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Аналитика
Рынок засыпало соей
Татьяна Кулистикова, Елена Максимова
Агроинвестор
16 марта 2019
Из-за высоких запасов мировые цены на сою снижаются, но в России соевый шрот пока не дешевеет
В этом сезоне Россия может импортировать 2,45 млн т соевых бобов
Фото: Pixabay

В мартовском обзоре Международная сельскохозяйственная служба США (FAS USDA) повысила прогноз мировых запасов сои в сезоне-2018/19 со 106,7 млн т до 107,2 млн т. В прошлом сельхозгоду они были на уровне 98,6 млн т. Высокие запасы давят на рынок сои и шрота. Если в начале марта прошлого года бобы на глобальном рынке стоили до $420/т, а шрот — до $460/т, то к последней неделе февраля 2019-го цены на сою опустились примерно до $340-360/т, на шрот — до $320-340/т, следует из данных FAS USDA.

Сейчас соевый шрот торгуется на минимальном уровне с сентября 2017 года — $350 за тонну, тогда как год назад он стоил $450/т, сравнивает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «Это происходит потому, что из-за торговой войны США и Китая в мире профицитный баланс по сое: у США колоссальные запасы», — поясняет он. По оценке FAS USDA, в этом сезоне конечные запасы сои в штатах могут составить 24,5 млн т против 11,9 млн т в 2017/18-м.

США и Китай меняют торговые потоки

На мировом рынке сои складывается непростая ситуация из-за торговой войны между США и Китаем, начавшейся весной прошлого года, подтверждает глава подразделения Refinitiv (ранее — подразделение Financial and Risk компании Thomson Reuters) по исследованиям сельскохозяйственного рынка Даниель Редо. В условиях повышенной конкуренции сейчас вперед вырвалась Южная Америка, но пока неясно, какими будут результаты торговой войны. «Китайский рынок всегда вызывает интерес, поскольку он самый крупный в мире. А из-за торговой войны он стал еще более привлекательным для фермеров из Южной Америки», — прокомментировал он «Агроинвестору». Значительная часть китайской экономики ориентирована на импорт сои, поскольку продукты ее переработки используются для производства комбикормов. «Так как США не могли поставлять в Китай свою продукцию, китайцы практически полностью переключились на закупки сои из Бразилии, — отмечает эксперт. — Однако из-за эпидемии африканской чумы свиней (АЧС) в Китае сократилось поголовье, и, конечно, теперь предложение сои превышает объем спроса, притом что мировые запасы очень высокие».

Ситуация в Китае заметно скажется на мировых торговых потоках сои, предполагает Редо. Впрочем, она постоянно меняется, добавляет он: так, например, недавно в Китай была отправлена новая партия соевых бобов из США, а президенты Си Цзиньпин и Дональд Трамп стараются договориться о торговых поставках. Правда, переговоры, намеченные на конец месяца, в итоге могут и не состояться. При этом американский соевый шрот уже вытеснил аргентинскую продукцию с ее традиционных рынков — Вьетнама и Индонезии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на аргентинских производителей сои. Как результат — прогноз экспорта соевого шрота и соевого масла из Аргентины на 2019 год снижен до 35 млн т, тогда как обычно их вывоз превышает 42 млн т. Но при этом повышен прогноз поставок соевых бобов с обычных 10,5 млн т до 16 млн т.

Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов напоминает, что Минсельхоз Китая впервые объявил о сокращении поставок зарубежной сои до выявления в стране АЧС. «Агроведомство рекомендовало пересмотреть рационы в животноводстве для меньшего введения соевого шрота и уменьшения импорта сои с 95 млн т до 85 млн т. Судя по всему, Китай также намерен более активно стимулировать выращивание масличных в стране», — говорит он. Впрочем, то, что из-за АЧС в стране было забито более 1 млн свиней хоть и в значительно меньшей степени, но тоже будет отрицательно сказываться на спросе на сою и шрот в краткосрочной перспективе, добавляет он. В этом маркетинговом году КНР может ввезти 88 млн т сои — на 6 млн т меньше, чем в прошлом, оценивает FAS USDA.

