ЦБ: в потребительской корзине быстрее всего дорожает продовольствие

Темпы прироста цен на продовольственные товары в феврале стали самыми высокими в потребительской корзине, говорится в комментарии Центробанка «Динамика потребительских цен». В прошлом месяце продовольственная инфляция в годовом выражении выросла на 0,4 п. п. до 5,9%, притом что общая годовая инфляция составляла 5,2%.



«Значительную роль в ее повышении, как и в предыдущие два месяца, сыграло дальнейшее ускорение роста цен на плодоовощную продукцию», — отмечает ЦБ. По расчетам регулятора, она подорожала на 9,1% по сравнению с февралем 2018-го. Аналитики объясняют такую динамику отчасти эффектом базы — годом ранее удорожание овощей и фруктов было нетипично низким. «Более всего ускорился рост цен на помидоры и огурцы, которые по сравнению с февралем 2018 года подорожали на 18,8% и 11,8% соответственно. Тем не менее цены на них остаются на уровнях, соответствующих значениям второй половины 2016 — начала 2017 года», — говорится в комментарии.



С поправкой на сезонность ЦБ заметил замедление темпов продовольственной инфляции по сравнению с январем — на 0,1 п. п. до 0,5%. А прирост цен на продовольствие без плодоовощной продукции с поправкой на сезонность составил 0,3%, что является минимальным значением за период с июня 2018 года. «Все это может указывать на ослабление проинфляционного влияния совокупных временных факторов, в том числе со стороны предложения отдельных видов продовольствия», — констатируется в комментарии.



Сохранилась тенденция к росту годовых темпов удорожания хлеба, хлебобулочных, мучных и крупяных изделий (до 4,6-6,7%), что стало результатом повышения цен на зерновые во второй половине 2018 года. «Вместе с тем в январе-феврале текущего года внутренние, а также экспортные цены на основные зерновые культуры стабилизировались или снизились. <...> Это указывает на ограниченный потенциал дальнейшего удорожания продуктов их переработки», — указывают аналитики. В то же время ЦБ отметил стабилизацию темпов удорожания мяса птицы, существенно ускорившихся во второй половине 2018 года, а также снижение в феврале цен на яйца и сахар, что стало отражением «рыночной коррекции после пяти месяцев ускоренного роста, сопровождавшего подстройку предложения к спросу».



Зимний период традиционно ознаменован повышением цен на овощи, так как объемы тепличной продукции пока не полностью покрывают спрос, напоминает исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. «Действительно, в феврале наибольшие темпы роста демонстрировала плодоовощная продукция, в частности на огурцы и томаты. Это было связанно с сокращением предложения на рынке, поскольку многие представители комбинатов сообщали о том, что они вели зачистку теплиц. При этом спрос был стабильным и довольно активным», — сказал «Агроинвестору» Востриков. В то же время, по его словам, на сегодняшний день производители огурцов начинают постепенно пересматривать отгрузочные цены в сторону снижения. «Это происходит потому, что предложение на рынке продолжает увеличиваться на фоне выхода большинства комбинатов на полную мощность производства. При этом на рынок активно поступает импортная продукция, что оказывает давление на общий ценовой диапазон», — прокомментировал Востриков. На рынке тепличных томатов особых изменений пока не наблюдается, добавил он.



По данным Росстата, в течение февраля плодоовощная продукция по сравнению с январем стала дороже на 4,9%, в том числе томаты увеличились в цене на 17%, огурцы — на 15%, белокочанная капуста — на 8%. Цены на пшено за месяц выросли еще на 7%. При этом куриные яйца подешевели на 5%, сахар — на 1,1%, мясо кур — на 1,3%.

