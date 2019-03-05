Дальний Восток планирует увеличить сбор сои

Аграрии Амурской области в 2019 году планируют собрать на 15% больше сои, чем годом ранее, сообщил ТАСС и. о. регионального министра сельского хозяйства Андрей Таран. «Урожай в 2019 году по сое прогнозируют больший, чем в 2018 году. А именно — 1242 тыс. т. В прошлом году собрали 1055 тыс. т», — сказал Таран.



В то же время он отметил, что площадь посевов сои в этом году планируется снизить на 7,6% из-за необходимости соблюдать севооборот. «Бессменные посевы сои в севообороте снижают урожайность и способствуют накоплению в почве вредных веществ. Поэтому необходимо в структуре севооборота высевать, например, зерновые, многолетние травы», — отметил Таран. Сою амурские аграрии разместят в 2019 году на площади 920 тыс. га, в прошлом году было 990 тыс. га.



Амурская область является лидером среди российских регионов по посевным площадям сои. По данным Росстата, в 2018 году на Приамурье приходилось 33% всех посевов сои в России. Соевые бобы и масло — основные статьи сельхозэкспорта региона. Эту продукцию он преимущественно поставляет в Китай. С 2007 по 2017 год урожай сои в Амурской области вырос в пять раз, однако в прошлом году сбор сократился. Как пояснял начальник управления растениеводства и земледелия Минсельхоза Амурской области Александр Седых, такой результат был обусловлен неблагоприятными погодными условиями, из-за которых 117 тыс. га посевов погибло.



Увеличить производство соевых бобов в 2019 году планирует и Приморский край, второй регион по площади сева агрокультуры в стране. Как сообщил краевой департамент сельского хозяйства и продовольствия, план производства сои на этот год — 450 тыс. т, на 17% больше объема 2018-го. «В этом году с учетом ранней весны выход в поля запланирован на первую декаду марта. Аграрии края намерены увеличить объемы урожая», — отмечается в сообщении приморской администрации. По данным ее пресс-службы, весенние полевые работы уже начались в Октябрьском районе Приморья. «В этом году сельхозпроизводители планируют засеять более 500 тыс. га полей, увеличив посевной клин сои и кукурузы», — уточнил представитель администрации края.



На регионы Дальнего Востока приходится более 40% урожая сои. Согласно прогнозу Минсельхоза, в 2019 году посевные площади агрокультуры в стране увеличатся на 3,6% и превысят 3 млн га. Ранее аграрное ведомство называло сою и рапс в числе наиболее перспективных для российских аграриев сельхозкультур и ставило задачу увеличить посевы каждой из них до 5 млн га. Согласно нацпроекту «Экспорт продукции АПК», поставки за рубеж продукции масложировой промышленности к 2024 году должен вырасти в 2,8 раза до $8,6 млрд. При этом 20% растительных масел и 40% шрота к этому времени может поставляться в Китай, ранее говорил «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. «Это произойдет за счет увеличения доли потребления подсолнечного масла в корзине растительных масел, а также за счет прироста потребления в целом», — оценивал Мальцев.

