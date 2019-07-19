Кубань собрала рекордный урожай зерна

Краснодарский край первым в стране завершил уборочную кампанию по зерновым колосовым, собрав рекордные 11,1 млн т зерна. Об этом сообщает Минсельхоз региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева. «Собраны рекордные 11 млн 117 тыс. 970 т зерна. Это на 700 тыс. т больше, чем в прошлом году. Такого урожая на Кубани еще не было», — сказал глава региона. В 2018-м валовой сбор составлял 10,4 млн т.



Урожай собран с площади 1,8 млн га. Среднекраевая урожайность составила 61,3 ц/га, в том числе пшеницы — 62,9 ц/га (в прошлом году, согласно Росстату, было 52,9 ц/га и 61,5 ц/га соответственно). При этом, по словам Кондратьева, пшеница получена преимущественно «3-4-го класса — самого востребованного на сегодняшний день». По данным аграрного ведомства Кубани, зерно является главным экспортным продуктом региона, сейчас его закупают 80 стран мира. К 2024 году в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» предстоит увеличить объем производства кубанского зерна более чем на 20%, а в целом объемы экспорта продукции АПК должны достичь $3,8 млрд.



Как рассказал «Агроинвестору» председатель Ассоциации зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий Краснодарского края Петр Светличный, рекордный урожай обусловили благоприятные погодные условия в период осеннего сева, когда прошли хорошие дожди, теплая зима без заморозков, а также влажная весна. «Засушливые условия в начале лета уже существенно не повлияли на состояние посевов, так как запас влаги и жизненные силы растений были вполне достаточными для хорошего урожая», — сказал Светличный. Он подтвердил, что качество урожая на Кубани действительно очень высокое. «В этом году практически нет фуража. Кроме того, мы впервые за многие годы получили пшеницу с таким высоким содержанием белка — протеин достигает 18%», — отметил Светличный. По его словам, примерно такая же ситуация наблюдается в Ставропольском крае и Ростовской области.



В Ставропольском крае по состоянию на 19 июля зерновые были убраны с 95% площадей, намолот составил более 7 млн т в бункерном весе, сообщает региональный Минсельхоз. Средняя урожайность зерновых оценивается в 34,6 ц/га, 40% собранной пшеницы — 3-й класс, 42% — 4-й. В Ростовской области зерно собрано с 78% уборочных площадей, намолочено 8,7 млн т ранних зерновых и зернобобовых агрокультур в бункерном весе, сообщает пресс-служба областного правительства. В завершающей стадии уборочная кампания находится и в Крыму. Как докладывал 17 июля министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин, убрано 80% площадей, намолот составляет 1,3 млн т в первоначально оприходованном весе с урожайностью 29 ц/га. «Аграриев на этой неделе немного останавливают затяжные дожди, но мы все же рассчитываем на рекордные показатели урожая зерновых в этом году», — подчеркнул Рюмшин.



В целом, согласно информации Минсельхоза России, к 18 июля в стране намолочено 35,2 млн т зерновых и зернобобовых агрокультур в бункерном весе с 9,5 млн га, что составляет около 20% посевной площади. При этом средняя урожайность практически сравнялась с прошлогодней и находится на уровне 36,9 ц/га. Согласно текущим прогнозам аналитиков, итоговая средняя урожайность зерна в стране ожидается выше 25,4 ц/га, зафиксированных Росстатом в 2018-м. Как ранее отмечал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко, по западному и северному Черноземью ожидается хорошая урожайность, которая изменит ситуацию. Кроме того, неплохую урожайность может показать кукуруза благодаря прошедшим в первой половине июля дождям.

