Группа «Содружество» купила завод в Турции

Группа «Содружество» приобрела производственные активы компании Altinyag Kombinalari Anonim Sirketi, владеющей мультизерновым перерабатывающим заводом в турецком городе Измир. Контроль над предприятием получила компания Yakamoz, юридическое лицо в составе «Содружества». Как говорится в сообщении группы, сделка позволит «Содружеству» расширить свое присутствие на турецком рынке.



Приобретенный комплекс состоит из двух линий переработки, рафинации масла и промышленной инфраструктуры. «Турция — быстрорастущий рынок соевых бобов и важный регион для группы «Содружество», — поясняет главный исполнительный директор Sodrugestvo Group S. A. Александр Луценко. По его словам, приобретенные активы выгодно расположены в стратегическом регионе Турции, который естественным образом попадает в цепь поставок компании. В ближайшие три года на заводе будет проведена реконструкция, модернизация оборудования и усовершенствование процессов производства. «Главная цель компании Yakamoz — обеспечить производство свыше 200 тыс. т высококачественных шротов и масел ежегодно», — отмечается в пресс-релизе «Содружества».



По словам Луценко, три года назад группа решила развивать свой бизнес в Турции как по дистрибуции соевых бобов и других товаров, так и по производству. Первоначально выпуск производился по толлинговым контрактам в нескольких турецких провинциях. Одним из партнеров являлась турецкая Altinyag. «Спустя два сезона работы с компанией Altinyag мы убедились в том, что нам необходимо предпринять следующий шаг и стать владельцами завода, чтобы обеспечить себе ведущие позиции в отрасли», — продолжил Луценко. Сумма сделки не раскрывается. По подсчету оценочной компании Swiss Appraisal, ее стоимость может составить около $20 млн.



Компания Altinyag занимается производством растительного масла с 1962 года. Как указано на ее сайте, завод в Измире выпускает полурафинированное и рафинированное масло из различных агрокультур (подсолнечник, соя, рапс, лен, рыжик, кукуруза). Предприятие занимает 31 тыс. кв. м, мощность переработки составляет около 350 т сырья в день. Продукция, согласно собственным данным, экспортируется в 40 стран.



«Содружество» может как перерабатывать соевые бобы, поставленные из других стран, так и начать экспортировать маслосемяна из России и далее их перерабатывать, говорит директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «У группы есть большая экспортная программа по зерну через порт Калининграда. Возможно, они могут заняться и экспортом масличных», — сказал «Агроинвестору» Сизов. В то же время, заметил он, переработка в Турции имеет существенные риски. «Это довольно специфический бизнес, завязанный на государство. В Турции весьма сложные и непредсказуемые правила игры, в том числе в части регулирования торговли сырьем. Например, на днях Турция решила выделить квоты на беспошлинный импорт 300 тыс. т подсолнечника. Не думаю, что те переработчики, которые уже закупили более дорогое сырье с пошлиной, останутся довольны», — рассказал Сизов. Также эксперт напомнил о непростых политических отношениях России и Турции в последние годы.



В сезоне-2017/18 Турция была шестым импортером маслосемян в мире, закупив 3,54 млн т, вместе с собственным урожаем в течение прошлого сезона эта страна переработала 4,9 млн т сырья. Также Турция входит в топ-10 мировых импортеров растительного масла с 1,2 млн т, из которых 367 тыс. т, по данным ФТС, было ввезено из России. Традиционно Турция была крупнейшим покупателем российского подсолнечного масла, однако по итогам прошлого сезона ее обошел Египет. «Вместо поставок в Турцию сырого масла, которое она потом перерабатывала и перепродавала, Россия стала отправлять масло в страны Ближнего Востока напрямую», — пояснял «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Даниил Хотько.



«Содружество» основано в России в 1994 году, холдинг владеет более 30 предприятиями в 20 странах. Группа состоит из четырех бизнес-единиц: производство белков и масел, торговля сельхозтоварами, специализированная инфраструктура (в том числе глубоководные морские порты и речные терминалы) и логистика. За последний финансовый год, согласно собственным данным, предприятия группы переработали более 3 млн т соевых бобов и рапса. Практически все поставки соевых бобов в Россию приходятся на «Содружество». Консолидированные показатели по продажам компании составили около $2,6 млрд.

