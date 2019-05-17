Сев сахарной свеклы завершается

Сев сахарной свеклы проведен на 1,1 млн га или 98,4% к прогнозной площади, сообщает Минсельхоз. По данным Союзроссахара, к 14 мая работы завершаются в хозяйствах Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов.



Согласно прогнозу Минсельхоза, сахарная свекла в этом году займет 1,137 млн га. Десять из 25 свеклосеющих регионов посеяли уже больше планируемой площади, отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Так, в Воронежской области под агрокультурой оказалось 132,2 тыс. га вместо планируемых 130,7 тыс. га, в Рязанской области план перевыполнен на 12,7% (7,1 тыс. га), в Ростовской области — на 5,9% (23,3 тыс. га). В Сибири пересев оценен Минсельхозом в 18,7%: агрокультура занимает 27,3 тыс. га вместо изначально прогнозируемых 23 тыс. га.



Единственным свеклосеющим регионом в Сибирском федеральном округе является Алтайский край, где аграрии заканчивают сев сахарной свеклы, сообщает Минсельхоз региона. В то же время по его данным, работы выполнены на 99% и находятся в пределах прогноза. «В этом году под культуру отведено 27,5 тыс. га (+ 4 тыс. га к 2018 году)», — поясняется в сообщении ведомства. Там отмечается, что оставшаяся «пара сотен гектаров» будет обработана в ближайшее время, а посев агрокультуры в крае выполняется в оптимальные агротехнические сроки.



Сев сахарной свеклы завершили аграрии Татарстана. К 16 мая она занимала 64,3 тыс. га при прогнозе в 64,6 тыс. га, следует из данных Минсельхозпрода республики. Такая же площадь — 64,3 тыс. га — была отведена под сахарную свеклу и в прошлом году. О завершении сева отчиталось управление сельского хозяйства Липецкой области. По его информации, в регионе агрокультура заняла 128,4 тыс. га, что ниже прогноза Минсельхоза России (137,6 тыс. га). В крупнейшем российском свеклосеющем регионе — Краснодарском крае — посевные работы были завершены еще в середине апреля. В этом году в регионе сахарная свекла посеяна на 195,9 тыс. га вместо прогнозных 198,9 тыс. га.



Валовой сбор сахарной свеклы в этом году Минсельхоз ожидает на уровне 40,1 млн т, что на 4,8% ниже уровня 2018-го, говорится в проекте Нацдоклада о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства в 2018 году (есть в распоряжении «Агроинвестора»). После рекорда-2017 в прошлом году также было снижение — на 19% до 42,1 млн т, а производство сахара-песка в 2018 календарном году составило 6,3 млн т — на 5,9% меньше уровня предыдущего года. Однако, несмотря на сокращение внутреннего производства, удельный вес сахара, произведенного отечественными заводами из сахарной свеклы, в общем объеме ресурсов (с учетом переходящих запасов) в 2018 году увеличился на 1,5 п. п. до 95,6%, указано в докладе.



По состоянию на 6 мая, согласно данным Союзроссахара, оптовая цена на сахар в Южном федеральном округе составляла 31,35 руб./кг, что на 15% ниже уровня конца 2018-го. Цены промышленных производителей на белый свекловичный сахар, по оперативному мониторингу Минсельхоза, к 7 мая находились на уровне 32,26 руб./кг — на 11% меньше конца прошлого года.

