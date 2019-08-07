Урожайность пшеницы приблизилась к прошлогоднему уровню

В России по состоянию на 5 августа пшеница обмолочена с 47% посевных площадей, с которых собрано 48 млн т злака, сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные аграрных ведомств регионов. Таким образом, средняя урожайность пшеницы составляет 36,1 ц/га, что практически соответствует прошлогоднему показателю на эту дату (36,2 ц/га). В начале уборочной кампании сбор пшеницы с гектара превышал уровень 2018-го, однако уже к 9 июля преимущество исчезло. К 24 июля отставание составляло 1,3 ц/га или 3,4%.



Среди регионов лидером по объему собранной пшеницы является Ростовская область, где ко 2 августа намолочено 9,8 млн т пшеницы в бункерном весе, следует из мониторинга Центра агроаналитики Минсельхоза. За ней следует Краснодарский край — 9,7 млн т, на третьей позиции — Ставропольский край (7,2 млн т). Эти же регионы входят в топ-3 регионов по совокупному сбору зерновых и зернобобовых агрокультур к началу августа. Всего, по данным Минсельхоза, к 5 августа в целом по стране было намолочено 58 млн т зерна при средней урожайности 34,2 ц/га против 34,6 ц/га в 2018-м на эту дату.



В Ростовской области средняя урожайность ранних зерновых и зернобобовых в этом году увеличилась и составила 33,7 ц/га против 31,9 млн ц/га в 2018-м. В результате аграрии Ростовской области собрали 11,1 млн т ранних зерновых — на 7% больше прошлого года, объявил на этой неделе губернатор региона Василий Голубев. Он также отметил, что «отличительной чертой урожая текущего года является хорошее качество: от 85 до 90% собранного — продовольственное зерно». Ранее об увеличении урожайности отчитались Краснодарский край и Крым. Также выше урожайность в Воронежской области, где зерно собрано с 63% площадей и сбор с 1 га в среднем сейчас равен 33,1 ц/га против 31,9 ц/га в 2018-м на эту дату. Об увеличении показателя отчитался и Минсельхоз Белгородской области, где уборка зерновых завершена на 82%. «Валовой сбор зерна составил 2 млн 54 тыс. т. Средняя урожайность — 47,5 ц/га, что выше уровня прошлого года на 3,4 ц/га», — говорится в сообщении областного аграрного ведомства.



В то же время в ряде регионов ход уборочных работ продолжают осложнять дожди. Так, из-за осадков в Самарской области сроки сдвигаются примерно на неделю по сравнению с прошлым годом, на текущий момент там обмолочено около 30% зернового клина. Погода сказывается на темпах кампании в Удмуртии. «Погода вносит свои коррективы — частые дожди и высокая влажность зерна удлиняют сроки уборки. Идет вымывание клейковины, теряется качество. Более того, это ведет к росту производственных затрат на подработку и сушку зерна. Надо понимать, что урожайность также будет уменьшаться», — рассказала на совещании у губернатора министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова (цитата по сайту республиканского правительства).



«Дождливая прохладная погода пока не позволяет вести полевые работы» в Татарстане, констатировал 3 августа глава местного Минсельхозпрода Марат Ахметов. В результате к концу прошлой недели в республике было убрано лишь 6% от прогнозных площадей — 88 тыс. га, намолочено 287 тыс. т зерна, что в 2,2 меньше прошлогоднего объема на эту дату. В ближайшее время погода «ожидается не августовская, а по характеру как в конце сентября», отметил Ахметов. В связи с чем заявил о необходимости «серьезно пересмотреть тактику текущей уборки» и не упуская время, использовать все имеющиеся в регионе сушильные мощности в круглосуточном режиме. О дождливой погоде в августе предупредили и аграриев Пензенской области. По словам главы Минсельхоза региона Андрея Бурлакова, в области убрано 70% озимых, «но прогноз на ближайший месяц неблагоприятный».



Установившаяся погода с локальными осадками сдерживает сдерживает темпы уборочных работ и в Рязанской области, сообщает региональный Минсельхоз. По состоянию на 5 августа зерновые здесь обмолочены с 248 тыс. га или 41% от площади к уборке, средняя урожайность по области составляет 33,7 ц/га (в 2018-м итоговая урожайность зерновых, по данным Росстата, составляла 29,5 ц/га). В Курской области, сообщает местная администрация, три района завершили уборку, в то время как в других убрана лишь половина имеющихся площадей. Среди причин снижения темпов уборки — не только невозможность выехать в поля из-за дождей, но и недостаток сушильных комплексов и нехватка техники в отдельных хозяйствах.



«Продимекс» по состоянию на середину прошлой недели завершил уборку половины посевов озимой пшеницы и ярового ячменя в хозяйствах Воронежской области. Как рассказывал замгендиректора холдинга Вадим Ерыженский, кампания проходит трудно, так как засушливая погода июня сменилась дождями, которые идут практически каждый день. «Осталось убрать посевы с еще около 50 тыс. гектаров, что при наших темпах уборки должно занять не более 10 дней. В принципе, ситуация напоминает прошлый год», — отмечал он «Интерфаксу». По его словам, урожайность пшеницы достаточно неплохая, а вот ячменя ожидаемо ниже плана из-за засушливой погоды в июне.



На фоне ухудшения видов на российский урожай зерна закупочные цены в портах на прошлой неделе продолжили укрепляться. По данным аналитического центра «СовЭкон», средний уровень цен на пшеницу 12,5% вырос на 300 руб. до 11000 руб./т (CPT глубоководные порты). Экспортеры повышали цены, стараясь подстегнуть завоз в порты, поясняют аналитики центра. По его данным, на 50-150 руб. за неделю поднялись и внутренние цены на пшеницу 4-го и 5-го классов при сохранении цен на 3-й класс на прежнему уровне. Аналитическая компания «ПроЗерно» отметила рост внутренних цен на все классы пшеницы в диапазоне 215-330 руб. за тонну, а ячменя — на 405 руб./т. Как отметил гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко, цены на зерно сейчас ведут себя нетипично для конъюнктуры внутреннего зернового рынка в конце июля — начале августа. «Никогда в августе цены не росли, кроме исключительных случаев», — рассказал Петриченко «Интерфаксу», пояснив, что обычно во время активной уборочной кампании цены падают. По мнению эксперта, одна из причин в том, что «животноводы дают производителям зерна, прежде всего фуражной пшеницы, ячменя и кукурузы, более высокую цену, чем экспортеры». Это отмечалось, в частности, в Воронежской, Курской, Орловской областях.

