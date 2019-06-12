Минсельхоз США резко снизил прогноз урожая зерна в мире

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в июньском отчете снизила прогноз глобального производства зерна в следующем сезоне сразу на 33 млн т до 2170 млн т (пшеница и кормовое зерно). Корректировка в первую очередь произведена за счет кукурузы в США, урожай которой резко уменьшен на фоне сильных дождей и подтоплений в кукурузном поясе США в период посевной кампании.



В результате сбор кормового зерна в мире в сезоне-2019/20, согласно ожиданиям американских аналитиков, составит 1389 млн т, что на 36 млн т меньше майского прогноза и на 5 млн т ниже объема сезона-2018/19. В том числе в США урожай составит 359,9 млн т, что является минимальным показателем с сезона-2012/13, в первую очередь за счет сокращения на 34 млн т урожая кукурузы. «Глобальное производство кукурузы прогнозируется ниже, с резким падением урожая в США, которое не смогло восполнить повышение для Аргентины и России <...>. После четырех лет устойчивого восходящего тренда экспорт кукурузы из США в 2018/19, как ожидается, снизится из-за потери конкурентоспособности. Экспорт в 2019/20 также сокращен в этом месяце, так как значительно меньший урожай будет в первую очередь идти на внутренние нужды», — отмечается в обзоре Минсельхоза США. Для России, напротив, прогноз производства кормового зерна в следующем сезоне повышен на 0,5 млн т до 38,9 млн т за счет кукурузы, сбор которой американские аналитики ожидают на уровне 13,5 млн т.



Прогноз мирового урожая пшеницы в следующем маркетинговом году повышен на 3,3 млн т до 780,8 млн т. Таким образом, он окажется на 49 млн т или на 6,7% выше объема 2018/19. Увеличение произошло в том числе благодаря росту прогнозов для России и Украины, для каждой из которых оценка была поднята на 1 млн т. Таким образом, июньский прогноз валового сбора пшеницы в России находится на уровне 78 млн т без учета Крыма (еще около 0,5 млн т в 2018-м). Одновременно прогноз экспорта российской пшеницы в этом сезоне снижен на 1 млн до 36 млн т, а в следующем — увеличен на 1 млн т до 37 млн т. «Средняя урожайность пшеницы [в России] прогнозируется в 2,94 т/га, на 1% больше прогноза прошлого месяца и на 8% выше прошлого года. Общая площадь сева сохранена на уровне 26,5 млн га», — отмечается в отчете. Там поясняется, что пересмотр прогноза связан преимущественно с продолжающейся благоприятной погодой на Юге и Северном Кавказе.



Оценка сбора ячменя в мире незначительно снижена на 1,2 млн т до 152 млн т. Тем не менее это на 11,8 млн т или на 8,4% больше сезона-2018/19. Рост урожая, в частности, ожидается в России — на 7,5% до 18 млн т, а также в Евросоюзе (на 8,5% до 60,7 млн т), Украине (на 18% до 9 млн т), Канаде (на 17% до 9,8 млн т) и Австралии (на 11% до 9,2 млн т).



Во второй половине мая плохие погодные условия в США стали причиной укрепления мировых котировок на кукурузу, повлекших за собой рост цен и на другие основные зерновые агрокультуры. Так, FAS USDA сообщает о повышении цен на кукурузу в мае на $26 до $191/т. Июльский контракт на пшеницу в Чикаго за последние две недели мая увеличился с $4,7/буш. ($171/т) до $5/буш. ($185/т), следует из мониторинга аналитического центра «СовЭкон». Экспортные цены на российскую пшеницу нового урожая также росли, поднявшись на $10 до $195/т (FOB глубоководные порты, 12,5% протеина). Однако на прошлой неделе рост цен остановился. «Погода в США несколько улучшилась, что позволило ускорить яровой сев. Дожди в ЕС улучшили виды на новый урожай», — отмечается в сообщении «СовЭкона».

