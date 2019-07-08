Садоводы просят ограничить импорт фруктов

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз «Садоводы Кубани» обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт косточковых и семечковых фруктов в Россию в третьем-четвертом, а также в первом квартале следующего года, сообщает ТАСС со ссылкой на письма, направленные объединениями. Также они просят значительно повысить ввозные пошлины на эту продукцию.



Необходимость такой меры они объясняют тем, что в период сбора урожая и до конца года в нашу страну массово ввозится дешевая продукция из Молдавии и Сербии, также поступают реэкспортные фрукты из Беларуси. Участники рынка связывают это с нехваткой мощностей для хранения в этих странах, из-за чего они спешат реализовать фрукты по низким ценам, что вредит отечественным производителям. При этом отраслевые объединения обращают внимание, что и в России есть острый дефицит площадей для хранения фруктов, поэтому и наши садоводы вынуждены продавать продукцию в период сбора. В результате перенасыщения рынка компании недополучают часть прибыли, работают с низкой рентабельностью, что в итоге приводит к сокращению темпов развития отрасли, отмечают они.



Кроме того, авторы обращения предлагают наделить Россельхознадзор полномочиями по контролю безопасности импортной плодово-ягодной продукции в части определения остаточного содержания пестицидов и агрохимикатов, а также аттестации зарубежных производителей фруктов, которые поставляют их в Россию.



Также «Садоводы Кубани» просят установить пониженную ставку НДС на отечественную продукцию в размере 10%. Сейчас на фрукты и ягоды она составляет 20%. В начале июня стало известно, что Минсельхоз подготовил поправки в Налоговый кодекс, предполагающие уменьшение НДС до 10%. Законопроект, а также все расчеты и разъяснения внесены в правительство и находятся в стадии обсуждения, говорила тогда замглавы ведомства Елена Фастова. Если правительство не готово ввести льготную ставку на длительный срок, то можно хотя бы временно понизить НДС, например, на три года, чтобы позволить производителям сделать инвестиции, уточняла она.



Между тем с 6 июля, согласно постановлению правительства, продолжила действовать нулевая ставка таможенной пошлины на пять товарных групп, поставляемых в Россию из Молдавии. Срок установленного ранее льготного режима для молдавских товаров истек 30 июня, но был продлен до 31 декабря. Среди продукции, которую можно ввозить беспошлинно, в том числе указаны свежие яблоки, груша и айва; свежие абрикосы, вишня и черешня, персики и нектарины, сливы и терн. При этом правительство получило Федеральной таможенной службе вести ежемесячный мониторинг поставок в Россию этих товаров и отчитываться перед Минэкономразвития и Минсельхозом. По данным агроведомства, в январе-апреле общий товарооборот между Россий и Молдовой увеличился на 20% и достиг $600 млн. По итогам 2018 года Молдавия стала крупнейшим поставщиком яблок в Россию, отгрузив 246 тыс. т, следует из данных ФТС.



Как ранее писал «Агроинвестор», по итогам прошедших в конце марта парламентских слушаний комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовал правительству поручить Минпромторгу при участии смежных министерств и ведомств, научного сообщества, отраслевых союзов и ассоциаций разработать меры защиты рынка плодов и ягод от недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных производителей. Они должны включать поэтапное введение сезонных квот на импорт отдельных видов плодово-ягодной продукции (в частности, яблок) и повышение ввозных пошлин.



Россия постепенно увеличивает производство фруктов и ягод. Так, по прогнозу Плодоовощного союза, в 2019 году прирост урожая товарного яблока за счет новых садов составит 150-160 тыс. т. В 2018-м в товарном секторе было выращено около 1 млн т яблок, в этом можно рассчитывать на 1,2-1,3 млн т, оценивает Ассоциации садоводов России.

