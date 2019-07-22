По данным на 18 июля, более 86% собранной в России пшеницы приходится на 3-й и 4-й классы, сообщает «Россельхозцентр» со ссылкой на результаты проведенных на возмездной основе лабораторных испытаний проб зерна. Специалисты центра исследовали 5,1 млн т пшеницы или 17% от валового сбора.



Из них на пшеницу 2-го класса (с содержанием клейковины от 28% и выше) пришлось 0,1% от обследованного объема, 3-го класса (клейковина от 23%) — 39,1%, 4-го класса (клейковина от 18% до 22%) — 47%. В обследованном объеме доля фуражной пшеницы составляла 13,75%. Наибольшая доля продовольственной пшеницы приходится на Южный федеральный округ, где пшеницы 1-4 классов выявлено 91,3%, в Северо-Кавказском округе этот показатель равен 83,1%. В Поволжье, где пока обследовано лишь 90 тыс. т пшеницы, доля 1-4 класса составляет 81%.



В Ставропольском крае к 18 июля было намолочено 7 млн т зерна при средней урожайности 34,8 ц/га, сообщает Минсельхоз региона. Доля продовольственной пшеницы оценивается в 83%, из них 0,1% — 2-го класса, 40% — 3-го класса, 42% — 4-го класса. Таким образом, на Ставрополье урожай оказался ниже, однако его качество выше, чем в прошлом году, отмечают аналитики центра «СовЭкон». «В прошлом году показатели [урожая] были выше. На 20 июля 2018 года хозяйствами всех категорий было убрано 2088,9 тыс. га или 96,8% уборочной площади, валовой намолот составил 7870,3 тыс. т, при средней урожайности 37,7 ц/га», — сравнивают эксперты центра. При этом год назад доля продовольственной пшеницы составляла 75,3%, в том числе 3-го класса — 19,2%, 4-го — 56%, фуражного зерна — 24,7%.



На Кубани собраны рекордные 11,1 млн т зерна, при этом получена пшеница преимущественно 3-го и 4-го классов, заявлял на прошлой неделе губернатор региона Вениамин Кондратьев. Как рассказывал «Агроинвестору» председатель Ассоциации зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий Краснодарского края Петр Светличный, рекордный урожай обусловили благоприятные погодные условия в период осеннего сева, когда прошли хорошие дожди, теплая зима без заморозков, а также влажная весна. В результате засушливые условия в начале лета уже существенно не повлияли на состояние посевов.



На Юге, где уборка подходит к концу, качество пшеницы в целом выше прошлогоднего, говорит руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов. «Если говорить про белок, то в среднем на европейской территории страны показатель белка будет выше прошлогоднего. Что в принципе было ожидаемо, так как май и июнь были более теплыми, а это одно из ключевых условий для получения высокого протеина», — сказал «Агроинвестору» Суханов. Как следствие, пшеницы экспортного качества, которая может быть продана за рубеж, в этом году будет больше, прогнозирует он. «Более того, по ряду регионов качество зерна даже выше ожиданий участников рынка и экспортных контрактов. Например, контрактовали поставку пшеницы с белком 12-12,5% и сейчас испытывают сложности с тем, чтобы такой белок найти», — подчеркнул Суханов.



Также хорошее качество пшеницы ожидается и в Поволжье. В то же время по Уралу и Сибири оценки давать пока рано, предупредил эксперт. «Так, в Сибири только идет формирование зерна», — пояснил он. Тем не менее, Суханов полагает, что в целом по стране пшеницы 4-го и 5-го классов в урожае этого года будет меньше при одновременном росте доли 3-го класса. В урожае пшеницы 2018 года на 3-й класс приходилось 23,1%, на 4-й — 46,4%, а всего доля продовольственной пшеницы составляла 69,5%, рассказывала в декабре на конференции «Агрохолдинги России» директор Центра оценки качества зерна Юлия Королева.



Качество пшеницы в этом году будет выше, но незначительно, ранее говорил «Агроинвестору» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его словам, при сохранении экспортной пошлины, пусть и нулевой, аграрии «просто не видят смысла вкладываться в повышение качества».



Между тем, в понедельник ИКАР в очередной раз скорректировал прогноз урожая пшеницы в России. Оценка понижена на 1,3 млн т до 76,1 млн т. На Юге не произошло традиционного досчета сбора по итогам уборочной кампании, поясняет Суханов. «Обычно итоговые цифры оказываются выше оперативных данных. Однако в этом году в южных регионах этого не произошло — фактически были зафиксированы данные из последних оперативных сводок», — сказал эксперт. Ранее аналитическая компания «ПроЗерно» снизила прогноз производства пшеницы до 76,3 млн т, последняя оценка аналитического центра «СовЭкон» находится на уровне 76,6 млн т, аналитического центра «Русагротранса» - 76,1 млн т, Российского зернового союза — 78 млн т.

