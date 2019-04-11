Экспорт соевых бобов отстал от прошлого сезона

Экспорт соевых бобов в первой половине текущего сезона сократился на 3% до 439 тыс. т, следует из данных ФТС. Основным покупателем является Китай, на который приходилось 93% всех поставок (410 тыс. т). По данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, с июля 2018 года по 2 апреля 2019-го экспорт сои составил 621 тыс. т, что на 26% ниже показателя аналогичного периода сезона-2017/18.



В прошлом сезоне в первом квартале 2018 года наблюдались максимальные объемы вывоза, когда каждый месяц отгружалось более 100 тыс. т, после чего экспорт плавно снижался, отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «В этом же сезоне, наоборот, было мощное начало, а январь-февраль мы идем с большим отставанием к прошлому сезону», — сказал «Агроинвестору» Хотько.



Так, если в январе-феврале 2019 года было экспортировано 121 тыс. т, то годом ранее в эти месяцы — 203 тыс. т. Один из факторов — сжатие экспортного потенциала из-за снижения урожая на Дальнем Востоке, отмечает эксперт. «Второй фактор — в январе и феврале Китай активно вез сою из Бразилии, где состоялась ранняя уборка, и уже в январе начались отправки первых партий», — поясняет Хотько.



Несколько просядет объем экспорта и по итогам всего сезона-2018/19, прогнозирует ИКАР. Если в прошлом сезоне было вывезено 892 тыс. т сои, то в этом — 840-850 тыс. т. «Прошлогодний уровень, вероятно, не удастся достичь. Во-первых, из-за снижения урожая на Дальнем Востоке. Во-вторых, во второй половине прошлого сезона были довольно активные поставки в Белоруссию. В текущем сезоне вряд ли этот поток сохранится», — оценивает Хотько.



Что касается импорта соевых бобов в Россию, то он сохраняется примерно на уровне прошлого года — 1,1 млн т. В России лишь один крупный импортер сои — группа «Содружество», потребности которой сохраняются на стабильном уровне, объясняет Хотько. По итогам сезона ИКАР прогнозирует импорт 2,1-2,2 млн т, то есть примерно на уровне прошлого сельхозгода.



6 апреля правительство России распорядилось провести переговоры с Китаем о внесении изменений в протокол от 17 декабря 2015 года, устанавливающий фитосанитарные требования к экспортируемым в КНР кукурузе, рису, сое, рапсу. Как сообщил Россельхознадзор, внесение изменений «позволит начать поставки соевых бобов со всей территории России». Однако вряд ли анонсированные изменения кардинально поменяют потоки или значительно ускорят экспорт в Китай, полагает Хотько. «Поставки из регионов Дальнего Востока уже сейчас разрешены, а та соя, которая есть на европейской части России, перерабатывается здесь же и за счет дорогой логистики она вряд ли будет проходной в Китае», — сказал Хотько.



По данным Росстата, в 2018 году российский урожай сои увеличился на 10% до 4 млн т. При этом если в Центральном федеральном округе валовой сбор вырос в полтора раза, то на Юге — снизился на 10%, а на Дальнем Востоке — на 15%. В этом году Минсельхоз Амурской области (лидер среди российских регионов по посевным площадям сои) запланировал увеличение урожая агрокультуры на 15%. Рост производства сои на 17% прогнозирует и Приморский край — второй регион по площади сева сои в стране. Согласно прогнозу Минсельхоза, в 2019 году посевные площади агрокультуры в России увеличатся на 3,6% и превысят 3 млн га.

