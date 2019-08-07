КОНФЕРЕНЦИЯ 20.09.2019

Зарегистрируйтесь на Russian Crop Production-2019/20 по специальной цене!

Узнать больше
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
65.171
eur
73.037
moex
2683.35
brent
58.95
пшеница
486.4
сахар
11.73
Аналитика
Урожайность пшеницы приблизилась к прошлогоднему уровню
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
7 августа 2019
Непогода сдерживает уборку в Поволжье и Центре
К 5 августа в России намолочено 58 млн тонн зерна в бункерном весе
Фото: В. Бычков

В России по состоянию на 5 августа пшеница обмолочена с 47% посевных площадей, с которых собрано 48 млн т злака, сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные аграрных ведомств регионов. Таким образом, средняя урожайность пшеницы составляет 36,1 ц/га, что практически соответствует прошлогоднему показателю на эту дату (36,2 ц/га). В начале уборочной кампании сбор пшеницы с гектара превышал уровень 2018-го, однако уже к 9 июля преимущество исчезло. К 24 июля отставание составляло 1,3 ц/га или 3,4%.

Среди регионов лидером по объему собранной пшеницы является Ростовская область, где ко 2 августа намолочено 9,8 млн т пшеницы в бункерном весе, следует из мониторинга Центра агроаналитики Минсельхоза. За ней следует Краснодарский край — 9,7 млн т, на третьей позиции — Ставропольский край (7,2 млн т). Эти же регионы входят в топ-3 регионов по совокупному сбору зерновых и зернобобовых агрокультур к началу августа. Всего, по данным Минсельхоза, к 5 августа в целом по стране было намолочено 58 млн т зерна при средней урожайности 34,2 ц/га против 34,6 ц/га в 2018-м на эту дату.

В Ростовской области средняя урожайность ранних зерновых и зернобобовых в этом году увеличилась и составила 33,7 ц/га против 31,9 млн ц/га в 2018-м. В результате аграрии Ростовской области собрали 11,1 млн т ранних зерновых — на 7% больше прошлого года, объявил на этой неделе губернатор региона Василий Голубев. Он также отметил, что «отличительной чертой урожая текущего года является хорошее качество: от 85 до 90% собранного — продовольственное зерно». Ранее об увеличении урожайности отчитались Краснодарский край и Крым. Также выше урожайность в Воронежской области, где зерно собрано с 63% площадей и сбор с 1 га в среднем сейчас равен 33,1 ц/га против 31,9 ц/га в 2018-м на эту дату. Об увеличении показателя отчитался и Минсельхоз Белгородской области, где уборка зерновых завершена на 82%. «Валовой сбор зерна составил 2 млн 54 тыс. т. Средняя урожайность — 47,5 ц/га, что выше уровня прошлого года на 3,4 ц/га», — говорится в сообщении областного аграрного ведомства.

В то же время в ряде регионов ход уборочных работ продолжают осложнять дожди. Так, из-за осадков в Самарской области сроки сдвигаются примерно на неделю по сравнению с прошлым годом, на текущий момент там обмолочено около 30% зернового клина. Погода сказывается на темпах кампании в Удмуртии. «Погода вносит свои коррективы — частые дожди и высокая влажность зерна удлиняют сроки уборки. Идет вымывание клейковины, теряется качество. Более того, это ведет к росту производственных затрат на подработку и сушку зерна. Надо понимать, что урожайность также будет уменьшаться», — рассказала на совещании у губернатора министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова (цитата по сайту республиканского правительства).

«Дождливая прохладная погода пока не позволяет вести полевые работы» в Татарстане, констатировал 3 августа глава местного Минсельхозпрода Марат Ахметов. В результате к концу прошлой недели в республике было убрано лишь 6% от прогнозных площадей — 88 тыс. га, намолочено 287 тыс. т зерна, что в 2,2 меньше прошлогоднего объема на эту дату. В ближайшее время погода «ожидается не августовская, а по характеру как в конце сентября», отметил Ахметов. В связи с чем заявил о необходимости «серьезно пересмотреть тактику текущей уборки» и не упуская время, использовать все имеющиеся в регионе сушильные мощности в круглосуточном режиме. О дождливой погоде в августе предупредили и аграриев Пензенской области. По словам главы Минсельхоза региона Андрея Бурлакова, в области убрано 70% озимых, «но прогноз на ближайший месяц неблагоприятный».

