Турция перестала покупать российский подсолнечник

Турция, которая ранее была крупнейшим покупателем российского подсолнечника, сократила его импорт в текущем сезоне практически до нуля. Как следует из данных ФТС, за первую половину сезона в эту страну было поставлено лишь 232 т семян — единственная партия была отгружена в октябре. По данным «АПК-Информ», такой объем стал минимальным за последние 10 лет.



В аналогичном периоде прошлого сезона Турция являлась основным рынком сбыта: в эту страну с сентября 2017-го по февраль 2018-го было поставлено 20,8 тыс. т российского подсолнечника. На втором месте была Беларусь (15,9 тыс. т), на третьем — Иран (9,3 тыс. т). В первой половине этого сезона Беларусь вышла на первое место с 27,6 тыс. т, на второй позиции — Казахстан (23 тыс. т), на третьей — Армения (13,3 тыс. т).



На фоне падения закупок в России Турция нарастила импорт из других стран, отметил ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «В начале этого сезона Турция имела возможность покупать достаточно дешевую семечку в Молдавии и даже, как ни странно, некоторые объемы везла из Аргентины», — сказал «Агроинвестору» Хотько. Также он заметил, что и в целом Турция несколько сократила объемы ввоза из-за увеличения собственного урожая. Так, если за октябрь-февраль Турция закупила 206 тыс. т подсолнечника, то в аналогичный период сезоном ранее — 253 тыс. т.



Кроме того, в этом сезоне Турция активно стала закупать подсолнечник на Украине. По данным «АПК-Информ», с сентября по февраль Украина отправила в Турцию около 36 тыс. т маслосемян против 1,3 тыс. т за аналогичный период сезона-2017/18. Таким образом, Турция впервые с 2012/13 стала абсолютным лидером в рейтинге стран-покупателей украинского подсолнечника, отмечают аналитики. С сентября по март объем поставок украинских маслосемян в Турцию составил уже почти 50 тыс. т, подтверждает Хотько. По его словам, основная причина переориентации Турции — это цена. «Также в этом сезоне на российском Юге был неурожай подсолнечника, в результате чего он продавался с дополнительной премией», — добавил Хотько.



Всего, по данным ФТС, за первую половину сезона Россия экспортировала 78,5 тыс. т подсолнечника, что на 22% больше показателя аналогичного периода в 2017/18-м. Экспорт подсолнечного масла с сентября по февраль на фоне неблагоприятной мировой конъюнктуры сократился на 6% до 1,1 млн т. Турция среди покупателей подсолнечного масла находится на втором месте (201 тыс. т), уступая Ирану (245 тыс. т). Урожай подсолнечника в прошлом году составил рекордные 12,7 млн т, что на 22% выше валового сбора 2017-го. В результате производство подсолнечного масла в России в текущем сезоне составит рекордные 5,2 млн т, прогнозирует ИКАР. По данным Росстата, к 1 апреля запасы подсолнечника в сельхозорганизациях были на 26% выше прошлогоднего показателя и составляли 1,1 млн т. В том числе в Центральном федеральном округе они увеличились в 1,6 раза до 390 тыс. т, в Приволжском — на 21%, а в Южном — сократились на 9% до 290 тыс. т.

