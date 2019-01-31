Производство ключевых видов масла может вырасти до 6,4 млн тонн

Благодаря рекордному производству масличных агрокультур (по данным Росстата, урожай подсолнечника, сои и рапса в 2018 году составил 18,7 млн т) выпуск ключевых видов масел по итогам сезона-2018/19 может увеличиться до 6,4 млн т, что на 12% выше уровня сезона-2017/18, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Наибольший прирост продемонстрируют сегменты рапсового (+30%) и подсолнечного (+13%) масел, считает ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. Ожидаются рекорды и по отгрузкам масел за рубеж. В частности, подсолнечного в 2018/19 сельхозгоду может быть вывезено около 2,5 млн т (+8-9%), соевого — 580 тыс. т (+2-3%), рапсового — 450 тыс. т (+32%), оценивает он.



Особенности нового сезона определяют две тенденции, считает гендиректор «МЭЗ Юг Руси» Александр Гребенщиков. С одной стороны, это очень высокий урожай масличных (в первую очередь, подсолнечника). При этом большой объем был собран не только в России, но и на Украине (свыше 15 млн т), и в странах ЕС (около 10 млн т). Рекордными являются мировые остатки масел, прежде всего тропических. Кроме того, экспортную пошлину на пальмовое масло отменила Индонезия. Их этого вытекает вторая тенденция — устойчивый тренд падения мировых цен на масло. Начиная с мая прошлого года сырое подсолнечное масло в южных портах подешевело с $730/т до $620/т (FOB). «Производители вынуждены работать в условиях высокого предложения, падающего рынка и согласно этому выстраивать свою закупочную стратегию», — говорит топ-менеджер.



О профицитном состоянии мирового рынка говорит и представитель группы «Эфко»: при производстве более 600 млн т основных масличных агрокультур, потребление составит 580 млн т. Также кроме рекордных переходящих запасов (например, только сои более 115 млн т) на рынок давят растущие мировые запасы нефти, так как биотопливная индустрия, развивающаяся в ЕС и США, превратилась в значимую часть мирового потребления растительных масел, и связала ценообразование масел, масличных агрокультур и минерального топлива. Все это сказывается на фактических ценах как готовой продукции, так и сырья. Так, в сентябре-декабре 2017 года средняя стоимость подсолнечного масла в ЕС составляла $794/т, а за аналогичный период в 2018-м — на $97 меньше. Снижение европейской цены на соевое масло было еще более существенным — на $132/т относительно цен предыдущего года, приводит цифры представитель «Эфко». На внутреннем рынке стоимость подсолнечного масла опустилась на 11%, соевого — на 8%, рапсового — на 10%, что, впрочем, частично было компенсировано ростом доллара по отношению к рублю.



По данным ИКАР, к концу 2018-го, стоимость подсолнечного масла в мире опустилась до минимума с 2008 года — $620-630/т. Обвалу способствовало рекордное производство подсолнечника в России и на Украине, а также высокие запасы всех ключевых видов растительных масел, соглашается Даниил Хотько. При этом российскую отрасль в этой ситуации спасло ослабление курса рубля с 57-59 руб./$1 до 66-68 руб./$1.



Вторая половина сезона, по мнению эксперта, пока не сулит резких изменений в ценах. Однако их незначительное укрепление из-за замедления роста производства масел все-таки можно будет увидеть. «Рублевые цены на масла при этом остаются на близком к прошлому сезону уровне за счет курсовых разниц (курс доллара США в декабре 2018 года был на 15% выше аналогичного уровня прошлого года)», — добавляет Хотько.

