Начался сев озимых под урожай 2020 года

В отдельных регионах Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Сибирского федеральных округов начался сев озимых агрокультур. Как сообщает Минсельхоз, к 8 августа посеяно 6,4 тыс. га или 0,04% к прогнозу. В 2018 году к этой дате озимые занимали 33,2 тыс. га.



По данным аграрного ведомства, к посевным работам приступили аграрии в Калининградской, Псковской, Нижегородской, Томской областях, Пермском крае. В Томской области о начале уборки зерновых и одновременном посеве озимых было объявлено 6 августа. Как говорится на сайте правительства региона, уборочная кампания стартовала на семь дней раньше, чем в прошлом году. «Первый урожай озимой ржи в объеме 518 т (с 220 га) собран в ООО «Вороновское» в Кожевниковском районе. Одновременно предприятие приступило к посеву озимой ржи — засеяно уже 167 га», — говорится в сообщении. Также сев озимых агрокультур начат в Чувашии — в Козловском районе республики по состоянию на 8 августа озимая рожь размещена на 54 га, сообщает местное издание «Ялав». Ряд хозяйств приступили к посевной и в Башкирии.



В других регионах проводится подготовка к посевной кампании. Так, в Воронежской области планируется высеять озимые под урожай 2020 года на площади не менее 750 тыс. га, сообщает пресс-служба областного правительства. Сейчас почва под озимые подготовлена на площади 286 тыс. га, или 38% к плану. По состоянию на 6 августа засыпано 145 тыс. т семян озимых агрокультур или 88% к плану.



В прошлом году Минсельхоз прогнозировал озимый сев зерновых на площади 17,19 млн га, однако в результате было засеяно 17,6 млн га. Согласно окончательным данным Росстата, площади под озимыми агрокультурами составили 16,89 млн га. В том числе 15,8 млн га заняла пшеница, 867 тыс. га — рожь, 621 тыс. га — ячмень. Еще 188 тыс. га пришлось на озимый рапс, 65 тыс. га — на озимый рыжик.



На этот год Минсельхоз не увеличивает свой прогноз на озимый сев. «Если мы посеяли под урожай 2019 года 17,6 млн га, то под урожай 2020-го по Минсельхозу будет 17,4 млн га», — сообщил «Агроинвестору» гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Однако такой пессимистичный прогноз он не разделяет. «Я полагаю, что настроения рынка таковы, что сев озимых будет расширен, в первую очередь за счет пшеницы, доля которой в озимом клине в последние годы растет. Однако все будет зависеть от погодных условий», — добавил Петриченко. По его словам, те погодные условия, которые сейчас наблюдаются в восточной части европейской территории страны, благоприятствуют посевным работам. Что касается южных регионов, то о погодных условиях для сева там говорить еще рано — активная посевная кампания здесь начнется только в сентябре.

