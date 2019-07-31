Продажи зерна упали на треть

В январе-июне 2019 года российские сельхозорганизации реализовали 15,8 млн т зерна, что на 34% меньше аналогичного периода 2018-го. В том числе продажи пшеницы сократились на 38% до 9,4 млн т, кукурузы на зерно — на 30% до 2,4 млн т.



При этом, несмотря на сокращение урожая зерна в 2018-м, наличие зерна в сельхозорганизациях к 1 июля уменьшилось по сравнению с аналогичной датой 2018-го лишь на 1,4% до 10,4 млн т, а пшеницы — увеличилось на 3,8% до 6,4 млн т. В перерабатывающих и заготовительных организациях запасы зерна снизились на 24% до 7,8 млн т, в том числе пшеницы — на 27% до 5,5 млн т. За первое полугодие в стране было переработано 12 млн т зерновых, из которых 47% пошло на муку, еще 36% — на комбикорм и кормовую продукцию.



Рост запасов пшеницы в сельхозорганизациях и лишь незначительное снижение по зерну в целом в первую очередь связано с опережающими темпами уборочных работ, наблюдаемыми в этом году, говорит руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов. По оперативным данным Минсельхоза, из-за раннего старта к 1 июля было намолочено на 2,5 млн т больше зерна (в бункерном весе), чем годом ранее. В том числе пшеницы — на 1,1 млн т больше.



Вторая причина — значительное снижение темпов экспорта зерна в конце сезона-2018/19. «Кроме того, судя по всему, внутреннее потребление зерна в июне было также меньше, поскольку цены на зерновые было ощутимо выше», — добавляет Суханов. Так, по данным Росстата, средняя цена производителей на реализованную пшеницу на конец июня находилась на уровне 11291 руб./т — на 45% больше показателя аналогичного периода 2018-го, ячмень стоил 10285 руб./т (+35%), кукуруза — 10727 руб./т (+30%). «В результате многие переработчики — по крайней мере, в Центральном Черноземье — приостанавливали заготовку в надежде получить уже в июле новый урожай, который на тот момент ожидался ранним и хорошего качества. Однако в начале июля начались дожди, в результате чего аграрии до сих пор не могут завершить уборку», — отметил Суханов.



Также на решения аграриев по вопросу реализации зерна повлияли ухудшение климатических условий в период зимовки озимых, а также засушливый период в мае-июне текущего года, добавляет президент попечительского совета Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин. В результате без учета кукурузы наличие зерновых и зернобобовых в сельхозорганизациях было лишь на 0,8% ниже прошлогоднего (9,7 млн т).



Переходящие остатки зерна на сезон-2019/20 НСЗ предварительно оценивает не более чем в 10 млн т против 20 млн т сельхозгодом ранее. По подсчетам ИКАР, переходящие остатки составили 10,8 млн т, в том числе 9 млн т пшеницы. При этом оптимальный запас, обеспечивающий продовольственную безопасность страны, должен быть не менее трехмесячного объема потребления зерна, то есть 15 млн т, отмечает Скурихин. Однако, заверяет он, снижение переходящего остатка не является критичным поскольку есть зерно в интервенционном фонде (около 3 млн т), а также начиная с июня поступает новый урожай.



Согласно оперативным данным Минсельхоза, к концу июля валовой сбор зерна превысил 50 млн т в бункерном весе. В том числе произведено 43,5 млн т пшеницы и 5,8 млн т ячменя.