Шансы, что Китай и США в ближайшее время договорятся о возобновлении торговых отношений, невысоки, считает Сизов. Соответственно, повышения мировых цен на сою и шрот в ближайшее время не предвидится. Кроме того, в мире растет производство, а значит и запасы. Однако даже при нынешней конъюнктуре соя остается самой рентабельной агрокультурой для европейской части России, и в этом сезоне, скорее всего, аграрии продолжат расширять ее посевы, отмечает эксперт. По прогнозу Минсельхоза России, в этом году площади под соей увеличатся на 107 тыс. га и превысят 3 млн га.

Шрот в России не дешевеет

Несмотря на рост производства сои в России — в 2018 году валовой сбор достиг рекордных 4 млн т — наша страна остается ее крупным импортером. По прогнозу FAS USDA, в этом сезоне ввоз составит 2,45 млн т. Поскольку мы закупаем за рубежом преимущественно не шрот, а бобы, мировые цены на первый опосредованно влияют на внутрироссийские, говорит Даниил Хотько. При этом в последние два месяца, по данным ИКАР, рублевые цены на соевый шрот в ЦФО держатся на уровне 35-37 тыс. руб./т и не снижаются, как на глобальном рынке. Основная проблема нашей страны в том, что у нас только один крупный мировой импортер сои — «Содружество», обращает внимание Андрей Сизов. «Соответственно, цены на сою и шрот внутри России довольно высокие, что подрывает конкурентоспособность российского животноводства на мировом рынке», — акцентирует он.

В сентябре прошлого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что анализирует состояние конкуренции и ценовой ситуации на рынке соевого шрота. «Предварительный анализ показал, что российский рынок соевого шрота носит межрегиональный характер. В силу логистических ограничений фактически сформировалось два самостоятельных рынка — западный и восточный, что связано с регионализацией мест выращивания сои и размещением мощностей по производству животноводческой продукции, — рассказала «Агроинвестору» начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России Анна Мирочиненко. — Основными производителями товарного соевого шрота являются маслоэкстракционные предприятия. Потенциально его могут выпускать 14 заводов, однако на постоянной основе производством занимаются только восемь из них. При этом основные мощности сосредоточены в европейской части страны (включая Калининградскую область)». Для рынков товарного соевого шрота, в том числе с учетом его сегментации по географическим границам, характерна высокая степень концентрации производства, отмечает Мирочиненко. Наиболее крупными игроками сектора являются «Содружество» и «Эфко».

Поскольку с 2017 года был запрещен ввоз в Россию соевого шрота, произведенного из генно-модифицированной сои, отечественный рынок зависит от поставок сырья, продолжает она. «Основными характеристиками соевых бобов, в дальнейшем определяющих качество и ценовые параметры соевого шрота, являются влажность, содержание протеина и масличность. Импортный шрот с высокими показателями содержания протеина и липидов, в основном производится из генно-модифицированных бобов», — уточняет Мирочиненко. Действующие ограничения объективно приводят к повышению стоимости качественного соевого шрота для российского животноводства, резюмирует она.

ФАС оценивает долю импортного сырья в общем объеме сои, направляемой на производство шрота в России, более чем в 40%. «При этом значительные объемы сои, произведенной в Дальневосточном регионе, направляются на экспорт, — отмечает Мирочиненко. — С учетом того, что доля сырья в структуре себестоимости соевого шрота превышает 65%, ценовая ситуация на нашем рынке в значительной степени формируется под воздействием конъюнктуры на мировом рынке соевых бобов». По ее словам, цены реализации соевого шрота, производимого российскими предприятиями, в высокой степени коррелируются с закупочными ценами на соевые бобы. При этом средняя рентабельность продаж шрота на внутреннем рынке не превышает 10%. «Среди основных фактов, которые, по мнению производителей, оказывают повышательное воздействие на отпускные цены соевого шрота, являются рост цен на соевые бобы и девальвация рубля», — говорит Мирочиненко.

Предварительно ФАС пришла к выводу, что повышение цен на соевый шрот является следствием объективных факторов, а не результатом одностороннего поведения действующих на этом рынке хозяйствующих субъектов, заключает Мирочиненко. Однако для принятия окончательного решения по данному вопросу требуется дополнительная информация, которая продолжает поступать в ФАС, уточняет она.

Тем не менее, в ближайшие два-три месяца шрот все же может подешеветь, так как снижаются цены на соевые бобы, предполагает Даниил Хотько. Однако к концу сезона его стоимость может снова начать увеличиваться из-за того, что в этот период уменьшается объем переработки и, соответственно, предложение на рынке, добавляет он.

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