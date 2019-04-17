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Рынки
Правительство изучает возможность субсидирования производства фруктов и ягод
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
17 апреля 2019
Субсидии могут стать альтернативой льготной ставке НДС
По данным Росстата, в 2018 году урожай плодов и ягод в российских сельхозорганизациях вырос на 43% до 1,05 млн тонн
Фото: М. Стулов

Правительство России прорабатывает вопрос снижения ставки НДС на фрукты и ягоды с 20% до 10%. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в среду, отвечая на вопросы депутатов Госдумы. «Так получилось, что плоды, ягоды, фрукты у нас оказались исторически в другой ставке НДС. Что, наверное, было объяснимо общими проблемами в 1990-е годы, но очень трудно объяснить сейчас», — сказал Медведев (цитаты по видеотрансляции заседания).

По его словам, кабинет министров рассматривает два варианта выхода из ситуации. Первый — дать субсидию всем российским производителям фруктов и ягод. Это, отметил Медведев, позволит российской продукции быть в лучших конкурентных условиях по сравнению с импортной. «Если помогать, проще говоря, — то своим», — пояснил Медведев.

Второй вариант — это просто унифицировать ставку НДС на уровне 10%. «Второй вариант тоже хорош, но давайте задумаемся: у нас пока еще процентов сорок тех же яблок поставляется из-за границы. Если мы введем такую ставку, то надо понимать, что <...> по сути, нам придется за счет нашего бюджета дотировать производство в других странах», — предупредил Медведев.

При этом премьер-министр заверил, что правительство намерено решить вопрос не временно, а навсегда. В том числе если будет решено остановиться на первом варианте, то российские производители «на регулярной постоянной основе» и «дополнительно к тому, что есть сейчас», будут иметь набор субсидий, чтобы их продукция была дешевле и доступнее для потребителей, сказал глава правительства.

Пониженная ставка НДС в 10% действует в отношении основных категорий продовольственных товаров, в том числе овощей, мяса и мясопродуктов, яиц, молока, сахара, зерна, круп, рыбопродуктов и т. д. Вопрос о включении в этот список и фруктов обсуждается последние несколько лет, однако против выступало Минэкономразвития, которое не хочет потерять НДС с импортируемой продукции, ранее рассказал «Агроинвестору» президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин. По данным Минсельхоза США, Россия является крупнейшим импортеров яблок и груш: согласно прогнозу, их в сезоне-2018/19 в нашу страну будет импортировано 815 тыс. т и 270 тыс. т соответственно. Кроме того, Россия входит в топ-3 мировых импортеров свежего винограда (352 тыс. т).

Пока же увеличение ставки НДС до 20% с начала 2019 года приведет к дальнейшему сокращению собственных оборотных ресурсов производителей фруктов. Как говорил на парламентских слушаниях в марте директор Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия Евгений Егоров, дефицит собственных оборотных ресурсов у крупных специализированных плодовых предприятий и так составляет более 40%. «С учетом опережающих темпов роста издержек по сравнению с оптовой ценой реализации каждый год идет минимум на 3% снижение реальной эффективности производства», — оценил Егоров. После повышения НДС с 18% до 20% объем оборотных ресурсов предприятий в 2019-м уменьшится на 10%, спрогнозировал он.

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