Урожай плодов и ягод может побить рекорд прошлого года

По прогнозу Минсельхоза, в этом году урожай плодов и ягод в промышленном секторе может достигнуть 1,4 млн т против 1,2 млн т в 2018-м. «Закладываемые молодые сады постепенно выходят на плановые мощности, в результате чего в прошлом году объем производства плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах составил 1,2 млн т, что является рекордным для отрасли показателем», — напоминает ведомство. Валовой сбор во всех хозяйствах в 2018 году оно оценивает на уровне 3,3 млн т, что на 24,4% больше урожая 2017-го.



Ассоциация садоводов России согласна с прогнозом Минсельхоза. Ежегодно российские компании увеличивают производство яблок на 200-300 тыс. т, в прошлом году их было выращено 1 млн т, соответственно, в этом можно рассчитывать на 1,2-1,3 млн т, плюс другие плоды и ягоды, прокомментировал «Агроинвестору» президент ассоциации Игорь Муханин. По оценке Плодоовощного союза, прирост производства товарного яблока за счет новых садов в этом году составит 150 тыс. т. «Пока идет серьезное замещение старых садов новыми, большего увеличения мы не ожидаем. В результате урожай яблок составит 1,2 млн т (в том числе 700-750 тыс. т товарных), другой плодово-ягодной продукции — 150-200 тыс. т», — солидарен с Муханиным президент союза Анатолий Куценко.



Основной макрорегион выращивания товарных яблок — юг России, именно там при использовании капельного орошения, шпалерных конструкций и противоградных сеток можно получать самые высокие урожаи хорошего качества, продолжает Куценко. «В целом, на юге страны в 2018 году по сравнению с 2013-м производство товарных яблок увеличилось на 400 тыс. т, — сравнивает он. — Сейчас там идет нормальная завязь, поэтому можно рассчитывать, что и показатели урожайности будут высокими».



По словам Муханина, сортовые яблоки в основном выращиваются в интенсивных садах крупных хозяйств Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, а также Тамбовской, Белгородской, Воронежской и Курской областей. «В традиционных старых садах по большей части производится техническое яблоко, причем его доля на нашем рынке сокращается, тогда как объемы товарного яблока растут», — отмечает он. По наблюдениям Муханина, в целом климатические условия в регионах выращивания яблок благоприятные, цветение проходит нормально.



По оценке Ассоциации садоводов, в России ежегодно закладывается от 10,5 тыс. га до 14 тыс. га садов. Благодаря господдержке отрасли, с 2013 по 2018 год было заложено 78,6 тыс. га новых садов, в том числе в прошлом году аграрии заложили рекордные 16,9 тыс. га многолетних насаждений. По данным на первую декаду мая этого года было заложено 4,3 тыс. га садов, что на 23% больше, чем в это время в 2018-м, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба Минсельхоза. «До конца текущего года для выполнения показателей госпрограммы планируется заложить не менее 11,6 тыс. га. При этом актуальный прогноз с учетом среднего за последние три года показателя закладки составляет около 15,6 тыс. га», — уточнил представитель ведомства. Однако в нашей стране все еще не так много интенсивных садов: их доля в общем объеме закладываемых под яблоки площадей составляет не более 30%, обращает внимание Куценко. «Сейчас мы ведем работу, чтобы инвесторам, вкладывающим средства именно в интенсивные сады, оказывалась дополнительная господдержка», — говорит он.



Глава Плодоовощного союза уверен, что в дальнейшем на развитие садоводства будет влиять ценовая ситуация. «Сейчас негативно сказываются два основных фактора: запасы яблок и высокая доля импорта. А от цены зависит экономика наших производителей и, возможно, мы потеряем часть из них, так как у них не хватит оборотных средств на соблюдение технологии, — не исключает Куценко. — В прошлом году в Россию было импортировано 840 тыс. т яблок, и, по нашим прогнозам, в 2019-м эта цифра может увеличиться».



По мнению Муханина, более активному развитию промышленного садоводства мешает нехватка мощностей для хранения. «Холодильники сейчас стоят очень дорого — 60-70 млн руб. на 1 тыс. т хранения. Это неподъемные для производителей деньги, — сетует он. — Садоводы вынуждены дешево продавать значительную часть урожая осенью, а не в феврале-апреле, когда складывается максимальная цена на яблоко». Как только садоводы начнут более активно строить мощности для хранения яблок, мы сможем закрыть вопрос импортозамещения по ним, уверен он.



На сегодняшний день есть все предпосылки для дальнейшего развития отрасли и наращивания объемов производства качественной отечественной продукции, отмечает Минсельхоз. «Однако следует принимать во внимание, что в структуре потребления фруктов и ягод значительная доля продукции приходится на тропические плоды, которые в силу климатических условий не произрастают на территории России, соответственно, вырастить их в условиях нашей страны не предоставляется возможным», — добавляет представитель министерства.

