На фоне общероссийских рекордных валовых сборов масличных — по данным Минсельхоза, 12 млн т подсолнечника, 4 млн т сои и 2 млн т рапса — группа «ЭФКО» стабильно показывает развитие. Так, в сезоне 2018/19 компания увеличила объемы переработки маслосемян: совокупный объем по подсолнечнику на всех производственных площадках компании составит около 1 млн т, по сое — около 500 тыс. т. Соответственно, объем переработки всех масличных превысит 1,6 млн т, это второе место в России и первое в ЦФО. Таким образом, компания укрепит свои позиции одного из лидирующих переработчиков масличных в России.



Благодаря росту урожайности и изменению структуры посевных площадей в стране стали сеять больше масличных — только сои в 2018 году было посеяно на 330 тыс. га больше, чем в прошлом, рапса — на 550 тыс. га, а подсолнечника — на 200 тыс. га. Расширению посевных площадей способствует высокая востребованность масличного сырья и стимулирование сельхозпроизводителей. В частности, компания «ЭФКО» разработала и внедрила программу по авансированию аграриев, направленную на повышение валового сбора и урожайности масличных культур.



«Компания предоставляет высокоурожайный посевной материал и инвестиции,а наши партнеры — выращенные на своих полях качественные подсолнечник, сою ирапс. Мы уверены, что такое сотрудничество — это правильный путь, которыйпозволит уже в ближайшем будущем не только получить качественное сырье, но и приразвитии и внедрении исследовательских и образовательных программ совместно спартнерами повысить культуру агротехнологий и, соответственно, увеличить объемэкспортных поставок продуктов масличного комплекса, — комментирует директор маслосырьевогодивизиона ГК «» Михаил Хохлов. — Наша компания на протяжении нескольких летявляется ключевым экспортером подсолнечного масла и других продуктовпереработки подсолнечника, в прошлом году начали экспортировать соевое масло, ас сентября 2018 года — рапсовое масло и рапсовый шрот. Вообще рапс становитсяочень востребованным сырьем в отечественной промышленности. Переработку этойкультуры наша компания будет и дальше развивать, в связи с этим в новом сезонемы планируем продлить контракт с заводом «Либойл» по давальческой переработке».