоне объем отгрузок составил 1,1 млн т. В то же время наибольшие перспективы имеет увеличение вывоза готовой продукции, отметил Мальцев. Так, если в 2018 году в российском экспорте растительных масел доля Китая составляла 16%, то к 2024-м этот показатель может увеличиться на 4 п. п.

Таким образом, с учетом предполагаемого общего роста экспорта российской масложировой продукции объем поставок в Китай в ближайшие шесть лет может вырасти в три раза, сказал «Агроинвестору» Мальцев. «Это произойдет за счет увеличения доли потребления подсолнечного масла в корзине растительных масел, а также за счет прироста потребления в целом», — оценил он. Мальцев также подчеркнул, что Россия рассчитывает занять свою нишу в Китае в качестве поставщика премиум-продуктов. «Для нас рынок Китая с точки зрения традиционных масел и шротов из ГМО-сырья, которые они потребляют, не является конкурентом. В Китае растет не просто доля подсолнечного масла, а доля потребления неГМО продукции, и мы эту нишу можем успешно занять», — спрогнозировал Мальцев.

Еще более перспективным он считает экспорт шрота в Китай. Согласно оценке аналитиков Масложирового союза, более 40% от общего объема поставок шрота к 2024 году может быть направлена в КНР. Однако для реализации этих планов необходимо подписание протокола с Китаем об открытии его рынка шрота, напомнил Мальцев. «Экспортный потенциал этого направления мы оцениваем в 2,5 млн т. То есть по сравнению с нынешними 50 тыс. т экспорт может увеличиться в 50 раз», — подсчитал он.

Масложировая промышленность является одной из приоритетных товарных групп в рамках нацпроекта «Экспорт продукции АПК». В соответствии с ним отрасль должна обеспечить прирост внешних продаж на $5,5 млрд — с $3,1 млрд в 2017-м до $8,6 млрд в 2024-м. По данным ФТС, в 2018-м из России было вывезено 2,1 млн т подсолнечного, 564 тыс. т соевого и 473 тыс. т рапсового масел. В том числе в Китай было отгружено 202 тыс. т подсолнечного масла (на треть больше 2017-го), 199 тыс. т соевого масла (на 44% больше) и 86 тыс. т рапсового масла (рост в 4,7 раза).

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