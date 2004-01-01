Партнерский материал. ГК «ЭФКО объявляет о начале инвестиционной программы

Это перспективные для российского рынка масличные культуры, поскольку высокоолеиновое (в/о) и рапсовое масла пользуются высоким спросом в мире.



По оценке аналитиков, мировой рынок в/о масла характеризуется как дефицитный при спросе в 2019 году на уровне 2 млн т и предложении 1,6 млн т. Общие посевные площади подсолнечника в мире составляют 26,6 млн га, в т. ч. высокоолеинового — 1,4 млн га или 5%. Основные страны выращивания последнего — Франция (345 тыс. га), Украина (300 тыс. га), Аргентина (160 тыс. га), Венгрия (120 тыс. га), Россия (100 тыс. га) и другие (408 тыс. га).



Доля в/о масла на мировом рыке подсолнечного и рапсового масел в 2019 году превысит 3,5%. В России удельный вес в/о подсолнечника составляет всего около 2% в общем валовом сборе масличной культуры. Посевные площади, занятые в РФ высокоолеиновым подсолнечником, оцениваются в 100 тыс. га, что позволяет произвести около 70 тыс. т в/о масла. Треть данного объема экспортируется по таким направлениям как Китай (68%) и Иран (20%). Стоимость в/о подсолнечника при закупке выше стоимости обычного примерно на 10%. Данная тенденция стимулирует увеличение площадей под высокоолеиновый подсолнечник в 2019 году.



«Растущий интерес потребителей Европы к высокоолеиновому маслу стимулирует развитие этого сегмента отрасли в России. Наша компания давно экспортирует подсолнечное масло в европейские страны и страны Ближнего Востока. Рынки сбыта у нас отлажены, и мы заинтересованы в переработке высокоолеинового подсолнечника и выходе на рынок новых продуктов, соответственно, готовы вкладывать инвестиции под будущий урожай товарного высокоолеинового подсолнечника и рапса. Объем инвестиций составит порядка 100 тыс. т рапса и 30 тыс. т высокоолеинового подсолнечника, — комментирует директор Маслосырьевого дивизиона ГК «ЭФКО» Михаил Хохлов. — Благодаря росту урожайности масличных и изменению структуры посевных площадей, в 2018 году посеяно на 550 тыс. га рапса больше, чем в предыдущем году. Эксперты отрасли склоняются к тому, что в дальнейшем посевные площади будут еще расти — спрос на продукцию из рапса за рубежом очень высок, особенно на рапсовое масло, как со стороны биодизельной промышленности, так и пищевого сегмента».



Общая посевная площадь рапса в мире составляет 35 млн га, в России — 1576 тыс. га (озимого — 190 тыс. га, ярового — 1386 тыс. га). Наша страна поставляет рапсовое масло для ключевых потребителей Европы и Азии — это более 470 тыс. т за 2018 год. Основной экспорт российского рапсового масла приходится на Норвегию (40%), Китай (18%), Европейский союз (36%).