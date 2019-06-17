Пшеница нового урожая вновь дорожает

На прошлой неделе российская пшеница нового урожая вновь дорожала: котировки выросли на $1 до $196/т (протеин 12,5%, FOB глубоководные порты), сообщает аналитический центр «СовЭкон». Июльский контракт в Чикаго за неделю стал дороже на $5,4/бушель ($198/т) или почти на 7%, сентябрьский контракт в Париже вырос на 1% до €181/т ($203/т). В мае цена нового урожая опускалась до уровня $180/т.



После остановки роста в первую неделю июня мировые биржи вновь стали укрепляться, поскольку Минсельхоз США значительно — на 34,3 млн т — понизил прогноз урожая кукурузы в штатах на фоне недосева агрокультуры, поясняет «СовЭкон». Столь серьезное сокращение сбора кукурузы заметно меняет мировой зерновой баланс и, вероятно, окажет поддержку всем зерновым агрокультурам, предполагают аналитики «СовЭкона».



Дополнительно мировой рынок пшеницы поддерживает жаркая и сухая погода в Черноморском регионе. Хотя «СовЭкон» отмечает, что пока не склонен драматизировать ее последствия, тем не менее, на прошлой неделе центр опять понизил свой прогноз урожая зерна с 82,6 млн т до 82,2 млн т. Впервые в этом году центр пересмотрел потенциал сбора пшеницы в начале июня, уменьшив оценку с 83,4 млн т до 82,6 млн т, также из-за погодных условий. Количество осадков во второй половине мая в части регионов европейской России оказалось меньше нормы, в Поволжье и части южных регионов запасы влаги были ниже средних, отмечали аналитики. Однако к середине июня Минсельхоз назвал влияние жаркой погоды на состояние посевов незначительным.



В ближайшие две недели погода будет оставаться более теплой и сухой по сравнению с нормой, обращает внимание «СовЭкон». Это значит, что зерновой рынок еще не исчерпал потенциала роста, и в ближайшие месяцы можно ожидать более высоких цен по сравнению с текущими уровнями, говорится в его сообщении.



По прогнозу Гидрометцентра, в июне средняя температура выше нормы ожидается на востоке Южного и на юге Приволжского федеральных округов, на северо-востоке Уральского и на севере Сибирского федеральных округов, а также на западе Якутии и в Приморье. Дефицит осадков наиболее вероятен на большей части Юга, на севере Приволжья и на севере Якутии. В июле выше нормы средняя температура июля ожидается в большинстве регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на севере Уральского и Сибирского округов.



Цены на сельхозпродукцию, как и всегда, будут зависеть от объема урожая, говорит менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков Ernst & Young Максим Никиточкин. Несмотря на спекулятивный рост мировых цен на зерновые в мае из-за панических данных из США об отставании темпов сева кукурузы и сои, мировые цены на пшеницу в третьем и четвертом кварталах, скорее всего, снизятся на фоне ожидаемого рекордного в истории мирового урожая пшеницы (по оценке Минсельхоза США, 777 млн т), прокомментировал он «Агроинвестору». «Цены на пшеницу 4-го класса в Краснодаре, вероятно, будут находиться в диапазоне 8,5-9,8 тыс. руб./т без НДС», — предполагает Никиточкин. По его оценке, валовой сбор зерновых и зернобобовых в этом году составит около 124 млн т, в том числе 78-79 млн т пшеницы. По прогнозу Минсельхоза, урожай зерна в этом году может составить 118 млн т против 113,3 млн т в 2018-м, в том числе сбор пшеницы ожидается на уровне 75-78 млн т. Оценки отраслевых экспертов находятся в диапазоне 126-130,8 млн т зерна, в том числе 80,5-82,3 млн т пшеницы.

