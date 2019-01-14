Производство подсолнечного масла в сезоне-2018/19 превысит 5 млн тонн

Производство подсолнечного масла в России в сезоне-2018/19 может превысить 5 млн т, что станет рекордным результатом, прогнозируют эксперты. Так, согласно обновленным оценкам аналитиков «АПК-Информ», потенциал выпуска составляет 5,1 млн т. «Возможность достижения столь высоких показателей обусловлена рекордным урожаем семян подсолнечника в стране в 2018 году, который, по предварительным итогам Росстата, составил 12,6 млн т», — отметили эксперты.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует производство на уровне 5,15 млн т. «Оценка повышена исходя из данных Росстата по валовому сбору», — сказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. После рекордного урожая подсолнечника в 2018 году отрасль будет загружена по максимуму, что позволит не только произвести рекордный объем масла в России, но и снова обновить рекорд по экспорту, отмечает Хотько. По оценке ИКАР, экспорт составит 2,5 млн т, на этом же уровне и прогноз «АПК-Информ».



Максимальный экспорт ожидается, несмотря на низкие мировые цены на подсолнечное масло. Так, по данным ИКАР, на фоне рекордного производства подсолнечника в России и на Украине (15,5 млн т), а также высоких глобальных запасов растительных масел к концу 2018 года цены упали до минимума с 2008 года — $620-630 за тонну на базисе FOB Черное море. «Цены, безусловно, сказываются на темпах экспорта, однако они не будут стоп-фактором: практически половину масла мы просто вынуждены вывезти в силу того, что внутреннее потребление ограничено», — отметил Хотько. По его словам, в 2019 году ожидается ускорение темпов переработки подсолнечника по сравнению с первыми четырьмя месяца масличного сезона. «Соответственно будет наблюдаться и ускорение экспорта, даже несмотря на то, что уровень цен устраивает не всех переработчиков», — уверен эксперт.



По данным ФАО, в декабре впервые за последние 10 месяцев индекс цен на растительные масла увеличился. Однако повышение было незначительным и составило лишь 0,4%. «Причиной этой небольшой положительной коррекции стал рост цен на пальмовое масло под влиянием как растущего внутреннего спроса в основных странах-производителях, так и увеличения импортного спроса на мировых рынках. Мировые цены на соевое и рапсовое масла, напротив, продолжали снижаться», — говорится в обзоре организации. На минимумах сейчас остается и цена на подсолнечное масло. «Цены находятся в районе $630 за тонну, и поводов к их устойчивому росту пока не просматривается», — отметил Хотько.



По прогнозу ИКАР, цены на подсолнечное масло будут оставаться ниже прошлогоднего уровня на протяжении всего текущего сезона. «К концу сезона, когда основной экспортный потенциал реализован, цены традиционно могут увеличиться, однако в целом давление на рынок высокого объема производства семечки в России и на Украине в течение всего сезона будет сохраняться», — добавил эксперт. Согласно данным «АПК-Информ», также сдерживающим фактором роста цен являются переходящие запасы сырья и продуктов переработки, которые прогнозируются на достаточно высоком уровне.



В 2017 году валовой сбор подсолнечника снизился на 5% до 10,5 млн т, производство подсолнечного масла — на 3% до 4,5 млн т. Тем не менее экспорт с сентября 2017-го по август 2018-го вырос и составил 2,3 млн т против 2,1 млн т сезоном ранее. Крупнейшим покупателем стал Египет, на втором месте — Турция, на третьем — Китай.

