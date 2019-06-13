К 2022 году объем перевалки зерна в российских портах может вырасти до 80,5 млн тонн

По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», объем перевалки зерна во всех российских портах к 2022 году может возрасти с 49,8 млн т как минимум до 80,5 млн т или в 1,6 раза. В частности, мощности терминалов Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) в ближайшие пять лет увеличатся до 73 млн т/год. Сейчас они оцениваются в 45 млн т/год. Этому будет способствовать расширение мощностей ОТЭКО (Тамань), всех терминалов Новороссийска, а также малых портов Азовского моря (ТД «РИФ»). Российские порты Балтики могут нарастить перевалку втрое — до 9 млн т за счет возведения порта в Усть-Луге (Ленинградская область). Проекты строительства новых и расширения действующих терминалов в портах Каспийского моря (Махачкала, Оля, Стрелецкое), в свою очередь, позволят повысить мощности с 2 млн т до 4 млн т.



В текущем сезоне, несмотря на сокращение экспорта зерна, ряд направлений вывоза остался в плюсе, рассказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Например, на прежнем уровне сохранились объемы перевалки в порту Кавказ (10,5 млн т) и портах Каспия (2,1 млн т), а на Балтике вывоз увеличился с 2,4 млн т до 2,9 млн т.



Что касается отгрузок зерна на экспорт по железной дороге, то в июле-октябре 2018 года они шли рекордными темпами и опережали аналогичные показатели предыдущего сельхозгода за счет высокого мирового спроса и хорошей конкурентоспособности российского зерна на мировом рынке. По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса», за весь сезон по железной дороге будет вывезено почти 13,6 млн т зерна, что на 30% ниже прошлогоднего уровня (в 2017/18-м — 19,2 млн т) и связано с сокращением экспортного потенциала России. Тем не менее этот показатель на четверть выше уровня предыдущих лет. Так, например, в 2015/16-м по железной дороге было отправлено лишь 10,7 млн т, в 2016/17-м — 10,8 млн т. Причина заключается в общем увеличении поставок железной дорогой в направлении глубоководных и малых портов Азово-Черноморского бассейна, а также портов Балтики.



«Примечательно то, что в уходящем сельхозгоду два из зернопроизводящих макрорегионов страны не просто увеличили отгрузки зерна на экспорт по железной дороге, а осуществляли их рекордными темпами», — обращает внимание Павенский. В частности, Сибирь за 11 месяцев сезона нарастила поставки в 1,8 раза — до 2,06 млн т, а Урал — на 27% до 912 тыс. т. Остальные регионы отгрузки сократили: Центральное Черноземье — до 5,5 млн т против 6,3 млн т годом ранее, Юг — до 4,07 млн т против 4,9 млн т, Приволжье — до 4 млн т против 4,67 млн т. В результате доля поставок из Сибири увеличилась с 6% до 12%, с Урала — с 4% до 6% при снижении долей в вывозе другими регионами. Это стало следствием того, что спрос на экспортные перевозки со стороны пострадавшего от засухи ПФО резко снизился по сравнению с предыдущим сезоном, когда там был рекордный урожай, поясняет эксперт. Снижение экспортного потенциала имело место и в центральном регионе. Поэтому экспортеры начали активно приобретать и вывозить зерно в Сибирском и Уральском федеральных округах уже с октября 2018 года.



По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», за 2018/19 сельхозгод Россия поставит за рубеж около 41,7 млн т зерна, без учета вывоза в страны ЕАЭС и зернобобовых с мукой (в 2017/18-м — 52,7 млн т).

