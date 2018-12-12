Производство ягод в закрытом грунте может вырасти в 3,5 раза

На фоне усиления конкуренции, а также снижения цен и рентабельности в сегменте производства тепличных овощей, участники рынка будут частично диверсифицировать производство и искать свободные ниши, в числе которых — выращивание ягод, предполагает управляющий партнер компании «Росаналитика» Константин Росляков. По оценке компании, валовой сбор свежих ягод в 2017 году составил около 740 тыс. т, из них в товарном секторе вырастили лишь 14 тыс. т — 12 тыс. т в открытом грунте и около 2 тыс. т в защищенном (туннели и теплицы). «Из 2 тыс. т ягод, собранных в защищенном грунте, 1,4 тыс. т составляет садовая земляника», — рассказал Росляков «Агроинвестору». По прогнозу «Росаналитики» к 2022 году урожай ягод в товарном секторе увеличится до 16 тыс. т в открытом грунте и до 7 тыс. т — в защищенном.



В межсезонье преобладает импорт

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова соглашается, что сейчас объемы товарного производства ягод в России крайне малы, основная их часть выращивается в хозяйствах населения в открытом грунте. Однако она считает, что у корпоративного сектора есть перспективы. В межсезонье в России потребление ягод очень незначительно — гораздо ниже, чем в европейских странах, что связано со слишком высокими ценами в этот период, подчеркивает она. С конца июня до середины июля клубника в Москве стоит в среднем 250-300 руб./кг, а как только период ее сбора заканчивается, цены резко повышаются и доходят до 2-2,5 тыс. руб./кг в зависимости от фасовки и вида упаковки, сравнивает Решетникова. «За такие деньги далеко не каждый потребитель готов покупать ягоды», — говорит она. Эксперт добавляет, что в межсезонье в торговых сетях представлена исключительно импортная продукция. «Поставки идут из дальних стран, в частности Южной Америки, Турции, Египта, Греции, Македонии и предполагают серьезные затраты на логистику», — поясняет Решетникова.



Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий говорит, что самая популярная ягода для выращивания в теплицах как в России, так и в мире — садовая земляника, которую потребители часто называют клубникой. Ее доля составляет около 70% от общего объема производства. В последнее время импорт земляники на российский рынок составляет 35-50 тыс. т в год. Из этого объема примерно 7-10 тыс. т завозится в период с ноября по март, когда местное производство в нашей стране возможно только в условиях защищенного грунта. «Общий же объем коммерческого производства этой ягоды в России у фермеров и сельхозпроизводителей, без учета ягод, выращенных в подсобных хозяйствах, не превышает 8-10 тыс. т в год, — комментирует Козий. — При этом объем тепличного выращивания ягод в нашей стране крайне незначителен. Речь идет о считанных проектах с совокупным объемом урожая в несколько тонн в год».



Президент ассоциации «Теплицы России» Аркадий Муравьев считает, что реализацию ягодных тепличных проектов сдерживает фактор отсутствия исходной информации о емкости рынка и рентабельности, на основании которой можно было бы принять окончательное решение об инвестициях. Тепличным хозяйствам сложно просчитать экономику выращивания ягод, так как на рынке нет уже работающих крупных проектов, вторит ему Ирина Козий. К тому же от выхода на этот рынок компании удерживает высокий объем необходимых вложений, полагает она. «Возможно, производители тепличных овощей по мере роста конкуренции в своем основном сегменте будут выделять часть площадей своих теплиц под ягодные культуры, — не исключает эксперт. — Однако технологии и оборудование для выращивания ягод в теплицах отличаются от применяемых для огурцов или томатов. То есть даже при наличии теплицы невозможно переключиться на выращивание ягод без дополнительных инвестиций».



Кроме того, урожайность ягод ниже, чем, например, тепличных овощей. «За год на светокультуре выращивается до 150 кг огурцов с квадратного метра, а садовой земляники — только 10-15 кг. Соответственно, цена ее реализации должна быть в 10 раз выше, чем огурца», — поясняет Муравьев. По оценке «Технологий Роста», российские предприятия, выращивающие садовую землянику в закрытом грунте, с октября по апрель продают ее в оптовом звене (без НДС) в среднем от 700 руб./кг до 1,2 тыс. руб./кг. Стоимость огурцов в октябре-апреле прошлого года варьировалась в диапазоне 68,7-126,5 тыс. руб./т, следует из данных Росстата.







