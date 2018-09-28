 Россия может выйти на второе место по урожаю масличного льна — Агроинвестор
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Рынки
Россия может выйти на второе место по урожаю масличного льна
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
28 сентября 2018
Посевные площади в 2018 году выросли на 31%
Основной объем произведенного в России льна-кудряша отправляется на экспорт
Фото: Pixabay

Согласно прогнозу Oil World, урожай масличного льна в России будет на уровне 2017 года и составит 0,6 млн т. С таким показателем страна займет второе место среди мировых лидеров по валовому сбору этой агрокультуры. Первую позицию сохранит Казахстан, где производство масличного льна составит 0,7 млн т. Также в тройку лидеров войдет Канада с 0,51 млн т.

Производство льна в Канаде в сезоне-2018/19 сократится до шестилетнего минимума, что приведет к снижению отгрузок маслосемян на внешние рынки. Так, аналитики Oil World оценивают экспорт из Канады по итогам сезона на восьмилетнем минимуме в 0,4 млн т. На этом фоне причерноморские страны получат возможность увеличить объемы поставок. Суммарный объем отгрузок из Казахстана, России и Украины по итогам текущего сельхозгода оценивается в 1,1 млн т, что станет рекордным показателем.

К 2024 году, согласно прогнозу, Россия увеличит объем валового сбора льна до 0,7 млн т. «Порядка 90% собранной масличной уходит на экспорт. Скорее всего, этот тренд будет продолжен в ближайшие семь лет», — отмечают аналитики Oil World.

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в свою очередь прогнозирует, что урожай масличного льна превысит уровень прошлого года и составит рекордные 730 тыс. т. «Мы считаем, что урожайность в этом году будет пониже — в первую очередь из-за погодных условий на Юге, на который приходится заметная часть посевов. Однако за счет значительного роста посевных площадей валовой сбор будет выше», — сказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. 

По данным Росстата, в этом году посевы льна-кудряша в России увеличились на 31% до 744 тыс. га против снижения на 20% до 567 тыс. га в 2017-м. В результате площадь под агрокультурой стала исторически рекордной, отмечал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» в Госдуме 19 сентября. Лидером по площадям является Сибирский федеральный округ, где сев в этом году вырос на 74% до 171 тыс. га. На втором месте — Южный федеральный округ (рост на 10% до 193 тыс. га), на третьем — Приволжский (плюс 35% до 151 тыс. га). «Прирост пришелся в первую очередь на восточную часть страны — Поволжье, и особенно Урал и Сибирь, где площади выросли на 80%. Это связано с тенденцией ухода регионов Сибири от зерновых в пользу масличных, и кроме трех основных масличных агрокультур  лен у них также очень популярен. Так как, во-первых, удалось наладить сбыт в Китай, а во-вторых, на Урале и в Сибири есть переработка льна и, соответственно, свой внутренний спрос», — отметил Хотько.

В целом урожай масличных в России в этом году, как ожидается, вновь может стать рекордным. Аналитический центр «СовЭкон» прогнозирует рост сбора на 10% до 18,2 млн т. «Масличные тоже попали под неблагоприятные погодные условия, — говорил директор «СовЭкона» Андрей Сизов на бизнес-конференции Russian Crop Production-2018/19, организованной «Агроинвестором». — Но тем не менее, мы исходим из того, что можем увидеть и новый рекорд по подсолнечнику — 11,3 млн т, и новый рекорд по сбору масличных в целом». Аналитическая компания «ПроЗерно» ожидает совокупный урожай подсолнечника, сои и рапса в этом сезоне в объеме 17,3 млн т против 15,6 млн т годом ранее. В том числе производство подсолнечника, основной масличной агрокультуры, вырастет с 10,5 млн т до 11,1 млн т.

В Казахстане в этом году посевные площади масличного льна составили 1,1 млн га против 870 тыс. га годом ранее, следует из данных комитета статистики министерства экономики страны. Данная агрокультура в Казахстане занимает самый большой сектор в структуре посевов масличных — около 39%, еще 30% приходится на подсолнечник, 13% — на рапс, 10% — на сафлор, 4% — на сою.

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