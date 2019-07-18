В первом полугодии сельское хозяйство показало рост на 1,2%

Производство сельхозпродукции в России в первом полугодии 2019 года составило 1,65 трлн руб., что на 1,2% больше аналогичного периода прошлого года, следует из предварительных данных Росстата. В том числе в июне сельхозпроизводство в действующих ценах увеличилось на 1,1% до 330,8 млрд руб. В первой половине прошлого года темпы роста АПК были выше и составляли 2%.



Согласно официальной статистике, посевы зерновых и зернобобовых агрокультур в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах в этом году расширены на 300 тыс. га или на 0,6% до 46,4 млн га, в том числе пшеницы — на 800 тыс. га или на 3%. Площади под подсолнечником выросли на 400 тыс. га до 8,5 млн га, сахарной свеклы — на 19 тыс. га до 1,1 млн га. Сев овощей увеличился на 10 тыс. га до 184 тыс. га, а картофеля — сократился на 5 тыс. га и составил 0,3 млн га.



Производство скота и птицы во всех хозяйствах выросло на 1% до 6,8 млн т в живом весе. Самые высокие темпы по-прежнему показывает свиноводство, где выпуск прибавил 4,1% до 2,3 млн т. Производство КРС на убой возросло на 1% до 1,1 млн т, в то время как птицеводство осталось в отрицательной зоне, сократившись на 1% до 3,2 млн т. В январе-июне все хозяйства произвели 15,3 млн т молока, что на 1,4% больше соответствующего периода 2018-го, и 22,3 млрд яиц (на 0,8% меньше). В первом полугодии произошло не только традиционное уменьшение поголовья КРС в стране (на 0,8% до 19,2 млн голов), но и птицы (на 1,6% до 563 млн), а также овец и коз (на 4,2% до 25,3 млн), при этом численность свиней увеличилась на 4,3% до 25,5 млн животных.



В начале этого года Центр экономического прогнозирования Газпромбанка оценивал рост сельского хозяйства по итогам года на уровне 0,9% и этот прогноз остается актуальным, сказала «Агроинвестору» начальник центра Дарья Снитко. По ее словам, он учитывает увеличение урожая зерна. Так, несмотря на значительное снижение прогнозов в первой половине июля, аналитики по-прежнему ожидают существенное увеличение сбора зерновых по сравнению с прошлым годом: аналитическая компания «ПроЗерно» - на 9% (123,8 млн т), аналитический центр «СовЭкон» - на 8% (121,9 млн т), Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) — на 7% (121,5 млн т), аналитический центр «Русагротранса» - на 6% (120 млн т). «Внести существенные корректировки может производство масличных, о котором можно будет судить ближе к концу лета», — уточнила Снитко.



Рост показателей производства валовой продукции сельского хозяйства был ожидаемым: даже с учетом уменьшения инвестиций продолжают запускаться уже профинансированные проекты, находящиеся на разных этапах инвестиционной фазы, комментирует руководитель проектов практики АПК компании «НЭО Центр» Екатерина Михалева. Среди основных сегментов, которые оказали влияние на положительные показатели, по итогам шести месяцев она выделяет производство овощей (кроме картофеля) и замороженных грибов (+16% к этой дате в 2018-м), говядины без субпродуктов (+10%), свинины без субпродуктов (+7%), нерафинированного подсолнечного масла и его фракций (+12%). «Основными драйверами, которые будут продолжать улучшать показатели отрасли по валовому производству, останутся мясо, зерновые, масличные и овощи. По зерновым возможен меньший, чем ожидалось, объем сбора, но при этом с более высоким качеством зерна», — оценивает Михалева. Согласно ее прогнозу, рост отрасли по итогам 2019-го может составить 1,5-2%.



Минсельхоз ожидает роста агропроизводства в стране по итогам года в пределах 0-1%, в том числе 0-0,5% — в растениеводстве и 1,5-1,7% — в животноводстве. Такие цифры основаны на прогнозе, что валовой сбор основных агрокультур снизится: урожай зерна составит 108 млн т (-4,4%), сахарной свеклы — 40,1 млн т (-4,8%), подсолнечника — 11,3 млн т (-11,4%), картофеля — 22,1 млн т (-1,3%), следует из Нацдоклада о реализации госпрограммы сельского хозяйства в 2018 году. При этом свиноводство и птицеводство обеспечат положительную динамику животноводства за счет «контрсанкций, способствующих замещению импортных товаров продукцией отечественного производства», уверены чиновники Минсельхоза. Также министерство ожидает роста производства сырого молока по итогам 2019 года на 500 тыс. т до 31,1 млн т.

