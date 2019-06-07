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Рынки
Минсельхоз выступает за снижение НДС на фрукты
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
7 июня 2019
Ведомство разработало поправки в Налоговый кодекс, которые обсуждаются в правительстве
В этом году урожай плодов и ягод в промышленном секторе может достигнуть 1,4 млн тонн
Фото: М. Стулов

Минсельхоз подготовил поправки в Налоговый кодекс, предполагающие снижение НДС до 10% на фрукты. Об этом агентству «Интерфакс» в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказала замглавы ведомства Елена Фастова. По ее словам, законопроект, а также все расчеты и разъяснения уже внесены в правительство и находятся в стадии обсуждения. Если правительство не готово ввести льготную ставку на длительный срок, то можно хотя бы временно понизить НДС, например, на три года, чтобы позволить производителям сделать инвестиции, добавила она. «Мы говорим в основном о производителях яблок, которые активно вступают в инвестиционную фазу», — уточнила Фастова. По мнению замминистра, позицию Минсельхоза услышали: на прошедшем недавно совещании в Минфине «этот вопрос был зафиксирован в протоколе».

О том, что правительство прорабатывает вопрос снижения ставки НДС на фрукты и ягоды с 20% до 10%, стало известно в апреле. Тогда, отвечая на вопросы депутатов Госдумы, премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что кроме уменьшения НДС рассматривается вариант субсидирования российских производителей фруктов и ягод. Это позволило бы отечественной продукции быть в лучших конкурентных условиях по сравнению с импортной. При этом глава кабмина обращал внимание, что унификация налоговой ставки будет косвенно поддерживать производство в других странах из-за значительной доли импортной продукции. «У нас пока еще процентов сорок тех же яблок поставляется из-за границы», — отмечал Медведев. Однако, по мнению Фастовой, льготный НДС — более значимый механизм для поддержки производителей фруктов.

Сейчас НДС на фрукты и ягоды составляет 20%. Пониженная ставка НДС в 10% действует на основные категории продовольственных товаров, в том числе овощи, мясо и мясопродукты, яйца, молоко, сахар, зерно, крупы, рыбопродукты и т. д. Вопрос о включении в этот список фруктов обсуждается последние несколько лет, однако против выступало Минэкономразвития, которое не хочет потерять НДС с импортируемой продукции. По данным Минсельхоза США, Россия является крупнейшим в мире импортеров яблок и груш: по оценке ведомства, в сезоне-2018/19 в будет поставлено 815 тыс. т и 270 тыс. т этих видов фруктов. Кроме того, наша страна входит в топ-3 мировых импортеров свежего винограда (352 тыс. т).

По прогнозу Минсельхоза России, в этом году урожай плодов и ягод в промышленном секторе может достигнуть 1,4 млн т против 1,2 млн т в 2018-м. Руководители Ассоциации садоводов России и Плодоовощного союза ранее рассказывали «Агроинвестору», что согласны с этими оценками ведомства. Прирост в частности будет обеспечен за счет выхода на плодоношение новых садов. Благодаря господдержке отрасли, с 2013 по 2018 год было заложено 78,6 тыс. га садов, в том числе в прошлом году аграрии заложили рекордные 16,9 тыс. га многолетних насаждений. По расчетам агроведомства, в этом году может быть заложено 15,6 тыс. га.

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