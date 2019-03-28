Липецкий «Либойл» удвоит переработку рапса

Липецкий маслоэкстракционный завод «Либойл», входящий в агрохолдинг «Зерос», намерен в сезоне-2018/19 переработать 140 тыс. т рапса, а в следующем нарастить объем более чем в два раза до 300 тыс. т. Как говорится в сообщении администрации Липецкой области, это будет совместный проект с группой «Эфко».



Для расширения производства завод увеличивает мощности по переработке масличных агрокультур до 1,2 тыс. т в сутки, завершить реализацию проекта планируется в этом году. В 2018-м на «Либойле» был построен и сдан в эксплуатацию цех рафинации стоимостью 300 млн руб. Как акцентирует пресс-служба администрации региона, модернизация завода позволит выводить продукцию на экспортные рынки.



Представители «Эфко» и «Либойла» на запросы «Агроинвестора» не ответили, телефон главы агрохолдинга «Зерос» Николая Бобина был недоступен. В то же время на сайте «Эфко» говорится, что компания приступила к переработке рапса на «Либойле» и в течение сезона-2018/19 планирует переработать до 100 тыс. т на давальческой основе.



Под рапс у «Эфко» свободных мощностей нет, комментирует ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «"Либойл" же в прошлом сезоне простаивал, поэтому, я думаю, контракт с «Эфко» является хорошим вариантом для его владельцев», — предположил Хотько.



Кроме того, на площадке «Либойла» партнеры намерены в течение двух ближайших лет построить еще один завод по переработке рапса и других агрокультур, отмечается в сообщении липецкой администрации. В результате мощности по переработке масличных достигнут 3,5 тыс. т в сутки. Сейчас крупнейшим перерабатывающим предприятием является Казанский МЭЗ, мощности которого позволяют перерабатывать около 3 тыс. т масличных в сутки, отметил Хотько.



«Либойл» специализируется на переработке семян рапса, однако может заниматься и другими масличными агрокультурами, такими как подсолнечник, горчица, сурепица, указано на его сайте. По данным kartoteka.ru, 66,67% ООО «Либойл» принадлежит «Зеросу», 33,33% — Николаю Бобину. Завод проектной мощностью до 120 тыс. т был открыт в 2008 году, на его открытии Алексей Гордеев, тогда занимавший пост министра сельского хозяйства, заявлял, что «завод поможет открыть дверь в Европу и сделать экспортно ориентированную продукцию». Сейчас на сайте предприятия говорится, что ООО «Либойл» «занимается поиском серьезного партнера» для заключения долгосрочного договора на поставки нерафинированного рапсового масла и рапсового шрота.



Агропромышленная группа «Эфко» основана в 1992 году и является одним из крупнейших масложировых холдингов в России (бренды «Слобода», Altero, «Солнечный венец», «Пикник»). Согласно собственным данным, в сезоне-2018/19 компания планирует переработать 1,6 млн т масличных, в том числе около 1 млн т подсолнечника и около 500 тыс. т сои, заняв второе место в России. В то же время в годовом отчете «Русагро» по итогам 2018 года «Эфко» стоит на третьей позиции среди крупнейших производителей растительных масел страны с долей рынка 12%. На первом месте — «Юг Руси» (24%), на втором — объединенные активы «Русагро» и «Солнечных продуктов» (18%). В рейтинге крупнейших производителей продуктов питания и напитков, составленном INFOLine, «Эфко» занимает четвертое место с выручкой 109 млрд руб. в 2017 году.



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