В Приамурье дожди нанесли урон посевам сои

В Амурской области из-за обильных дождей пострадали посевы сои. Как сообщает пресс-служба правительства региона, больше всего пострадали посевы в Тамбовском и Михайловском районах на общей площади 13 тыс. га. На некоторые поля районные комиссии не могут добраться из-за сильного переувлажнения и затопления почвы. «По мере обследования площади пострадавших посевов, возможно, будут увеличиваться», — уточняется в сообщении.

На данный момент наибольший урон нанесен агрофирме «Партизан» (8 тыс. га), колхозу «Имени Чапаева» (2,5 тыс. га), ООО «Михайловское» (0,8 тыс. га), КФХ «Ринг» (0,7 тыс. га), ООО «Соя» (0,6 тыс. га) и СПК колхоз «Мир» (0,5 тыс. га). Пострадавшие хозяйства разрабатывают мероприятия по ремонту полевых дорог и очистке каналов для сброса воды. «О последствиях говорить пока преждевременно. Гибель сельскохозяйственных культур в настоящее время не выявлена, вода интенсивно уходит с полей. Продолжается обследование и мониторинг посевов», — подчеркнул министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков.

Из-за сильных дождей, которые продолжаются в Амурской области с прошлой недели, в шести муниципальных образованиях, в том числе в Благовещенске, введен режим ЧС. Накануне областное ГУ МЧС предупредило о формировании паводковой волны на реках Правый Уркан и Селемджа, которая в том числе грозит подтоплением земель сельхозназначения. Интенсивные дожди в июле наблюдаются и в Приморском крае — втором российском регионе по посевам сои, здесь действует режим повышенной готовности.

Амурская область является лидером среди российских регионов по посевным площадям сои. По данным Росстата, в 2018-м на Приамурье приходилась треть всех посевов сои в России. В прошлом году из-за осадков в Амурской области погибло 117 тыс. га агрокультуры, в результате чего урожай соевых бобов снизился на 9% до 1,1 млн т. «Одни напасти были в этом году — то переувлажнение, то наводнение, то подтопление», — рассказывал «Агроинвестору» по итогам уборочной кампании начальник управления растениеводства и земледелия Минсельхоза Амурской области Александр Седых. В 2019-м Минсельхоз региона планировал увеличить сбор сои на 15% к уровню 2018-го, до 1,2 млн т.

В этом году говорить о гибели урожая сои пока преждевременно, отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «По словам переработчиков, о радикальных потрясениях речи сейчас не идет», — сказал «Агроинвестору» Хотько. Что касается центральной части страны, то здесь, по его словам, растения находятся в хорошем состоянии. «После засушливой погоды в июне, в июле прошли необходимые дожди и все опасения, которые были в июне, не оправдались», — добавил он. В результате перспективы урожая соевых бобов пока неплохие, отметил Хотько, добавив, что прогнозы можно будет давать после публикации итоговых данных по посевным площадям.

Всего согласно оперативным данным Минсельхоза, к 20 июня в России соя была посеяна на 2,9 млн га, что составляло 94% от планового показателя. В 2018-м к этой дате сев был проведен на 2,7 млн га. Итоговые посевные площади сои Росстат пока не называл. Аналитический центр «СовЭкон» прогнозировал, что в этом году агрокультурой в России будет засеяно около 3,1 млн га против 2,9 млн га в прошлом, а ее валовой сбор может составить 4,3 млн т.