Установившаяся погода с локальными осадками сдерживает сдерживает темпы уборочных работ и в Рязанской области, сообщает региональный Минсельхоз. По состоянию на 5 августа зерновые здесь обмолочены с 248 тыс. га или 41% от площади к уборке, средняя урожайность по области составляет 33,7 ц/га (в 2018-м итоговая урожайность зерновых, по данным Росстата, составляла 29,5 ц/га). В Курской области, сообщает местная администрация, три района завершили уборку, в то время как в других убрана лишь половина имеющихся площадей. Среди причин снижения темпов уборки — не только невозможность выехать в поля из-за дождей, но и недостаток сушильных комплексов и нехватка техники в отдельных хозяйствах.

«Продимекс» по состоянию на середину прошлой недели завершил уборку половины посевов озимой пшеницы и ярового ячменя в хозяйствах Воронежской области. Как рассказывал замгендиректора холдинга Вадим Ерыженский, кампания проходит трудно, так как засушливая погода июня сменилась дождями, которые идут практически каждый день. «Осталось убрать посевы с еще около 50 тыс. гектаров, что при наших темпах уборки должно занять не более 10 дней. В принципе, ситуация напоминает прошлый год», — отмечал он «Интерфаксу». По его словам, урожайность пшеницы достаточно неплохая, а вот ячменя ожидаемо ниже плана из-за засушливой погоды в июне.

На фоне ухудшения видов на российский урожай зерна закупочные цены в портах на прошлой неделе продолжили укрепляться. По данным аналитического центра «СовЭкон», средний уровень цен на пшеницу 12,5% вырос на 300 руб. до 11000 руб./т (CPT глубоководные порты). Экспортеры повышали цены, стараясь подстегнуть завоз в порты, поясняют аналитики центра. По его данным, на 50-150 руб. за неделю поднялись и внутренние цены на пшеницу 4-го и 5-го классов при сохранении цен на 3-й класс на прежнему уровне. Аналитическая компания «ПроЗерно» отметила рост внутренних цен на все классы пшеницы в диапазоне 215-330 руб. за тонну, а ячменя — на 405 руб./т. Как отметил гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко, цены на зерно сейчас ведут себя нетипично для конъюнктуры внутреннего зернового рынка в конце июля — начале августа. «Никогда в августе цены не росли, кроме исключительных случаев», — рассказал Петриченко «Интерфаксу», пояснив, что обычно во время активной уборочной кампании цены падают. По мнению эксперта, одна из причин в том, что «животноводы дают производителям зерна, прежде всего фуражной пшеницы, ячменя и кукурузы, более высокую цену, чем экспортеры». Это отмечалось, в частности, в Воронежской, Курской, Орловской областях.

Показать еще

Статьи по теме
Новые правила игры для рынка сахара. Отрасли пора научиться жить в условиях перепроизводства
Между промо и ЗОЖ. Как потребители влияют на рынки продовольствия
Накормить землю. Что мешает российским аграриям увеличивать потребление минеральных удобрений
Агросектор снова ждет позитива. В 2019 году сельское хозяйство может вырасти на 1%
Эксклюзивно для стейк-хаусов. Говядина в России оказалась ограниченно востребованной

Читайте такжеПартнерский материал. «Сингента» помогает российским агрохолдингам открыть двери на китайский рынокПартнерский материал. Новый селекционно-генетический центр открылся под Воронежем
Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное за июль
Техника
Что принесет рынку отмена постановления 1432
Cover Story
Как потребители влияют на рынки продовольствия
Технологии
Цифровой ассистент. Популярность онлайн-сервисов для АПК растёт
Рейтинг
Топ-10 экспортеров зерна
Конференция
RUSSIAN CROP PRODUCTION — 2019/20
Журнал
«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2019
Журнал
«Агроинвестор» №08, август 2019
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Russian Crop Production-2019/20
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией