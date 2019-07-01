Производство яблок в этом году вырастет на 150 тысяч тонн

По прогнозу Плодоовощного союза, прирост производства товарного яблока за счет новых садов в 2019 году составит 150-160 тыс. т. «Пока погодные условия благоприятствуют такому результату», — рассказал «Агроинвестору» президент организации Анатолий Куценко. Сейчас в общем урожае плодов и ягод на яблоки приходится более 90%. В 2018-м в товарном секторе их было выращено около 1 млн т, напоминает президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин, а в текущем году можно рассчитывать уже на 1,2-1,3 млн т, считает он.



Общая площадь насаждений семечковых культур в КФХ и агропредприятиях в последние три года планомерно увеличивалась. Но положительная динамика культур в плодоносящем возрасте была зафиксирована только в 2018-м, что говорит о начале выхода на полное плодоношение садов, заложенных в 2014—2015 годах, говорит консультант практики АПК компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева. «Вполне вероятно, что средние темпы увеличения валовых сборов плодово-ягодных культур в перспективе ближайших пяти лет будут достигать 8-9% в год с учетом ежегодного прироста площадей в 2016—2018 годах в 2,2%», — прогнозирует она.



В 2018 году общий валовой сбор плодов и ягод в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах достиг 1,14 млн т в основном за счет увеличения урожая семечковых культур (яблок, груш, айвы). Их урожай вырос на треть по сравнению с предыдущим годом, сообщает Сысоева. По словам Муханина, в стране ежегодно вводится не менее 10 тыс. га яблоневых садов. Заметная прибавка зафиксирована и в сегменте косточковых (абрикосов, вишни, черешни, персиков и пр.), но объемы их сбора пока достаточно скромные — всего 70,5 тыс. т (+34% в годовом выражении), обращает внимание эксперт «НЭО Центра». Рекордным показателям производства способствовало сочетание благоприятных погодных условий и мер по повышению эффективности технологий отечественного садоводства, уточняет Сысоева.



Активное развитие производства плодов в стране идет в последние три года, говорит и гендиректор исследовательской компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. В прошлом году инвесторы высадили почти 17 тыс. га новых садов, — впервые так много за все постсоветсткое время, отмечает она (в 2017-м — 16 тыс. га, в 2016-м — 14-15 тыс. га). 10 тыс. га от этой площади заняли именно яблоневые сады интенсивного и суперинтенсивного типа, которые дадут первые урожаи уже в следующем году, а в полную силу станут плодоносить через три-четыре года. По прогнозу «Технологий Роста», в 2020 году площадь плодоносящих посадок в организациях и у фермеров увеличится до 150 тыс. га, из них основная часть (около 80%) будет под яблоневыми садами, которые и смогут обеспечить быстрый рост объемов производства. В садах традиционного типа плодоношение наступает гораздо позже, поэтому они начнут влиять на общий урожай только через шесть-восемь лет. «По другим фруктам все гораздо медленнее и в мини-размерах, — добавляет эксперт. — У яблок огромный потенциал в натуральном выражении, а, например, косточковые у нас популярны гораздо меньше».

