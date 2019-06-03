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Регионы
Посевы сои могут превысить 3 млн гектаров
Елена Максимова, Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
3 июня 2019
К 2024 году Минсельхоз ожидает роста производства сои до 7,2 млн тонн
Из-за падения цен рентабельность производства агрокультуры в новом сезоне уменьшится
Фото: Т. Кулистикова

По предварительной оценке аналитического центра «СовЭкон», в этом году соей в России будет засеяно около 3,1 млн га против 2,9 млн га в прошлом, а ее валовой сбор может составить 4,3 млн т. В 2018-м, по данным Росстата, урожай был на уровне 4 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует рост площадей под соей на 100-120 тыс. га относительно прошлого года. «Основной прирост — 90-100 тыс. га — будет в Центре, небольшое увеличение посевов ожидается на Дальнем Востоке. Остальные регионы, вероятнее всего, займут соей те же площади, что и в 2018-м», — рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. Западная часть страны уже завершила посевную, и все прогнозы по посевам там оправдались. «Теперь ждем, как отсеется Дальний Восток. Есть опасения, что неблагоприятные погодные условия могут негативно сказаться на посевной кампании, однако надеемся, что не критично», — добавляет он.

На прошлой неделе ГТРК «Амур» сообщала, что сев сои в Амурской области отстает от темпов прошлого года почти на 120 тыс. га из-за дождей. 29 мая агрокультурой в регионе было занято 500 тыс. га — 55% от плана. В целом по стране, по данным Минсельхоза на 31 мая, соя была посеяна на 2,2 млн га. Согласно расчетам ведомства, она должна занять чуть более 3 млн га.

По словам руководителя «Центра агроаналитики» Дмитрия Авельцова, Минсельхоз разрабатывает новую концепцию регионализации для поддержки «точек роста» АПК, и, согласно ей, к 2024 производство сои в стране должно увеличиться на 75% до 7,2 млн т. В том числе примерно вдвое до 2,2 млн т должен вырасти валовой сбор в Амурской области, с 462 тыс. т до более чем 1 млн т — в Курской области, с 384 тыс. т до 719 тыс. т — в Приморье. Интерес аграриев к производству сои повышается и в будущем продолжит увеличиваться, подтверждает Хотько. «В последние годы эта агрокультура является одной из немногих стабильно высокорентабельных, хотя начиная с апреля цены на нее существенно упали, в том числе в России», — добавляет эксперт, объясняя это торговой войной США и Китая, а также распространением в последнем африканской чумы свиней. Также немаловажным фактором снижения цен в России стали избыточные запасы соевых бобов как следствие рекордного производства в ЦФО в 2018 году.

Директор «СовЭкона» Андрей Сизов тоже отмечает, что мировые цены на масличные, в том числе сою, уменьшаются. «И принципиального роста пока не ожидается, так как в мире высокие запасы и, соответственно, предложение масличных», — пояснят он. По оценке Минсельхоза США, в этом сезоне запасы соевых бобов в мире составят около 113,2 млн т против 99,1 млн т на конец предыдущего сезона. При этом, по словам Сизова, торговая война США и Китая, а также ситуация с АЧС почти не скажутся на российском экспорте сои. Согласно майскому прогнозу Минсельхоза США, в этом сезоне КНР может закупить 86 млн т сои, в следующем — 87 млн т, в 2017/18-м импорт превышал 94 млн т. Несмотря на сокращение закупок, Китай остается крупнейшим импортером сои, тогда как рекордный российский экспорт по итогам текущего сезона может составить 0,8-0,9 млн т, отмечает Сизов. «Китай предпочитает закупать сою в Бразилии, так как мы можем поставить 1 млн т, а бразильцы — 60 млн т за сезон», — соглашается Хотько. Прогноз ИКАР по экспорту российской сои в этом сезоне ниже, чем в прошлом — 840 тыс. т против 890 тыс. т. В 2019/20 сельхозгоду отгрузки сои на внешние рынки, по предварительной оценке «СовЭкона», могут составить около 1 млн т.

Импорт сои в текущем сезоне, по прогнозу ИКАР, уменьшится — с 2,2 млн т до 2,1 млн т. По данным Федерального центра оценки качества зерна, с 1 июля 2018 года по 28 мая 2019-го в Россию было ввезено 2,04 млн т сои, что на 2% превышает показатель аналогичного периода сезона-2017/18.

При этом на сою сохраняется стабильный спрос внутри страны, в том числе за счет появления новых проектов по переработке, продолжает Хотько. По данным «Центра Агроаналитики», сейчас в отрасли реализуется девять инвестпроектов общей стоимостью 40,5 млрд руб. В 2018 году объем переработки сои в стране был на уровне 5,2 млн т (1,5% мирового объема), что выше показателя 2010-го на 145% (на 3 млн т), сравнивает Авельцов.

Из-за падения цен рентабельность производств агрокультуры в новом сезоне хотя и может несколько уменьшиться, но все равно останется достаточно высокой по сравнению со многими другими агрокультурами, уточняет Хотько. По данным Минсельхоза, без учета господдержки средняя рентабельность производства сои в Центральном, Дальневосточном и Сибирском федеральных округах составляет 20-27%, в регионах Юга и Приволжья — 10%.

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