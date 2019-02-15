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Регионы
Ставрополье ищет инвестора для хлопкового завода стоимостью 12 млрд рублей
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
15 февраля 2019
За три года посевы хлопчатника в регионе планируется увеличить до 4,5 тысяч гектаров
В мире посевные площади хлопчатника превышают 33 млн гектаров
Фото: Pixabay

В Ставропольском крае, где в прошлом году было возрождено хлопководство, планируется построить завод по первичной переработке хлопка, сообщил ТАСС в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор края Владимир Владимиров. Стоимость проекта составит 12 млрд руб. «Будет завод по очистке и брекетированию хлопка. А в дальней перспективе в Буденновском районе планируем построить и текстильную фабрику», — рассказал Владимиров.

По его словам, этот проект обсуждался на инвестиционном форуме в Сочи с потенциальным инвестором. С кем именно, он не уточнил. «Есть планы через три года увеличить посевы хлопка до 4,5 тыс. га», — добавил губернатор.

Сев хлопка на Ставрополье, где агрокультура выращивалась до 1964 года, был возобновлен в 2018 году. Как сообщалось на сайте правительства региона, планировалось засеять 500 га в трех почвенно-климатических зонах. В октябре Владимиров ознакомился с ходом уборки хлопчатника в хозяйстве «Терский» в Буденновском городском округе, где агрокультура занимала 25 га. По итогам поездки его пресс-служба сообщила, что площадь посевов будет расширена до 4,5 тыс. га, на территории поселка будет построен завод по первичной переработке хлопка.

В 2017 году посевные площади хлопчатника во всей стране составили 78,6 га, следует из уточненных данных Росстата. За 2018 год данные пока не опубликованы. Валовой сбор хлопка в 2017-м оценивался Росстатом в 73 т, выращиванием агрокультуры в том году занимались лишь два региона — Волгоградская и Астраханская области.

Сейчас мощностей по первичной переработке хлопка в промышленном масштабе в России нет, говорит ответственный секретарь комитета по хлопку Союзлегпрома Анна Орозова. «Хлопкозаводы имеются в тех странах, где он выращивается, затем в кипах примерно по 200 кг очищенное от посторонних примесей хлопковое волокно поступает на российские текстильные предприятия. Также хлопок завозится в Россию и уже в виде пряжи», — прокомментировала она «Агроинвестору». При этом Орозова заметила, что российскому хлопку придется конкурировать с зарубежными, в первую очередь среднеазиатскими производителями. «Хлопок — это биржевой товар, во всем мире индикатором цены на него является Cotlook A Индекс. И на текущий момент дефицита хлопка нет. Его привозят в Россию из Средней Азии в достаточных объемах (порядка 45-50 тыс. т в год), трейдеры говорят, что даже не все удается продать на внутреннем рынке», — сказала Орозова.

По ее словам, Узбекистан сократил экспорт хлопка, поскольку руководство страны поставило задачу увеличить переработку сырья на местных текстильных фабриках и экспортировать уже готовую продукцию. Однако это не оказало заметного влияния на сырьевое обеспечение российских хлопкопрядильных фабрик, потребности которых сегодня обеспечиваются в основном за счет поставок из Таджикистана, Казахстана, Киргизии и в последний год — из Азербайджана, экспортный потенциал которого резко вырос. По данным Минсельхоза США, всего в мире в сезоне-2017/18 хлопчатником было занято 33,6 млн га, с которых собрано 26,9 млн т хлопка. Крупнейшими производителями являются Китай (6 млн т), Индия (5,9 млн т) и США (4 млн т). В Узбекистане агрокультура занимала 1,2 млн га, в Туркменистане — 550 тыс. га, в Таджикистане — 190 тыс. га. По подсчетам Минсельхоза России, при условии восстановления имеющихся и строительстве новых мелиоративных систем максимальная площадь возделывания хлопчатника может составить 120 тыс. га в Ставропольском крае, 47 тыс. га — в Астраханской области, 34 тыс. га — в Калмыкии, по 10 тыс. га — в Волгоградской области и Крыму.

Кроме предприятия по переработке хлопка на форуме в Сочи был заявлен крупный садоводческий проект, который будет реализован на Ставрополье агрохолдингом «Рокада». До 2021 года компания планирует разбить сад по суперинтенсивной технологии общей площадью 300 га и построить фруктохранилище в Невинномысске. Кроме того, инвестор планирует организовать переработку плодов, изготавливая соки, консервы, сухофрукты, сообщается на сайте ставропольского правительства. Ожидаемая стоимость инвестпроекта составит более 1,5 млрд руб.

Также власти Ставрополья подписали соглашение о сотрудничестве с компанией «Агрико», планирующей построить в регионе комплекс по воспроизводству и откорму КРС. Ни сроки, ни стоимость стороны не уточнили. В сообщении правительства лишь отмечается, что «Агрико» уже реализует в крае проект по созданию мясоперерабатывающего комбината стоимостью 3 млрд руб., его предполагаемая мощность составит до 60,5 т мяса в сутки. Кроме того, группа намерена возвести птицеплемрепродуктор стоимостью около 2 млрд руб. Планируемый годовой объем производства первой очереди — 6,5 млн яиц индейки.

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