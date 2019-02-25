Экспорт масличного льна на 30% отстает от прошлого сезона

Экспорт масличного льна из России отстает от предыдущих сезонов: с сентября по декабрь было вывезено лишь 239 тыс. т, тогда как за аналогичный период прошлого маркетингового года отгрузки составляли 345 тыс. т, рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько.



При этом экспортный потенциал агрокультуры выше, чем в сезоне-2017/18, когда за рубеж было отправлено 485,3 тыс. т, добавляет гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. В текущем сезоне экспорт может достигнуть 550 тыс. т, считает он. Аналитики «АПК-Информ» также оценивают возможные отгрузки российского льна в сезоне-2018/19 в 550 тыс. т, что на 13% превышает показатель прошлого сезона, но ниже рекорда, достигнутого в 2016/17-м (580 тыс. т).



Однако поставки могут и не увеличиться из-за высокой конкуренции с казахстанским льном, отмечает Петриченко. «Урожай масличного льна в Казахстане рекордный и выше нашего, там валовой сбор агрокультуры составил 933,5 тыс. т против 683 тыс. т в 2017 году», — комментирует он. Таким образом, Казахстан остался мировым лидером в производстве масличного льна, Россия на втором месте примерно с 700 тыс. т после доработки, затем идет Канада с урожаем на уровне 500 тыс. т, приводит данные Петриченко. Хотько оценивает сбор льна-кудряша в 2018 году примерно в 750 тыс. т. «Агрокультурой были засеяны рекордные площади — 744 тыс. га», — поясняет эксперт. Для сравнения, в 2017-м урожай льна составил 603 тыс. т, следует из данных Росстата.



При этом главный покупатель льна у России и Казахстана общий — Бельгия. «В то же время казахстанский лен активно идет в Афганистан и закрывает нам это направление, а вот наши поставки сибирского льна в Китай в свою очередь превышают аналогичную торговлю Казахстана. В целом Китай занял второе место в нашем экспорте, которое ранее было за Турцией», — рассказывает Петриченко.



Хотько связывает снижение экспорта российского льна именно с уменьшением спроса на агрокультуру со стороны Турции. При этом рост поставок в Китай является позитивным фактором для регионов Урала и Сибири. Мировые цены на лен сейчас составляют $450/т, тогда как год назад стоимость агрокультуры была на уровне $435/т. Внутренние цены на лен тоже увеличились за счет повышения курса доллара и сейчас достигают 23-24 тыс. руб./т, тогда как в прошлом году они находились на уровне 20 тыс. руб./т.



Также в этом сезоне выросло внутреннее потребление льна, поскольку недавно был запущен завод по его переработке в Липецкой области, кроме того наращивает объем переработки агрокультуры Сибирь, в частности Алтай, Омск, Новосибирск и Челябинск, продолжает Хотько. Переработку льна эксперт считает перспективным направлением как с точки зрения поставок льняного масла на внутренний рынок, так и на экспорт в Китай.



Посевные площади агрокультуры под новый урожай, скорее всего, сохранятся на уровне прошлого года, прогнозирует Хотько. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев предполагает, что площади под масличным льном в ближайшие год-два могут незначительно вырасти, поскольку планируется ввести в эксплуатацию два завода по его переработке общей мощностью 280 тыс. т.



В отличие ото льна экспорт горчицы идет рекордными темпами, продолжает Петриченко. По оценке ИКАР, с сентября по декабрь было экспортировано 30 тыс. т, за тот же период годом ранее вывезли 28 тыс. т горчицы. По словам Хотько, ее активно покупали Германия, Польша и Бангладеш. «Стоимость агрокультуры доходила до 40 тыс. руб./т, что позволило аграриям получить хорошую маржу», — говорит он. Аналитики «АПК-Информ» оценивают потенциал экспорта маслосемян горчицы из России в этом сезоне в 60-70 тыс. т против примерно 50 тыс. т в 2017/18-м.



При этом Хотько считает, что в этом году площади под горчицей будут снижены, поскольку продать ее в таком количестве оказалось затруднительно. «Площади под агрокультурой составляли 338 тыс. га против 157 тыс. га в 2017-м», — напоминает он. Валовой сбор горчицы в 2018-м ИКАР оценивает на уровне 170 тыс. т, «ПроЗерно» - примерно в 200 тыс. т. По данным Росстата, в 2017 году урожай горчицы составил 98,4 тыс. т в чистом весе.



А вот производство других нишевых агрокультур — рыжика и сафлора — снижается. ИКАР оценивает урожай рыжика в 2018 году на уровне 50 тыс. т против 63 тыс. т в 2017-м. Валовой сбор сафлора тоже составил около 50 тыс. т, хотя еще два года назад урожай агрокультуры превышал 200 тыс. т. Мальцев отмечает, что рынок сафлора всегда был ориентирован на экспорт. Сафлор был интересен российским аграриям, когда его активно покупала Турция, однако с введением заградительной пошлины в 2017 году он практически перестал поставляться в эту страну и сильно просел в цене, уточняет Хотько. С сентября по декабрь поставки российского сафлора на внешние рынки составили лишь 13 тыс. т, тогда как годом ранее за этот же период было экспортировано 43 тыс. т. Рыжик был интересен для переработки масличным заводам, однако на фоне растущего предложения подсолнечника, сои и рапса, он стал пользоваться меньшей популярностью, добавляет эксперт.

