На фоне общероссийских рекордных валовых сборов масличных — по данным Минсельхоза, 12 млн т подсолнечника, 4 млн т сои и 2 млн т рапса — группа «ЭФКО» стабильно показывает развитие. Так, в сезоне 2018/19 компания увеличила объемы переработки маслосемян: совокупный объем по подсолнечнику на всех производственных площадках компании составит около 1 млн т, по сое — около 500 тыс. т. Соответственно, объем переработки всех масличных превысит 1,6 млн т, это второе место в России и первое в ЦФО. Таким образом, компания укрепит свои позиции одного из лидирующих переработчиков масличных в России.
Благодаря росту урожайности и изменению структуры посевных площадей в стране стали сеять больше масличных — только сои в 2018 году было посеяно на 330 тыс. га больше, чем в прошлом, рапса — на 550 тыс. га, а подсолнечника — на 200 тыс. га. Расширению посевных площадей способствует высокая востребованность масличного сырья и стимулирование сельхозпроизводителей. В частности, компания «ЭФКО» разработала и внедрила программу по авансированию аграриев, направленную на повышение валового сбора и урожайности масличных культур.