Рентабельность в агросекторе выросла до 12,5%

В прошлом году средняя рентабельность сельхозорганизаций с учетом субсидий составила 12,5% — на 0,5% выше показателя 2017-го, но на 2,5% ниже планового значения, следует из Нацдоклада Минсельхоза о результатах реализации в прошлом году госпрограммы развития сельского хозяйства. Без субсидий рентабельность увеличилась с 5,3% до 6,4%. Основными причинами отклонения от плана ведомство называет сложные погодные условия и повышение себестоимости на фоне увеличения производственных затрат. Тем не менее доля убыточных предприятий незначительно снизилась с 16,9% до 16,7%, правда, и число сельхозорганизаций за год уменьшилось с 18178 до 17499.



Рентабельность продаж в растениеводстве по итогам 2018 года увеличилась на 3% относительно 2017-го и достигла 23%. Самой рентабельной агрокультурой стал подсолнечник (33,2%, здесь и далее — без учета субсидий), правда, годом ранее заниматься им было еще выгоднее, тогда показатель составлял 42%. По данным Росстата, в прошлом году урожай подсолнечника составил рекордные 12,7 млн т. Цены производителей на агрокультуру в августе 2018-го были на уровне 20,7 тыс. т — на 3 тыс. т выше, чем годом ранее. Средняя цена реализации в прошлом году составила 18,5 тыс. руб./т против 15,7 тыс. руб./т в 2017-м.



На втором месте по уровню рентабельности в прошлом году была сахарная свекла с 27,6%, что более чем вдвое выше уровня 2017-го. Цены на нее также увеличились: если в августе 2017-го они составляли 2,1 тыс. руб./т, то в это время годом позже — 2,3 тыс. руб./т. В декабре прошлого года аграрии продавали свеклу дороже 3 тыс. руб./т, тогда как в декабре 2017-го — по 2,1 тыс. руб./т. Урожай агрокультуры в 2018-м составил 42 млн т — почти на 10 млн т меньше, чем годом ранее. На сое сельхозпроизводители получили в среднем 24,4% рентабельности против 16,9% в предыдущем году. Ее валовой сбор вырос с 3,6 млн т до 4 млн т, а среднегодовая цена реализации увеличилась с 21,8 тыс. руб./т до 23,3 тыс. руб./т, следует из данных Росстата.



Также в 2018-м увеличилась рентабельность производства кукурузы (с 7,4% до 14,6%), картофеля (с 19,8% до 23%), овощей открытого грунта (с 4,1% до 13,1%). А вот заниматься овощами закрытого грунта наоборот стало менее выгодно: рентабельность их продаж упала с 12% до 5,7%, что связано с ростом производства и постепенным насыщением рынка. Также немного уменьшился показатель по рису — с 25,9% до 23,3%.



«Рентабельность зерновых существенно выросла в 2018 году относительно 2017-го вследствие благоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке. В этом году рентабельность будет ниже, чем в 2018, но выше позапрошлого года, — считает менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков компании EY Максим Никиточкин. — Рентабельность производства сахарной свеклы прямо зависит от величины урожая, ситуация по динамике аналогична зерновым».



Средняя рентабельность в животноводстве снизилась с 10,1% в 2017-м до 9,2% в прошлом году. Значительно упал показатель по сырому молоку: если в 2017 году рентабельность его продаж составляла 26,2%, то в прошлом — только 15% на фоне снижения цен. Правда, по сравнению с производством мяса КРС заниматься молоком было выгодно, поскольку там была зафиксирована убыточность на уровне 31,4% при реализации без переработки и 30,9% — с первичной переработкой. В 2017-м показатели также были в отрицательной зоне (-30,1% и -30,8%). Также убыточным в прошлом году было производство овец и коз, правда, здесь показатель улучшился с -9,9% до -5,8% без переработки и с -12,5% до -9% с первичной переработкой.



Самым рентабельным сектором животноводства по итогам прошлого года стало свиноводство с показателем 40,8% без переработки и 35,3% с первичной переработкой. В 2017-м результаты были на уровне 32,5% и 23,8% соответственно. Также увеличилась рентабельность продаж птицы — с 2,2% до 7,4% без переработки и с 6,4% до 6,6% с первичной переработкой. Однако самая большая динамика была по яйцу — рентабельность его продаж выросла более чем в 10 раз с 5,8% до 58,9%. По итогам прошлого года яйца и мясо бройлера вошли в число товаров-лидеров по уровню повышения потребительских цен: птица подорожала на 20,7%, яйца — на 25,9%. Цены производителей на яйца увеличились с 38,9 руб. за десяток в январе до 49,7 руб. в декабре прошлого года, стоимость реализации птицы выросла с 65,3 тыс. руб./т до 83,4 тыс. руб./т.



«Я полагаю, что в этом году будет снижаться рентабельность свиноводов и производителей томатов и огурцов защищенного грунта. В этих отраслях идет тенденция к перепроизводству, так что неудивительно, что при росте затрат не получается увеличивать цены на продукцию, — прокомментировала «Агроинвестору» начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. — В зерновом комплексе вероятнее рост, чем снижение, но движение рентабельности не будет очень ощутимым. А вот в секторах птицеводства и производстве молока затрудняюсь оценить вектор изменения рентабельности: затраты на производство растут, и будут ли успевать повышаться цены — не очевидно».



А вот Максим Никиточкин полагает, что рентабельность производства овощей защищенного грунта в 2018 году достигла минимума. «В 2018-м она повысится, ценовое давление на производителей спадет из-за того, что многие заявленные проекты на самом деле не будут реализованы и ситуация на рынке стабилизируется», — прогнозирует он. Также, по его мнению, повысится рентабельность производства молока — цены в этом году выше уровней 2018-го на 10-15%. Также эксперт не исключает повышения рентабельности в птицеводстве и закрепления ее на уровне 6-8%. А вот в том, что по свинине рентабельность, вероятно, снизится, Никиточкин соглашается со Снитко: рынок близок к насыщению и производители ощущают ценовое давление.

