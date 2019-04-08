Минэкономразвития: инфляция прошла пиковые значения

В России в течение марта потребительские цены увеличились на 0,3%, в годовом выражении инфляция ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, следует из материалов Росстата. При этом рост цен на продовольственные товары вновь опередил общую инфляцию и в прошлом месяце составил 0,5%.



Как и в феврале, основное влияние на динамику продовольственной инфляции оказывало удорожание плодоовощной продукции, однако в месячном выражении повышение цен замедлилось. Если в январе овощи и фрукты поднялись в цене на 6,3%, в феврале — на 4,9%, то в марте — на 2,1%. В течение прошлого месяца белокочанная капуста стала дороже на 36,2%, репчатый лук — на 19,2%, морковь — на 8,6%, бананы — на 3,8%, свекла — на 2,9%.



В то же время цены на огурцы снизились на 5,4%, томаты подешевели на 2,7%. Такая динамика ежегодно наблюдается в этот период и связана с увеличением предложения тепличной продукции за счет запуска весенних теплиц, поясняет гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «У подавляющего большинства тепличных комбинатов, даже если они не применяют светокультуру, в апреле огурцы уже есть. Так, в центральных регионах с конца марта появляется продукция у тепличных комбинатов четвертого поколения и модернизированных теплиц третьего поколения», — сказала «Агроинвестору» Решетникова. По ее словам, в ближайшие месяцы снижение цен на тепличные овощи продолжится. «Особенно динамичным оно будет в сегменте огурцов. В томатах основное сокращение пойдет в мае-июне», — спрогнозировала она. Огурцы продолжат дешеветь как минимум по август, томаты — по сентябрь, добавила Решетникова.



В марте был отмечен рост цен и на все наблюдаемые виды крупяных и макаронных изделий. Наиболее заметно подорожали пшено — на 7,4%, овсяная и перловая крупы — на 2,8%, гречневая — на 2,2%, манная — на 1,5%. Хлеб и хлебобулочные изделия за месяц поднялись в цене на 0,9%, а по сравнению с мартом 2018-го стали дороже уже на 7,5%. Вместе с тем мясо и птица подешевели на 0,1%, в том числе охлажденные и мороженые куры — на 1,7%, свинина, куриные окорочка, а также национальные сыры и брынза — на 0,2-0,6%.



По оценке Минэкономразвития, в марте инфляция в России прошла пиковые значения. В апреле ведомство ожидает ее замедления до 0,3% в месячном исчислении и до 5,1-5,2% — в годовом, говорится в очередном обзоре министерства «Картина инфляции». «В марте 2019 года замедление инфляции продолжилось в помесячном выражении, что свидетельствует об исчерпании эффекта на цены от повышения НДС. В помесячном выражении инфляция в марте замедлилась до 0,32% с 0,44% месяцем ранее, с исключением сезонности — наблюдалась аналогичная динамика. Вместе с тем из-за эффекта базы прошлого года годовые темпы роста потребительских цен незначительно увеличились до 5,3%», — говорится в обзоре. Согласно прогнозу Минэкономразвития, начиная с апреля темпы инфляции начнут снижаться и при стабильном курсе рубля к концу года опустятся до 4,3%.



В то же время пройден ли максимум в продовольственной инфляции, сказать сложно, отмечает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. «В этом году необходимость корректировки цены также вызвана ростом НДС, увеличением тарифов на электроэнергию, водоснабжение и прочее. Кроме того, с 1 апреля в два раза вырос налог на импортный племенной материал и некоторые пищевые ингредиенты, что может сказаться на росте себестоимости продуктов с наиболее высокой долей этих составляющих», — сказал «Агроинвестору» Востриков. При этом, напомнил он, корректировка цен — процесс неравномерный, в котором каждый оператор договаривается сам.

