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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. ГК «ЭФКО» наращивает объемы переработки масличных
«ЭФКО»
|
Март 2019
ГК «ЭФКО», крупнейший агропромышленный холдинг России и Евразийского экономического союза, приступил к переработке рапса на заводе «Либойл» в Липецкой области. В планах текущего сезона-2018/19 переработать до 100 тыс. т этой культуры на давальческой основе
Фото: Pixabay

На фоне общероссийских рекордных валовых сборов масличных — по данным Минсельхоза, 12 млн т подсолнечника, 4 млн т сои и 2 млн т рапса — группа «ЭФКО» стабильно показывает развитие. Так, в сезоне 2018/19 компания увеличила объемы переработки маслосемян: совокупный объем по подсолнечнику на всех производственных площадках компании составит около 1 млн т, по сое — около 500 тыс. т. Соответственно, объем переработки всех масличных превысит 1,6 млн т, это второе место в России и первое в ЦФО. Таким образом, компания укрепит свои позиции одного из лидирующих переработчиков масличных в России.

Благодаря росту урожайности и изменению структуры посевных площадей в стране стали сеять больше масличных — только сои в 2018 году было посеяно на 330 тыс. га больше, чем в прошлом, рапса — на 550 тыс. га, а подсолнечника — на 200 тыс. га.  Расширению посевных площадей способствует высокая востребованность масличного сырья и стимулирование сельхозпроизводителей. В частности, компания «ЭФКО» разработала и внедрила программу по авансированию аграриев, направленную на повышение валового сбора и урожайности масличных культур.

«Компания предоставляет высокоурожайный посевной материал и инвестиции,
а наши партнеры — выращенные на своих полях качественные подсолнечник, сою и
рапс. Мы уверены, что такое сотрудничество — это правильный путь, который
позволит уже в ближайшем будущем не только получить качественное сырье, но и при
развитии и внедрении исследовательских и образовательных программ совместно с
партнерами повысить культуру агротехнологий и, соответственно, увеличить объем
экспортных поставок продуктов масличного комплекса, — комментирует директор маслосырьевого
дивизиона ГК «ЭФКО» Михаил Хохлов. — Наша компания на протяжении нескольких лет
является ключевым экспортером подсолнечного масла и других продуктов
переработки подсолнечника, в прошлом году начали экспортировать соевое масло, а
с сентября 2018 года — рапсовое масло и рапсовый шрот. Вообще рапс становится
очень востребованным сырьем в отечественной промышленности. Переработку этой
культуры наша компания будет и дальше развивать, в связи с этим в новом сезоне
мы планируем продлить контракт с заводом «Либойл» по давальческой переработке».
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