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Рынки
Подмосковье увеличит производство клубники за счет новых тепличных проектов
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
7 июня 2019
«Эко-культура» и «Совхоз Электростальский» планируют выращивать ягоды на 65 гектарах
В этом году урожай клубники в Московской области может составить 1,5 тысячи тонн
Фото: Pixabay

Компания «АгроСК» (входит в холдинг «Эко-культура», который является одним из крупнейших в стране производителей тепличных овощей) построит в Воскресенском районе Московской области комплекс по выращиванию крупноплодной садовой земляники (клубники), сообщила «Эко-культура». Соглашение об этом было подписано исполнительным директором «АгроСК» Валерием Мирошкиным и заместителем председателя подмосковного правительства Вадимом Хромовым в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Проект общей площадью 30 га будет реализован в три очереди по 10 га каждая в 2020—2022 годах. Объем инвестиций оценивается в 500 млн руб. При выходе на полную мощность предприятие будет производить 1,5 тыс. т ягод в год. По словам вице-президент по стратегическому развитию и маркетингу АПХ «Эко-культура» Сергея Фоменкова, строительство тепличного комплекса для выращивания клубники — это важный шаг для расширения линейки продукции компании и логичное продолжение ее овощного тепличного и садоводческого проектов. «В ближайшее время мы планируем обеспечить свежей земляникой Москву и Московскую область», — добавил топ-менеджер.

Подобные планы есть не только у «Эко-культуры». Правительство Московской области на ПМЭФ также заключило соглашение с «ТК “Совхоз Электростальский”» и японской торговой компанией «Марубени Корпорейшн» о строительстве на территории Электростали комплекса по круглогодичному выращиванию клубники, об этом сообщил Минсельхозпрод региона.

Как рассказал глава представительства «Марубени Корпорейшн» в Москве Наотака Минэдзаки, в проекте планируется использовать японскую технологию выращивания специальных сортов клубники. Японская компания должна обеспечить детальное проектирование, поставку оборудования, обучение российских специалистов выращивать ягоды по японским технологиям. Также она рассматривает возможность «небольших инвестиций» совместно с «Совхозом Электростальским» на стадии разработки проектной документации и получения разрешения на строительство. Комплекс предполагается разместить на 35 га, начать его возведение планируется уже в этом году. Инвестиции в проект превысят 7,1 млрд руб. По мнению учредителя «ТК “Совхоз Электростальский”» Евгения Ростова, реализация проекта позволит во многом решить проблему необоснованного дорогой и безвкусной клубники на прилавках и обеспечит Подмосковье качественной продукцией в любое время года.

Тепличный комплекс «Электростальский» подписал соглашение о развитии проекта по выращиванию клубники с Минсельхозпродом Подмосковья в прошлом году на выставке «Золотая осень». Тогда предполагалось, что комплекс расположится на 10 га, а инвестиции в его создание составят около 1 млрд руб. Тогда компания еще не определилась с технологией и выбирала между японской, корейской и итальянской.

В этом году урожай клубники в Московской области может составить 1,5 тыс. т, оценивал ранее министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. При этом, по его словам, есть потенциал увеличения сбора до 3-5 тыс. т в ближайшие четыре-пять лет. По прогнозу компании «Росаналитика», к 2022 году производство ягод в товарном секторе в целом по стране вырастет до 16 тыс. т в открытом грунте и 7 тыс. т в защищенном. Клубника — самая популярная ягода для выращивания в теплицах как в России, так и в мире, ее доля составляет около 70% от общего объема производства, ранее рассказывала «Агроинвестору» гендиректор Ягодного союза Ирина Козий. Производство клубники в России в сельхозорганизациях и КФХ не превышает 8-10 тыс. т в год, при этом объем тепличного выращивания крайне небольшой — пока речь идет о считанных проектах с общим урожаем в несколько тонн в год.

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