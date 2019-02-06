В Центральном Черноземье 200 гектаров может быть засеяно опийным маком

В России рассматривается возможность выращивания снотворного (опийного) мака на площади порядка 200 га для обеспечения отечественными обезболивающими препаратами. Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, культивировать мак предполагается в одном из центрально-черноземных регионов России, «однако окончательное решение будет после принятия законопроекта».



Поправки в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» в части производства наркосодержащих растений были внесены правительством в Госдуму в январе 2019 года. Как говорится в пояснительной записке, в стране зарегистрировано 13 лекарственных препаратов на основе опия, из них девять входят в перечень жизненно необходимых. При этом все они производятся из импортируемых фармацевтических субстанций, так как в России культивирование наркосодержащих растений для изготовления наркотических веществ запрещено.



«Международный рынок фармацевтических субстанций для производства препаратов опия контролируется группой из 10 компаний, девять из которых находятся в юрисдикции государств, применивших к России санкции по политическим мотивам. Таким образом, импортозамещение в сегменте обезболивающих лекарственных препаратов необходимо для обеспечения национальной безопасности России», — говорится в пояснительной записке. Кроме того, ежегодно Россия импортирует от 8 тыс. т до 13 тыс. т семян опийного мака для пищевых целей.



В соответствии с законопроектом правом, выращивать снотворный мак предлагается наделить ФГУПы. По словам Мантурова, их два — подведомственные министерству Московский эндокринный завод и «ГосНИИОХТ». В конце декабря был зарегистрирован филиал Московского эндокринного завода — «Почеп», бывший комплекс по уничтожению химического оружия. «По предварительным оценкам, производственные мощности филиала «Почеп» позволят выпускать около 180 т фармацевтических субстанций в год, большая часть которых будет произведена в рамках импортозамещения», — цитирует Мантурова пресс-служба Минпромторга. При этом все юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут выращивать наркосодержащие растения в промышленных целях, не связанных с изготовлением наркотических средств и психотропных веществ и культивированием опийного мака, следует из пояснительной записки.



Законопроект в целом поддержала Федеральная антимонопольная служба. «Тема развития новой отрасли в целом поддерживается антимонопольным органом, потому что мы стоим на страже того, чтобы бизнес мог развиваться и для него были созданы прозрачные, понятные условия», — сказала во вторник замначальника контрольно-финансового управления ФАС Наталия Исаева, слова которой приводит «Парламентская газета». «Очень серьезным и благоприятным» охарактеризовал законопроект и первый зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров.



С 2012 года к выращиванию в промышленных целях была допущена конопля, в результате чего рынок вступил в активную фазу развития, ранее рассказывала «Агроинвестору» директор Агропромышленной ассоциации коноплеводов (АПАК) Юлия Дивнич. Так, по данным ассоциации, в 2018 году промышленной коноплей было засеяно около 10 тыс. га, в следующем прогнозируется двух-трехкратное увеличение, а к 2024 году конопля может занять до 300 тыс. га. Тем не менее, по словам Дивнич, остаются нестыковки в нормативной базе в вопросе, что допустимо к культивированию, а что — к промышленной переработке. Кроме того, отрасль имеет дополнительные меры контроля, в результате чего помимо прочих органов коноплеводы вынуждены отчитываться перед МВД.



Масличный снотворный мак, из которого производится морфин, кодеин, тебаин, папаверин и др., культивировался в СССР, основные его плантации были сосредоточены в Казахстане и Киргизии, также он выращивался на Украине, в Воронежской, Куйбышевской областях, Западной Сибири. Средняя урожайность семян составляла 6-8 ц/га. В настоящее время федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» культивирование наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ запрещено.



В 2016 году Московский эндокринный завод заказал у ФГБНУ «Пензенский НИИСХ» выполнение научно-поисковых работ «по организации и ведению селекционной и семеноводческой работы с культурой мака снотворного (масличного) в России». В техзадании был предусмотрен засев маком не менее 3 га, объем селекционной работы — не менее 200 сортообразцов снотворного мака, объём семеноводческой работы — не менее двух сортов.