Туннели дешевле теплиц

По мнению Муравьева, у выращивания ягод в закрытом грунте есть определенные перспективы, но пока таких проектов, особенно в зимних теплицах, очень мало. «Хотя есть технология и инвесторы, которым интересно это направление», — говорит он, но отмечает, что речь все же о точечных проектах. Массовое выращивание ягод в теплицах он считает не целесообразным. «Нам не выдержать конкуренции с Египтом, Израилем и другими южными странами, — поясняет Муравьев. — В отличие от них, в России производство ягод требует серьезных вложений в оборудование для досвечивания». Причем российским производителям ягод, чтобы получать доход, выгодно реализовывать продукцию через собственную розницу и сегмент HoReCa, а не через сети, добавляет он.



«Можно работать на высокой ценовой марже, а можно — на увеличении объемов. И если они станут значительными, то импорт будет вытесняться, ведь сетям выгоднее приобретать свежую отечественную ягоду, чем импортную, которая доставлялась издалека и уже явно несвежая», — рассуждает Решетникова. К тому же вкусовые качества импортных ягод могут быть не самыми лучшими, так как их собирают недозревшими, добавляет Ирина Козий. Поэтому перспективы реализации российских тепличных ягод достаточно велики, полагает она.



«Отдельно необходимо отметить технологию выращивания ягод в частично закрытых туннелях, — продолжает эксперт. — Такое производство требует меньших затрат по сравнению с полноценным тепличным комплексом и при этом позволяет существенно продлить сезон сбора урожая земляники и других ягодных культур». Например, в хозяйствах, расположенных в южных регионах страны, землянику в туннелях собирают с конца марта до ноября, говорит Козий. Подобная технология позволяет обеспечивать значительно большую урожайность и стабильное качество ягод, так как в туннелях растения защищены от осадков, ветра и прочих факторов внешней среды, комментирует она. «Это особенно актуально при поставках земляники в розничные сети, которые всегда предъявляют высокие требования к качеству и срокам хранения закупаемой продукции», — обращает внимание эксперт. По ее словам, с каждым годом у российских производителей становится все больше туннельных конструкций, и результаты их внедрения все заметнее в общем объеме продукции на рынке. Именно в этом направлении Ягодный союз ожидает наиболее быстрого роста.



Росляков оценивает вложения в выращивание ягод в туннелях с системой охлаждения в 28 млн руб./га, а сроки окупаемости — на уровне шести лет. «У крупных российских холдингов есть планы реализовать инвестиционные проекты по строительству тепличных комплектов пленочного типа с индивидуальной системой отопления в Ставропольском крае и Крыму», — знает он.



В секторе есть новые проекты

Компания «Рассвет», принадлежащая совладельцам крупнейшего в стране производителя риса «АФГ Националь», с весны прошлого года реализует проект по производству ягод в Нижегородской области. «Сейчас у нас под ягодами почти 200 га, в течение 2019-2020 годов выйдем на 230 га, в перспективе планируем увеличить площадь ягодного сада до 300 га», — рассказал «Агроинвестору» директор предприятия Андрей Осипенко. «Рассвет» производит ягоды как в открытом грунте, так и в туннельных укрытиях. В них в частности растет малина, сроки плодоношения удается продлить до октября. По словам руководителя, вариант строительства теплиц рассматривался, но в климатических условиях Нижегородской области компания посчитала его нецелесообразным. «Теплицы кроме высоких капитальных затрат требуют много отопления, что удлиняет сроки окупаемости проекта и снижает его рентабельность», — пояснил Осипенко. В проект уже вложено 500 млн руб. К моменту выхода сада на плановую мощность инвестиции достигнут 1,1 млрд руб.



В этом году «Рассвет» собрал около 200 т садовой земляники и 30 т малины, также был получен сигнальный урожай голубики и жимолости. В перспективе в линейке также должна появиться ежевика. Компания поставляет ягоды в свежем виде в торговые сети. Основной рынок сбыта — Нижегородская область, еще примерно 30% продукции реализуется в Москве, говорит Осипенко.



Заявляются и другие проекты выращивания ягод в туннелях и теплицах. Например, в июне «Интерфакс-Юг» сообщил, что фермерские хозяйства Астраханской области высадили рассаду клубники на 10 га в пленочных тоннелях. Первый урожай планируется собрать в апреле 2019 года. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин в октябре говорил, что в следующем году в регионе появятся первые теплицы для выращивания клубники и малины, в том числе будет реализован крупный проект площадью 10 га. Инвестор — тепличный комплекс «Электростальский» планирует вложить в проект 1 млрд руб. Компании Vostock Capital и «Вкус Ставрополья» возводят тепличный комплекс площадью 6 га в Ставропольском крае. Планируется, что ежегодно здесь будут собирать 820 т ягод. В Крыму действует тепличный комплекс «Сладкая клубника» площадью 11 га, сбор составляет до 30 т с гектара.

