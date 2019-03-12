Иран стал крупнейшим покупателем российского подсолнечного масла

В этом сезоне Иран вышел в лидеры по закупкам российского подсолнечного масла, обогнав Турцию. Как следует из данных ФТС, в сентябре-декабре 2018 года Иран ввез 112,3 тыс. т подсолнечного масла из России, что в 1,8 раза больше аналогичного периода прошлого сельхозгода. Экспорт в Турцию, напротив, снизился на 24% до 106 тыс. т. Также в топ-5 покупателей входят Египет, Узбекистан и Китай.

Турция была главным импортером российского подсолнечного масла до прошлого сезона: она покупала нерафинированное сырое масло, которое перерабатывала и перепродавала, напоминает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Однако уже в позапрошлом сезоне на пятки Турции наступал Египет, и по результатам прошлого сезона он вышел на первое место», — напомнил он «Агроинвестору».

Таким образом, Россия продолжает поступательно диверсифицировать поставки. «В начале этого сезона интенсивнее покупает Иран. Однако о каком-то повороте говорить не стоит: это указывает лишь на то, что наши продавцы начинают успешно работать на разных направлениях», — заверил Петриченко. Он также выразил надежду, что в перспективе все большую роль в российском экспорте подсолнечного масла начнут играть Китай и Индия.

В целом экспорт подсолнечного масла из России, по данным ФТС, за первые четыре месяца сезона составил 579,4 тыс. т, что на 32% меньше сентября-декабря 2018-го. Однако в январе отгрузки значительно выросли и составили 240 тыс. т, что является рекордом для этого месяца, сказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «В январе 2018 года экспорт подсолнечного масла составлял лишь 131 тыс. т. Таким образом, по итогам сентября-января отставание темпов экспорта сократилось до 10% с учетом стран ЕАЭС», — подсчитал Хотько.

Основная причина отставания — неблагоприятная мировая конъюнктура. Так, в конце прошлого года экспортные цены на подсолнечное масло опускались до минимума в $625 за тонну (FOB Черное море). Однако в течение января — начала февраля они увеличились вместе с ценами на другие растительные масла, констатировал Хотько. «Сейчас цены находятся в районе $650 за тонну, хотя такой уровень все равно на 12% ниже прошлогоднего», — добавил он.

Во второй половине сезона есть перспективы дальнейшего сдержанного роста цен, прогнозирует ИКАР. «В том числе должно постепенно дорожать пальмовое масло, так как потребление в этом сезоне будет опережать производство. Повышательный тренд ожидается и по соевому маслу», — говорит Хотько.

В результате по итогам сезона экспорт подсолнечного масла, которого будет произведено рекордные 5,2 млн т вследствие рекордного урожая масличных, также превысит прошлый год и составит 2,5 млн т (в 2017/18 — 2,3 млн т), оценивает ИКАР. «Обгон по темпам прежде всего ожидается в летние месяцы», — полагает Хотько. «ПроЗерно» прогнозирует экспорт растительных масел из России в сезоне-2018/19 на уровне 3,2 млн т. Из них 2-2,1 млн т придется на подсолнечное масло. «Это только тот объем, который будет поставлен за пределы Таможенного союза. Сколько идет в Казахстан, Армению и Беларусь сказать сложно, оценочно, в прошлом сезоне в эти страны было продано еще 200-300 тыс. т подсолнечного масла», — пояснил Петриченко.

Согласно последним данным Росстата, урожай подсолнечника в прошлом году составил 12,7 млн т, что на 22% выше валового сбора 2017-го. К 2036 году, согласно долгосрочному прогнозу Минэкономразвития, производство подсолнечника должно вырасти до 13,7 млн т.