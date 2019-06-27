Темп уборочной кампании превышает прошлогодний

По данным Минсельхоза на 26 июня, в отдельных регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также в Саратовской области зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 1,4 млн га, получено 5,8 млн т зерна. Год назад к этой дате уборочная кампания была проведена на 968 тыс. га и собрано 3,6 млн т. Средняя урожайность также превышает прошлогоднюю — 40,7 ц/га против 37,3 ц/га.

В том числе валовой сбор пшеницы составляет 2,5 млн т, тогда как годом ранее он был на уровне 1,8 млн т. Средний сбор с гектара вырос с 38,8 ц до 46,6 ц. Ячменя намолочено 1,7 млн т при урожайности 46,5 ц/га, в прошлом году к этой дате было 1,5 млн т и 40,8 ц/га.

В Южном федеральном округе зерновые убраны на площади 884,1 тыс. га, получено 4,1 млн т при урожайности 46 ц/га. В 2018-м в это время урожай в округе составлял 2,4 млн т, сейчас же на один только Краснодарский край приходится около 2,6 млн т. В том числе там собрано 1,5 млн т пшеницы, сообщает Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. В этом году уборочная площадь зерновых колосовых и зернобобовых агрокультур на Кубани составляет около 1,7 млн га. Благодаря увеличению парка техники удается обмолотить 100 тыс. га и более в сутки. По данным регионального агроведомства, зерно убрано уже на более чем 435 тыс. га или 25% от плана. Средняя урожайность — 60 ц/га, что на 3,8 ц/га больше, чем годом ранее.

Ставропольский край, начавший уборочную кампанию этого года 10 июня, к 25 июня обмолотил зерновые с 443 тыс. га или 21% площади. Валовой сбор составил почти 1,5 млн т при средней урожайности 32,9 ц/га, уточняет Минсельхоз региона. Аграрии Крыма, по данным республиканского агроведомства на 20 июня, убрали ранние зерновые и зернобобовые почти на 50 тыс. га, получив урожай более 150 тыс. т. Калмыкия к 24 июня с 33 тыс. га или около 13% от уборочной площади собрала урожай зерна в 84,4 тыс. т, сообщает Минсельхоз республики. Плановый показатель на этот год — 500 тыс. т.

Ростовская область благодаря сухой и жаркой погоде начала уборку урожая почти на неделю раньше предполагаемого срока. По данным регионального Минсельхозпрода, к 24 июня ранние зерновые, в основном озимый ячмень, обмолотили на площади 124 тыс. га, получив более 400 тыс. т при средней урожайности 32,8 ц/га. Общая уборочная площадь зерновых и зернобобовых в регионе превышает 3,2 млн га, в том числе 2,6 млн га занимает озимая пшеница. А вот в Саратовской области обмолот озимой пшеницы начали лишь отдельные хозяйства, массовая уборочная кампания стартует в ближайшие дни, сообщает региональный Минсельхоз. Хотя аграрии области перевыполнили план по севу, потенциал производства зерна в этом году оценивается в 3,2 млн т, тогда как ранее региональное агроведомство рассчитывало на 4,5 млн т. Прогноз был пересмотрен из-за атмосферной засухи, зафиксированной в ряде левобережных районов области.

В 2018-м уборочная кампания в России также началась в первой декаде июня — из-за засушливых явлений примерно на две недели раньше среднего срока. В этом году созревание озимых зерновых тоже ускорила жаркая и сухая погода. Однако она же грозит снижением валового сбора зерна: в частности, аналитический центр «СовЭкон» отмечает, что местами растения находятся в угнетенном состоянии, а низкие запасы влаги создают предпосылки для уменьшения урожайности. «СовЭкон» уже дважды корректировал в меньшую сторону свой прогноз урожая зерна: в начале июня — со 129,1 млн т до 127,2 млн т, в том числе пшеницы — с 83,4 млн т до 82,6 млн т, а в середине июня оценка по пшенице была снижена до 82,2 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка на прошлой неделе снизил прогноз урожая зерна со 126,2 млн т до 124,7 млн т, в том числе оценка валового сбора пшеницы скорректирована с 80,5 млн т до 80 млн т. Минсельхоз сохраняет прогноз на уровне 118 млн т и допускает его пересмотр месяца через полтора.

Однако Гидрометцентр считает погодные условия хорошими и удовлетворительными для яровых агрокультур, сообщает агентство Reuters со ссылкой на ведущего научного сотрудника Анну Страшную. По ее словам, в Центральном регионе и яровые, и озимые находятся в хорошем состоянии, плохие запасы влаги наблюдаются лишь на отдельных территориях. «В отдельных районах Саратовской и Ульяновской областей влагозапасы понижены в метровом слое почвы. Жаркая погода может отрицательно сказаться на формировании колоса», — цитирует Страшную Reuters. На юге в некоторых районах Ставропольского края, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Дагестана и Крыма из-за высокой температуры воздуха актуальна проблема повышенной щуплости зерна, добавляет она.