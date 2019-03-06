Кубань оплатит 70% затрат на отечественные семена сахарной свеклы

Власти Краснодарского края намерены возмещать 70% затрат сельхозпроизводителей на приобретение отечественных семян сахарной свеклы. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе предпосевного совещания, сегодня Кубань добилась полного перехода на отечественные семена по ячменю, пшенице, рису. Тем не менее 99% семян сахарной свеклы и 70% семян кукурузы по-прежнему завозятся из-за рубежа.



В связи с этим регион готов ввести новый вид выплат. «Край субсидирует 70% затрат для тех сельхозтоваропроизодителей, которые будут сеять семена отечественной селекции. Не только кубанской, а именно отечественной. Тогда мы сделаем первый и второй шаг, чтобы семена свеклы были наши. Это важно для продовольственной безопасности края и страны», — заявил Кондратьев и поручил курирующему АПК вице-губернатору Андрею Коробке разработать соответствующую программу.



По словам губернатора, в этом году выплаты на покупку элитных семян уже превысили 101 млн руб. Годом ранее сумма была почти вдвое меньше — около 57,3 млн руб. «Наша стратегическая задача остается прежней — переход на собственные семена. Мы должны иметь свой конкурентоспособный посевной материал — и по качеству, и по цене», — подчеркнул Кондратьев.



Субсидирование закупки семян позитивно скажется на развитии свеклосахарной отрасли, особенно с учетом того, что в России производятся семена в основном европейской селекции, говорит председатель правления «Союзроссахара» Андрей Бодин. «Вопрос, в первую очередь, связан с опытом применения тех или иных семян, и с государственной точки зрения это хороший повод продвижения отечественной продукции. Такой опыт у нас уже был, когда в 2009 году была принята программа развития свеклосахарного подкомплекса, в которой также было направление субсидирования отечественных семян сахарной свеклы. И в то время ряд сельхозпроизводителей принимали решение в пользу семян, производимых здесь», — сказал «Агроинвестору» Бодин.



Как рассказывал осенью в Госдуме министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, на российском рынке доля импортных семян гибридов сахарной свеклы составляет 98%. Изменить ситуацию призвана Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. В соответствии с ней, доля семян гибридов сахарной свеклы отечественной селекции к 2025 году должна вырасти минимум до 20%. К этому же сроку должно быть выведено не менее восьми новых конкурентоспособных гибридов сахарной свеклы отечественной селекции.



Несмотря на невысокую долю использования семян российской селекции, предложения отечественных семян на рынке все же есть, отмечает Бодин. «Собственные семена, в частности, есть в Краснодарском крае — в Успенском районе, также есть в Крыму семена воронежской селекции, есть производство в предгорьях Кавказа. На выпуск отечественных гибридов нацелено и совместное предприятие “Русагро” и “Щелково-Агрохим”», — перечисляет Бодин.



О создании совместного предприятия для совместной работы по селекции сахарной свеклы «Русагро» и «Щелково-Агрохим» объявили весной 2017 года. Оно будет заниматься селекцией высокопродуктивных гибридов, оптимальных для выращивания в Центральном Черноземье. К 2030 году совместная компания намерена зарегистрировать до 10 гибридов сахарной свеклы.



Проект по созданию центра семеноводства сахарной свеклы разрабатывала и группа «Продимекс», крупнейший производитель сахара в России. Однако к настоящему времени он так и не реализован, рассказал «Агроинвестору» замгендиректора холдинга Вадим Ерыженский. «Мы не смогли достичь договоренности по участию научных организаций в этом проекте: на предложенных условиях бизнес-план не выходит на безубыточность», — сообщил он. Пока же «Продимекс» в производстве сахарной свеклы на 100% использует семена импортной селекции, и скидки ситуацию не изменят. «Даже в случае субсидирования закупок, во-первых, такого количества отечественных семян, сколько их требуется свеклосахарной отрасли, просто нет. Во-вторых, их качество по многим параметрам уступает импортным», — поясняет Ерыженский.

