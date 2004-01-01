Группа компаний «Содружество», один из ведущих переработчиков семян масличных агрокультур в Европе, проводит испытания соевого шрота, получаемого из импортных бобов ГМО стековой (гибридной) линии. Бобы завозятся из стран Латинской Америки, в основном, из Парагвая и Бразилии. Как рассказал «Агроинвестору» директор департамента торговли УК «Содружество» Сергей Соколовский, испытания проводятся за собственный счет в двух российских институтах и одном зарубежном.



«В октябре 2016 года мы подали в Россельхознадзор все документы на регистрацию соевого шрота, полученного из бобов ГМО стековой линии, однако в регистрации было отказано. От нас потребовали провести эксперименты на животных — в данном случае, на крысах — сроком более полугода», — уточнил Соколовский. В августе 2017 года, после окончания испытаний, «Содружество» намерено вновь подать документы на регистрацию и надеется в конце сентября ее получить.



В настоящее время у «Содружества» есть временное разрешение на продажи шрота, произведенного в России из сои стековой линии. По данным группы, производственная мощность ее экстракционных заводов, специализирующихся на переработке соевых бобов, в сезоне-2016/2017 составляет 2,26 млн т бобов в год или более половины всех экстракционных мощностей в стране (3,91 млн т). Предприятия «Содружества» могут выпускать 1,7 млн т соевого шрота. При этом, отмечает Соколовский, компания не импортирует соевый шрот, а ввозит часть бобов, которые перерабатываются на предприятиях в Калининградской области (сами соевые бобы стековой линии ГМО, поступающие по импорту, имеют регистрацию в Роспотребнадзоре). «Если бы предприятия «Содружества» не получили временное разрешение, то отрасль животноводства не смогла бы найти замену данному продукту и понесла бы существенные убытки», — уверен Соколовский. В связи с этим он поддержал выдачу временного разрешения и для других российских поставщиков, но только для тех, кто производит шрот на территории России.



На прошлой неделе ряд участников V отраслевой бизнес-конференции Russian Feed Industry, организованной журналом «Агроинвестор», обратились к Минсельхозу с просьбой о выдаче временных разрешений и другим поставщикам. Как заявил член совета директоров компании «Белагро» (один из крупнейших импортеров соевого шрота), проблемы вокруг стековой линии возникли в 2016 году, в результате чего большинство поставщиков импортного соевого шрота столкнулись с ограничениями на ввоз. В итоге, по его словам, доля «Содружества» на рынке соевого шрота в России выросла до более 60%, а выпадение других производителей привело к увеличению цен в среднем на 15−20% по отношению к мировым ценам, то есть примерно на 3−4 тыс. руб./т.



Соколовский опровергает увеличение цен на соевый шрот. «После запрета на импорт соевого шрота цена этого продукта снизилась в зависимости от регионов на 4−6 тыс. руб./т», — сказал Соколовский, отметив, что с произведенным в России соевым шротом группа успешно конкурирует на внешних рынках, в том числе в Швейцарии, Германии, Скандинавии. По данным группы, с ноября 2016 года средняя цена соевого шрота в России упала почти на 17% и в марте 2017 года составляла 27,9 тыс. руб. «В настоящее время российские переработчики полностью обеспечивают потребности отрасли животноводства в отечественном соевом шроте», — подчеркивает Соколовский.



«Группа «Содружество» — основной производитель соевого шрота для отечественного животноводства и птицеводства. Поэтому применение ограничительных мер к компании привело бы к дефициту на рынке и росту цен», — прокомментировал «Агроинвестору» президент Российского соевого союза Александр Санакин.



Ранее директор департамента животноводства Минсельхоза Харон Амерханов сообщал, что министерство сейчас занимается решением вопроса. «Мы однозначно поддерживаем позицию, что «Содружество» должно работать по полной программе и обеспечивать регионы соевым шротом, чтобы не создавать проблемы развитию отечественного птицеводства и других отраслей. Но это вопрос номер один и, безусловно, этот вопрос будет решен», — сказал он на конференции «Агроинвестора».







Как сообщает Росстат, в 2016 году в России выращены рекордные 3,14 млн т соевых бобов в зачетном весе, что почти на 16% выше уровня 2015 года. Посевные площади сои в России в 2016 году во всех хозяйствах увеличились на 2,9% до 2,14 млн га. Тем не менее, рынок остается дефицитным: как ранее заявлял директор Департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Владимир Волик, около 43% потребляемой в стране сои приходится импортировать.



По оценке Минсельхоза, к 2025 году производство сои в стране увеличится до 5 млн т. Масложировой союз России оценивает потенциал роста производства соевых бобов в 138%. «Соя — это лидер с точки зрения наращивания мощностей. И мелиорация, и интенсификация производства путем внесения удобрений и применения агротехнологий может добавить порядка 4,3 млн т урожая», — говорил исполнительный директор союза Михаил Мальцев на Масложировой конференции «Рынки масличных и продуктов их переработки — 2017».

